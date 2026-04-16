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Nueva York impone impuesto a los más ricos por segundas viviendas vacías

Nueva York impone impuesto a los más ricos por segundas viviendas vacías

La ciudad de Nueva York aprobó un impuesto anual a las propiedades de lujo deshabitadas de forma permanente, conocido como pied-à-terre tax (impuesto a las segundas residencias). El alcalde Zohran Kwame Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul impulsaron la medida, que afecta inmuebles valorados en más de USD 5 millones cuyos dueños no residen en la ciudad. El gobierno local proyectó una recaudación mínima de USD 500 millones al año y destinó esos fondos a servicios públicos esenciales.

| etiquetas: zohran mamdani , impuesto , vivienda de lujo , vivienda vacia , nueva york
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6 comentarios
15 3 0 K 202 politica
Harkon #1 Harkon
Estos Podemitas... oh, wait... que es Mamdami... te comemos la polla...
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SVSRTZ #2 SVSRTZ
#1 Veo que tienes contratado victimismo premium.
1 K 31
Harkon #4 Harkon *
#2 no hay victimismo, lo que hay es doble rasero, hipocresía y cinismo que a algunos les gustan determinadas medidas, pero si las propone uno u otro, les importa el quien.

Y pasa lo mismo con el PSOE y PP, si es el PP el quie decide aumentar el gasto militar entonces tienes a 10 millones de personas en la calle, pero si lo hace Pedro Sánchez, es un estadista, un lider, y le comen la polla. En pocas palabras, SECTARISMO

De nada
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SVSRTZ #5 SVSRTZ *
#4 A vale, que te molesta el concepto de hacer oposición. Suerte si crees que vas a llegar a algún lado sin hacerla.
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Ludovicio #6 Ludovicio
#2 Si esto mismo lo propusiese Sumar #1 estaría echando pestes.
Tiene cojones que hable de sectarismo cuando todo lo que hace aquí es "evangelizar" con que no hay izquierda posible mas allá de Irene Montero e Ione Belarra.

Ahora al tema. Creo que Mamdani está haciendo cosas que son buenas para todo el mundo. Que se hagan en una ciudad tan grande como Nueva York y en un país como EEUU nos allana el camino al resto.
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taSanás #3 taSanás
umm, claro, porque tienen que ponerlas en el mercado, no pueden estar vacías. el detalle de que sean de más de 5 millones es circunstancial, no es para sacarle más dinero xD
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menéame