Pedro Sánchez se ríe de Donald Trump (ahora con una gorra)  

Sánchez ha colgado en su Instagram un vídeo en el que se le ve con una gorra con el mensaje "Make science great again". El mensaje se contrapone al lema trumpista Make America great again, cuyas siglas han dado lugar a las del movimiento MAGA. "Hoy le daremos caña", dice, en un primer plano en el que se ve claramente la gorra con la burla al presidente americano. La mención a la ciencia es también una crítica directa a la posición antivacunas defendida por algunos trumpistas, empezando por el vicepresidente J.D. Vance.
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Para empezar, tendra el voto de todos los paises arabes y de muchos africanos, seguramente tenga el apoyo de China y con eso ya tendra muchisimo ganado
www.sport.es/es/noticias/salud/una-nina-triunfa-twitter-con-opinion-so
Recordemos
Si quiere ciencia, que deje de depauperarla, que tenemos las unis fatal.
(Ya lo sé... Vaya mierda de crítica, lo sé... Pero coño... es que no me gusta el perro y últimamente no paro de hablar bien de él. Como está la izquierda para que el Pedro sea el faro de esta en europa)
Esta es la modernidad frente a una política europea viejuna y arcaica.
Europa necesita un liderazgo con este tío!!
Debería seguir manteniendo las formas y demostrar que sabe comportarse como un adulto. Ponerse una gorra y hacer el payaso en un momento en el que están varias guerras y un genocidio en curso es entrar en el juego de Trump, un juego al que no puede ganar pues Trump es el experto.
Así no puede pretender liderar la UE marcando un frente con argumentos sólidos para detener la escalada de una guerra que nos aboca al abismo. Pierde toda su credibilidad como líder de una diplomacia europea frente a Trump; solo indica que su "no a la guerra" no es más que puro marketing para ganar sus elecciones particulares y que el resto le importa una mierda.
Eso sí que es cogérsela con papel de fumar.
#19
¿Que esperas de alguien que puso de ministro de ciencia, innovación y universidades a Pedro Duque? Un tío que ni es afiliado del pp, ni ha toreado una vaquilla en su vida, ni va rezando a la virgen del rocio...
Y la diferencia no es poca....
A ver. Está bien, pero tampoco es para tanto.
Por supuesto, si la comparación es con los paises africanos, pues allí si que tienen bastante población. Aunque igual no es mala idea empezar a compararnos con ellos, para que nos sintamos importantes...
le saco ese nombre deshumanizandolo
Qué tal si convertir ese nombre en una burla justamente a esa gente?
Es el Inditex de la política.
Eso sí, si no fuese por los partidos de izquierdas, no habría tomado muchas buenas decisiones. Sigo viendo necesita una izquierda fuerte.
Alguien se acuerda de que su sueño húmedo era pactar con Rivera?
Si lo hubiera hecho, cuantas de las reformas por las que ahora se le aplaude se habrían hecho ?
Cero
En su dia ya dije que lo único que le daría una posibilidad de volver a ganar unas elecciones sería ser el nuevo faro de la izquierda global, y me parece estupendo que se haya visto forzado a serlo. Pero con Trump, no ponérsele entre ceja y ceja es bastante mejor.
La sanidad te atiende rápido, la policía te protege, los trenes funcionan perfectamente y las carreteras están todas impolutas
Según Gemini:
Logos científicos españoles siglo XXI
1. Descubrimiento del planeta enano Haumea (2005)
El equipo del astrofísico José Luis Ortiz (Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC) fue el primero en anunciar la existencia de Haumea, un planeta enano con anillos situado en el cinturón de Kuiper. Un hito que colocó a España en la primera línea de la astronomía internacional.
2. Exoesqueleto pediátrico para
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Un saludo.
Estados Unidos, así que por de pronto, ha desarrollado el CRISPR, que es el futuro de la medicina, y los sistemas actuales de IA, que son la mayor innovación en lo que llevamos de siglo
Y otras cosas, claro, pero empieza por esas dos. Es que no están ni en la misma liga. Es como comparar a Beethoven con Manolo el hippy del tercero que se ha compuesto un par de canciones con la guitarra.
www.investinspain.org/content/icex-invest/en/noticias-main/2025/sjr.ht
en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_number_of_scientific_and_te
España está alta en el número de artículos publicados porque es uno de los países con más población. Si nos vamos al número de artículos publicados por millón de habitantes, ya caemos por debajo de la posición 30. Y si nos vamos al número de citaciones (veces que se cita un paper de ese país en otros papers), seguimos por debajo de la posición 30 y además por debajo de la media del espacio Schengen. Prácticamente todos los paises del centro y norte de Europa nos adelantan, y paises como Holanda, EEUU o Israel casi nos triplican en productividad científica.