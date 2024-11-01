Pedro Sánchez se ríe de Donald Trump (ahora con una gorra)  

Sánchez ha colgado en su Instagram un vídeo en el que se le ve con una gorra con el mensaje "Make science great again". El mensaje se contrapone al lema trumpista Make America great again, cuyas siglas han dado lugar a las del movimiento MAGA. "Hoy le daremos caña", dice, en un primer plano en el que se ve claramente la gorra con la burla al presidente americano. La mención a la ciencia es también una crítica directa a la posición antivacunas defendida por algunos trumpistas, empezando por el vicepresidente J.D. Vance.