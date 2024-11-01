“Israel quiere guerra en tantos lugares como sea posible”: Gideon Levy

Ahora hay en Oriente Próximo más de seis millones de personas desplazadas por culpa de Israel: dos millones en Gaza, un millón en el Líbano y tres millones en Irán. Esto no es normal. Israel está luchando por toda la región, en muchos casos sin objetivos concretos y alcanzables. La guerra en Irán es el mejor ejemplo de ello, pero no el único: antes teníamos dos años y medio en Gaza con 70.000 personas asesinadas, mil bebés menores de un año, 20.000 mujeres… Hamás está más débil militarmente, pero sigue vivo y coleando (...)