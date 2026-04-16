Nueva York impone impuesto a los más ricos por segundas viviendas vacías

La ciudad de Nueva York aprobó un impuesto anual a las propiedades de lujo deshabitadas de forma permanente, conocido como pied-à-terre tax (impuesto a las segundas residencias). El alcalde Zohran Kwame Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul impulsaron la medida, que afecta inmuebles valorados en más de USD 5 millones cuyos dueños no residen en la ciudad. El gobierno local proyectó una recaudación mínima de USD 500 millones al año y destinó esos fondos a servicios públicos esenciales.