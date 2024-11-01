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Pedro Sánchez se ríe de Donald Trump (ahora con una gorra)

Pedro Sánchez se ríe de Donald Trump (ahora con una gorra)  

Sánchez ha colgado en su Instagram un vídeo en el que se le ve con una gorra con el mensaje "Make science great again". El mensaje se contrapone al lema trumpista Make America great again, cuyas siglas han dado lugar a las del movimiento MAGA. "Hoy le daremos caña", dice, en un primer plano en el que se ve claramente la gorra con la burla al presidente americano. La mención a la ciencia es también una crítica directa a la posición antivacunas defendida por algunos trumpistas, empezando por el vicepresidente J.D. Vance.

| etiquetas: pedro sánchez , donald trump , gorra , make science great again
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58 comentarios
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Comentarios destacados:              
#1 Perro esta haciendo méritos para el Premio Nobel de la Paz xD
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Perro esta haciendo méritos para el Premio Nobel de la Paz xD
23 K 256
Veelicus #11 Veelicus
#1 Yo creo que esta apuntando a secretario general de la ONU, y no lo digo en broma, creo que cuando deje de ser presidente del gobierno de España sera uno de los mas firmes candidatos para la ONU.
Para empezar, tendra el voto de todos los paises arabes y de muchos africanos, seguramente tenga el apoyo de China y con eso ya tendra muchisimo ganado
12 K 136
Duke00 #17 Duke00
#11 A este paso cuando Sánchez deje de ser presidente de España, quizás ya no queda ONU que presidir...
4 K 51
Pacman #35 Pacman
#11 Ya le dijeron los de Israel que se olvidase de puestecitos.

Recordemos
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Veelicus #50 Veelicus
#35 Si, pero eso habra que verlo
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U5u4r10 #12 U5u4r10
#1 Bueno, teniendo que el anterior Nobel lo posee ahora un tío que cuando se le va la flapa te monta una guerra...
2 K 30
j0seant #23 j0seant
#1 por mucho menos se lo dieron a Obama, así que.. :troll:
1 K 17
Verdaderofalso #24 Verdaderofalso
#23 Kissinger, Machado…
1 K 26
#41 R2dC
#24 Y al que tengo aquí colgado :troll:
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HaCHa #38 HaCHa
#1 Está haciendo morritos.
Si quiere ciencia, que deje de depauperarla, que tenemos las unis fatal.
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#47 chavi
#38 Mmmm. Quien tiene competencia en eso ?
0 K 12
kavra #52 kavra
#38 ya, es que el postureo no cuesta guita.
0 K 9
Atusateelpelo #57 Atusateelpelo *
#1 Le falta salir con una gorra con, por ejemplo, Talks Always Conquer Offensives. {0x1f608}
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#2 encurtido
Dentro de lo horrorosamente mal que se suelen manejar los políticos en redes sociales, en los casos que no son gestionadas por un community manager, hay que reconocer que El Perro sabe de esto o tiene buenos asesores.
11 K 145
porquiño #36 porquiño
#2 pues nose... A pesar de estar de acuerdo contigo, sobre todo desde que fue despedido el de las fotos del "spanish air force one" :-P , creo que no era necesaria esta foto, ponerse al nivel de esos retrasados en nombre de la ciencia... Hay mil formas de hacerlo mejor.
(Ya lo sé... Vaya mierda de crítica, lo sé... Pero coño... es que no me gusta el perro y últimamente no paro de hablar bien de él. Como está la izquierda :palm: para que el Pedro sea el faro de esta en europa)
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magnifiqus #21 magnifiqus *
Ojo, que el titular lo pone el Ara, que parece como si estuviera mofándose de Trump, pero Pedro no ha dicho ni mu. Simplemente ha salido a hacer bici y ha colgado el post. El detallito de la gorra vale que no es casual, pero después de las amenazas de Trump y de las burradas que ha soltado su séquito de adláteres, me parece un gesto digno, coherente y hasta elegante.
4 K 60
Gintoki #7 Gintoki
Está feo reírse de gente con taras, Pedro...
3 K 46
neo1999 #28 neo1999
#7 Está acostumbrado, en el congreso entrena a diario con Feijoo.
0 K 11
#43 R2dC
#28 Y fachascal. Y frigodedo. Y tellado. Y la que tiene más cuello que espalda.
0 K 9
Harkon #6 Harkon
Ah, que era Sánchez, antes lo vi y me parecía una vieja ida de la olla palmera del PSOE. xD
2 K 34
Connect #3 Connect
Va muy a saco! Un crack!!! :-)
Esta es la modernidad frente a una política europea viejuna y arcaica.
Europa necesita un liderazgo con este tío!!
2 K 34
U5u4r10 #16 U5u4r10
#10 Adaptación instantánea a las nuevas tendencias con una cadena de valor bien engrasada que le da al cliente el producto que desea en tiempo y forma.
1 K 18
taSanás #22 taSanás
#16 vamos, fast food político.
2 K -10
U5u4r10 #29 U5u4r10
#22 Es hijo de su época.
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taSanás #30 taSanás
#29 vaya consuelo...
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#14 abogado_del_diablo
Pues yo creo que es patético y un error de bulto.
Debería seguir manteniendo las formas y demostrar que sabe comportarse como un adulto. Ponerse una gorra y hacer el payaso en un momento en el que están varias guerras y un genocidio en curso es entrar en el juego de Trump, un juego al que no puede ganar pues Trump es el experto.
Así no puede pretender liderar la UE marcando un frente con argumentos sólidos para detener la escalada de una guerra que nos aboca al abismo. Pierde toda su credibilidad como líder de una diplomacia europea frente a Trump; solo indica que su "no a la guerra" no es más que puro marketing para ganar sus elecciones particulares y que el resto le importa una mierda.
1 K 16
U5u4r10 #19 U5u4r10
#14 Una cosa es lo que debería y otra cosa es lo que le da votos y popularidad.
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powernergia #26 powernergia *
#14 ¿Pierde credibilidad por ponerse una gorra ensalzando la ciencia en vez del nacionalismo rancio trumpista?

Eso sí que es cogérsela con papel de fumar.

#19
3 K 38
#31 elyari
#14 "patético y error de bulto...hacer el payaso"?! Pásame el canuto chaval. No está haciendole el juego al cheeto naranja, todo lo contrario, usa una simple gorra con un mensaje ligeramente modificado para poner la ciencia y lo racional por encima de la estupidez, el negacionismo y el nacionalismo. Y vamos si jode a muchos con esta actitud fresca pero sin ofender ni molestar a nadie, pero parece que contigo a dado en la diana.
1 K 21
woopi #32 woopi *
#14 Jod... ¿¡Poner una gorra y sacar la bici a pasear te parece hacer el payaso!? ¡Fíjate! Él no ha dicho nada. Me parece de lo más contenido. Tu te estás leyendo el titular del ara.cat, que dice una cosa que es una interpretación que va por libre. El tipo la verdad es que va supertranquilo. Y el mensaje me parece hasta adecuado.
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woopi #40 woopi *
#32 y #14 Se me pasó el tiempo de edición. Además yo creo lo de la bici es una doble respuesta a los bulos aquellos que corrían los de Vox y el PP. ¿Os acordáis cuando hace unas semanas decían que el Perro estaba enfermo del corazón y tenía que dejar la presidencia? :-D :-D :-D Poco nos pasa con los subnormales de la oposición en este país.
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#46 R2dC
#14 Pues yo creo que es patético y un error de bulto.

¿Que esperas de alguien que puso de ministro de ciencia, innovación y universidades a Pedro Duque? Un tío que ni es afiliado del pp, ni ha toreado una vaquilla en su vida, ni va rezando a la virgen del rocio...
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#58 chavi
#54 Francia, Italia, Alemania, UK, Mexico, EEUU, Brasil,.... etc

Y la diferencia no es poca....
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perrico #4 perrico *
Me autocorrijo.
A ver. Está bien, pero tampoco es para tanto.
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magnifiqus #25 magnifiqus
#4 Exacto, él pone la gorra, los titulares los ponen los medios. Tampoco nos flipemos.
1 K 21
#48 chavi
#34 España es "uno de los paises con más población"???
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Lenari #54 Lenari
#48 Entre los paises que no están en zonas subdesarrolladas, sí. Tenemos más población que Canadá, o que todos los paises escandinavos juntos.

Por supuesto, si la comparación es con los paises africanos, pues allí si que tienen bastante población. Aunque igual no es mala idea empezar a compararnos con ellos, para que nos sintamos importantes... :-D
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mariKarmo #53 mariKarmo
Es el Perro, bitches
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tommyx #49 tommyx
Porque no dejáis de referiros al el como "perro"? Algún fenómeno de ideología contraria le saco ese nombre deshumanizandolo y le seguís la gracieta por los Loles.
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mariKarmo #56 mariKarmo
#49 Tienes la respuesta en parte de tu comentario.

le saco ese nombre deshumanizandolo

Qué tal si convertir ese nombre en una burla justamente a esa gente?
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Ainhoa_96 #55 Ainhoa_96
#34 En tu propio enlace, si organizas la producción de papers per cápita (per million en Scopus o per 10 million en Nature), España está bastante bien situada.
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U5u4r10 #8 U5u4r10
Pedro Sánchez es un crack de la comunicación. Cuando entendió que esas eran las cartas que debía jugar se presentó como el adalid de la nueva política frente a las viejas glorias del PSOE, luego se podemizó (ellos vs nosotros) y ahora se está voxemizando (memes).

Es el Inditex de la política.
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taSanás #10 taSanás
#8 "Es el Inditex de la política." ¿baja calidad, de usar y tirar?
2 K -11
calde #15 calde *
#8 Yo creo que, a pesar de no ser muy de izquierdas, sí toma buenas decisiones (él o quien le asesore). Y sabe hacerlo bien también en las entrevistas. En este aspecto sin duda me ha sorprendido positivamente.

Eso sí, si no fuese por los partidos de izquierdas, no habría tomado muchas buenas decisiones. Sigo viendo necesita una izquierda fuerte.
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U5u4r10 #37 U5u4r10
#15 En política es muy fácil cagarla y este tío, por alguna extraña razón, siempre cae de pie. Incluso planteando situaciones rocambolescas como la "carta a la ciudadanía" y los "días para pensar si seguir" sale indemne. Las decisiones que toma no son porque crea en ellas, sino porque considera que es lo necesario para perpetuarse en el poder. Mira como ha llegado a un acuerdo con Pablo Iglesias para meter a gente afín en RTVE a cambio de que Pablo Iglesias haga el papel de…   » ver todo el comentario
0 K 9
#51 chavi
#15 Las circunstancias lo han obligado. Luego ha aprovechado la situación.

Alguien se acuerda de que su sueño húmedo era pactar con Rivera?

Si lo hubiera hecho, cuantas de las reformas por las que ahora se le aplaude se habrían hecho ?

Cero
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MAVERISCH #44 MAVERISCH
Me parece muy bien su política respecto a la guerra. Pero paralelamente, cara al demente narcisista pedófilo que se pasa el día sentado delante del ordenador me parece mucan mejor postura hacer lo que hace pasando desapercibido.
En su dia ya dije que lo único que le daría una posibilidad de volver a ganar unas elecciones sería ser el nuevo faro de la izquierda global, y me parece estupendo que se haya visto forzado a serlo. Pero con Trump, no ponérsele entre ceja y ceja es bastante mejor.
0 K 8
FunFrock #42 FunFrock
Los españoles tenemos mejor sanidad, la corrpucion ha bajado, podemos formar familias y tener acceso a casas, Unos trabajos q nos permiten vivir.
La sanidad te atiende rápido, la policía te protege, los trenes funcionan perfectamente y las carreteras están todas impolutas
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#20 Givetuban
Penoso.
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Lenari #5 Lenari
Presumiendo de ciencia, el presidente de... España, potencia científica al nivel de Zimbabwe xD xD xD xD
17 K -93
D303 #9 D303 *
#5 No se que manía de meteros con España a nivel científico.
Según Gemini:
Logos científicos españoles siglo XXI
1. Descubrimiento del planeta enano Haumea (2005)
El equipo del astrofísico José Luis Ortiz (Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC) fue el primero en anunciar la existencia de Haumea, un planeta enano con anillos situado en el cinturón de Kuiper. Un hito que colocó a España en la primera línea de la astronomía internacional.
2. Exoesqueleto pediátrico para

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7 K 94
#27 prevenio
#9 CRISPR es de un valenciano
1 K 17
borre #33 borre *
#9 Sólo que se necesita mayor presupuesto... que con lo poco que hay, se hacen milagros.

Un saludo.
1 K 20
Lenari #45 Lenari *
#9 Es decir, en logros concretos en el siglo XXI, hemos descubierto un planeta y diseñado un exoesqueleto. :roll:

Estados Unidos, así que por de pronto, ha desarrollado el CRISPR, que es el futuro de la medicina, y los sistemas actuales de IA, que son la mayor innovación en lo que llevamos de siglo 8-D

Y otras cosas, claro, pero empieza por esas dos. Es que no están ni en la misma liga. Es como comparar a Beethoven con Manolo el hippy del tercero que se ha compuesto un par de canciones con la guitarra. xD
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Un_señor_de_Cuenca #13 Un_señor_de_Cuenca
#5 No no, sin exagerar, a nivel de Afganistán, no te jode.
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Lenari #34 Lenari
#18 No me equivoco.

en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_number_of_scientific_and_te

España está alta en el número de artículos publicados porque es uno de los países con más población. Si nos vamos al número de artículos publicados por millón de habitantes, ya caemos por debajo de la posición 30. Y si nos vamos al número de citaciones (veces que se cita un paper de ese país en otros papers), seguimos por debajo de la posición 30 y además por debajo de la media del espacio Schengen. Prácticamente todos los paises del centro y norte de Europa nos adelantan, y paises como Holanda, EEUU o Israel casi nos triplican en productividad científica.
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menéame