Las renovables son un 53% más baratas que la energía nuclear, según un nuevo estudio

Una nueva métrica para evaluar los costes totales del sistema sitúa el coste mínimo de un sistema híbrido de eólica marina y solar en unos 46 €/MWh, menos de la mitad del coste equivalente de la energía nuclear en las mismas condiciones. En el escenario futuro de sistema integrado, que constituye el núcleo del análisis, la energía nuclear presenta un SLCOE cercano a 100 €/MWh. En cambio, la combinación óptima de eólica marina y fotovoltaica reduce el coste a aproximadamente 46 €/MWh, lo que implica una diferencia de alrededor del 53% a favor de