La ciudad sueca de Helsingborg se manifestará contra el encuentro de Ministros de Exteriores de la OTAN

El 16 de mayo, la ciudad sueca de Helsingborg acogerá una manifestación contra la OTAN bajo el lema “Paremos a la OTAN” . La protesta se convoca coincidiendo con la primera gran reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores de los países de la OTAN que se celebrará en Suecia desde su adhesión a la alianza hace dos años. La manifestación se presenta como la primera gran movilización contra la OTAN en Suecia desde su entrada en la alianza y busca visibilizar el rechazo social a la militarización del país. Organizada por la red Stoppa Nato
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Los convocantes denuncian que la OTAN es “la punta de lanza del imperialismo euroatlántico” y critican que Suecia, tras su ingreso en la alianza, haya reorientado recursos públicos de la sanidad y el bienestar hacia el gasto militar. También rechazan las leyes suecas que facilitan el secreto en asuntos relacionados con la OTAN y la ausencia de una prohibición expresa de alojar armas nucleares en territorio sueco. La manifestación busca mostrar que “la OTAN no es bienvenida en Helsingborg ni en Suecia” y reivindicar las consignas “Bienestar, no armas”, “OTAN fuera de Suecia, Suecia fuera de la OTAN” y “No a la militarización”.