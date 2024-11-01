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La ciudad sueca de Helsingborg se manifestará contra el encuentro de Ministros de Exteriores de la OTAN

La ciudad sueca de Helsingborg se manifestará contra el encuentro de Ministros de Exteriores de la OTAN

El 16 de mayo, la ciudad sueca de Helsingborg acogerá una manifestación contra la OTAN bajo el lema “Paremos a la OTAN” . La protesta se convoca coincidiendo con la primera gran reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores de los países de la OTAN que se celebrará en Suecia desde su adhesión a la alianza hace dos años. La manifestación se presenta como la primera gran movilización contra la OTAN en Suecia desde su entrada en la alianza y busca visibilizar el rechazo social a la militarización del país. Organizada por la red Stoppa Nato

| etiquetas: no a la otan , stoppa nato , bienestar no armas
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7 comentarios
6 2 1 K 70 actualidad
tul #1 tul
este es el camino
2 K 43
josde #6 josde
#1 Mientras no tenga Europa un ejercito fuerte y bien armado ese no es el camino.
2 K 51
Supercinexin #2 Supercinexin
Tras un par de añitos de propaganda masiva de derechas atlantistas imperialistas y beligerantes, la ciudadanía de Europa vuelve a la realidad.
1 K 32
#4 Horkid
#2 Ojala la ciudadania europea nos unamos para defendernos del complejo armamentistico militar yanqui!
2 K 43
#3 Horkid
Motivos de la protesta
Los convocantes denuncian que la OTAN es “la punta de lanza del imperialismo euroatlántico” y critican que Suecia, tras su ingreso en la alianza, haya reorientado recursos públicos de la sanidad y el bienestar hacia el gasto militar. También rechazan las leyes suecas que facilitan el secreto en asuntos relacionados con la OTAN y la ausencia de una prohibición expresa de alojar armas nucleares en territorio sueco. La manifestación busca mostrar que “la OTAN no es bienvenida en Helsingborg ni en Suecia” y reivindicar las consignas “Bienestar, no armas”, “OTAN fuera de Suecia, Suecia fuera de la OTAN” y “No a la militarización”.
1 K 23
#7 arreglenenlacemagico
seguro que se llena por lo menos 100000000000000 asistentes El partido no participa en las elecciones al Riksdag ni en los parlamentos europeos. No participa en las elecciones nacionales debido a razones financieras y tácticas, mientras defiende el boicot de las elecciones al Parlamento Europeo. Sin embargo, participa en las elecciones municipales en algunos municipios de Suecia. En 2010 participó en las elecciones en 18 municipios, que es el mayor número de municipios hasta ahora.... vamos que no les vota ni cristo al partido que organiza esto solo en meneame se creen que esto se llenara , un partido de pirados @horkid nos mantendrá informados de semejante despliegue de asistentes calculo un exito de 15 o 20 personas
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Asimismov #5 Asimismov
Los últimos en entrar podrían ser los primeros en salir, un LiFO de libro.
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menéame