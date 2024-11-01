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“Israel quiere guerra en tantos lugares como sea posible”: Gideon Levy

“Israel quiere guerra en tantos lugares como sea posible”: Gideon Levy

Ahora hay en Oriente Próximo más de seis millones de personas desplazadas por culpa de Israel: dos millones en Gaza, un millón en el Líbano y tres millones en Irán. Esto no es normal. Israel está luchando por toda la región, en muchos casos sin objetivos concretos y alcanzables. La guerra en Irán es el mejor ejemplo de ello, pero no el único: antes teníamos dos años y medio en Gaza con 70.000 personas asesinadas, mil bebés menores de un año, 20.000 mujeres… Hamás está más débil militarmente, pero sigue vivo y coleando (...)

| etiquetas: gideon levy , israel , guerra , entrevista
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
Supercinexin #1 Supercinexin
Y las sanciones a esta monstruosidad de colonia medieval ni están ni se les espera en Occidente, que sigue enviándoles armamento, combustible y dinero infinitos, tantos como necesiten.
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manuelpepito #3 manuelpepito
Todo el mundo mirando a Irán y ellos haciendo lo que quieren en Líbano sin que nadie los mire. Es fascinante como tienen controlado a su perro de presa.
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neo1999 #2 neo1999
Israel, el cáncer del mundo.
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Plumboom #5 Plumboom
A Israel le queda poco. La pena es que por delante se va a llevar a cientos de miles de niños y niñas, civiles y mujeres asesinadas.

Pero ahora la información ya no se puede controlar. Las redes sociales muestran cada día las atrocidades directamente en la palma de la mano a través de los teléfonos móviles, y además no olvidan. Son meses y meses recordando cuando antes un diario publicaba un asesinato o una de sus tantas atrocidades, y a los dos días ya no se publicaba nada.

Son asesinos y ahora ya no se olvida.
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fofito #6 fofito
A Israel se le ha permitido todo desde occidente, partiendo de regalarles una tierra que no les pertenecía ,y que ya tenía habitantes, para crear un nuevo Estado, pasando por consentir que robara aún más territorios con la escusa de la seguridad,hasta nazificar su ideario y creciente población durante décadas.
Ahora están desatados en sus delirios religioso raciales y la humanidad está pagando un precio terrible por la desidia,cuando no la colaboración,de aquellos que tuvieron y tienen la responsabilidad y la fuerza para imponer la razón,le derecho internacional y la defensa de los derechos humanos.

Quien siembra vientos recoge tempestades.
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manzitor #11 manzitor
#6 Habría que comenzar por dejar de ser rehén de estos pirados en materia militar, de inteligencia y financiera, sin darnos un tiro demasiado grande en el pie. Aunque ya lo hicimos con Rusia, osea que poder, se puede.
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antesdarle #4 antesdarle
Han probado a montar una guerra civil? :troll: quizá esa sería la solución
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#7 ces *
La situación del Israel actual ha llegado a ser tan esperpéntica que ya es contraproducente para los intereses de USA. Afortunadamente, cuando la información del genocidio ha llegado a los votantes americanos, no hay propaganda que cambie eso y Israel ha empezado a bajar por el tobogan. La Union Europea hara lo que diga el presidente de USA, que para eso manda. El problema es que a Trump le quedan casi tres años y para entonces veremos si hay algo en pie en miles de kilometros.
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Kasterot #9 Kasterot
Al final ese Albero Iturralde (es un poco crazy) va a tener razón.
Este tío dice que le están calentando a Irán para que joda a los vecinos y luego Israel tenga via libre para sus intereses. Segun iturralde, el gran Israel
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Priorat #12 Priorat *
Israel se ha convertido en el principal centro de desestabilización del Oriente Medio y, quizás, del mundo.
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HartzBaltz #13 HartzBaltz
#10 No olvides el desastre en el que está inmersa la población estadounidense. Está estallando ya que los precios se están disparando. Hoy en día Estados Unidos lo gobierna Israel, en cuanto cambie eso, cambia todo. Será una cuestión de supervivencia. Y no olvidemos que Israel es un país muy, muy pequeño y apenas tiene 8 millones de judíos. Es completamente inviable mantener tantos frentes.
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HartzBaltz #8 HartzBaltz
Como comenté la otra vez, al final veremos a Estados Unidos bombardeando Israel. Ese secuestro del país americano se terminará, sus mandatarios tendrán que elegir entre Estados Unidos o Israel. Movimientos ultras ya dicen que los israelíes les están tomando el pelo. No me extrañaría nada que se esté gestando algún movimiento interno para deshacerse de Israel. Recordemos que Israel es lo que es gracias al apoyo de Estados Unidos. Jamás van a parar hasta quedarse con todo Oriente Medio. Están en el modo Hitler cuando quería quedarse con toda Europa y más allá.
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#10 ces
#8 De momento no creo que cambie mucho la situación mientras esté Trump. Ahora mismo, el apoyo de Trump es casi completo; no del todo, porque les ha obligado a la tregua en el Libano. Tambien el apoyo republicano es alto, no tanto como antes pero alto. Si la situación de Trump se complica con una amenaza de destitucion el año que viene, posiblemente USA fuerce la salida de Neatnyahu, se modere su posicion de fuerza e intenten dar una imagen de "ahora esto ya no pasa". No es facil volver la confianza, pero es la unica salida posible.
El problema de esta posibilidad es que queda un año para algo asi, y para entonces el desastre de la imagen de Israel puede ser catastrofica.
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menéame