Nueva York impone impuesto a los más ricos por segundas viviendas vacías

La ciudad de Nueva York aprobó un impuesto anual a las propiedades de lujo deshabitadas de forma permanente, conocido como pied-à-terre tax (impuesto a las segundas residencias). El alcalde Zohran Kwame Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul impulsaron la medida, que afecta inmuebles valorados en más de USD 5 millones cuyos dueños no residen en la ciudad. El gobierno local proyectó una recaudación mínima de USD 500 millones al año y destinó esos fondos a servicios públicos esenciales.
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Y pasa lo mismo con el PSOE y PP, si es el PP el quie decide aumentar el gasto militar entonces tienes a 10 millones de personas en la calle, pero si lo hace Pedro Sánchez, es un estadista, un lider, y le comen la polla. En pocas palabras, SECTARISMO
De nada
Tiene cojones que hable de sectarismo cuando todo lo que hace aquí es "evangelizar" con que no hay izquierda posible mas allá de Irene Montero e Ione Belarra.
Ahora al tema. Creo que Mamdani está haciendo cosas que son buenas para todo el mundo. Que se hagan en una ciudad tan grande como Nueva York y en un país como EEUU nos allana el camino al resto.