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Las renovables son un 53% más baratas que la energía nuclear, según un nuevo estudio

Una nueva métrica para evaluar los costes totales del sistema sitúa el coste mínimo de un sistema híbrido de eólica marina y solar en unos 46 €/MWh, menos de la mitad del coste equivalente de la energía nuclear en las mismas condiciones. En el escenario futuro de sistema integrado, que constituye el núcleo del análisis, la energía nuclear presenta un SLCOE cercano a 100 €/MWh. En cambio, la combinación óptima de eólica marina y fotovoltaica reduce el coste a aproximadamente 46 €/MWh, lo que implica una diferencia de alrededor del 53% a favor de

| etiquetas: nuclear , renovables , transición energética , costes energeticos
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2 comentarios
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Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho
"Por último, el análisis no incluye costes adicionales asociados a la energía nuclear, como el almacenamiento de residuos o los costes de oportunidad durante los largos periodos de construcción, lo que podría ampliar aún más la diferencia de costes en favor de las energías renovables"
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perrico #1 perrico
Poco me parece.
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menéame