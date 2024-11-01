“Israel quiere guerra en tantos lugares como sea posible”: Gideon Levy

Ahora hay en Oriente Próximo más de seis millones de personas desplazadas por culpa de Israel: dos millones en Gaza, un millón en el Líbano y tres millones en Irán. Esto no es normal. Israel está luchando por toda la región, en muchos casos sin objetivos concretos y alcanzables. La guerra en Irán es el mejor ejemplo de ello, pero no el único: antes teníamos dos años y medio en Gaza con 70.000 personas asesinadas, mil bebés menores de un año, 20.000 mujeres… Hamás está más débil militarmente, pero sigue vivo y coleando (...)
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Pero ahora la información ya no se puede controlar. Las redes sociales muestran cada día las atrocidades directamente en la palma de la mano a través de los teléfonos móviles, y además no olvidan. Son meses y meses recordando cuando antes un diario publicaba un asesinato o una de sus tantas atrocidades, y a los dos días ya no se publicaba nada.
Son asesinos y ahora ya no se olvida.
Ahora están desatados en sus delirios religioso raciales y la humanidad está pagando un precio terrible por la desidia,cuando no la colaboración,de aquellos que tuvieron y tienen la responsabilidad y la fuerza para imponer la razón,le derecho internacional y la defensa de los derechos humanos.
Quien siembra vientos recoge tempestades.
Este tío dice que le están calentando a Irán para que joda a los vecinos y luego Israel tenga via libre para sus intereses. Segun iturralde, el gran Israel
El problema de esta posibilidad es que queda un año para algo asi, y para entonces el desastre de la imagen de Israel puede ser catastrofica.