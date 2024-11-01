"¿No tienen hijos?": Irán identifica a los oficiales de EE.UU. que lanzaron el ataque contra la escuela de Minab

Teherán acusa a los mandos del USS Spruance tras el bombardeo de una escuela de niñas. "Recuerden a estos dos criminales", escribieron en sus redes, junto a las fotos del comandante Leigh R. Tate, y el oficial ejecutivo del destructor USS Spruance, Jeffrey E. York, quienes "ordenaron el lanzamiento de misiles Tomahawk en tres ocasiones". Varias Embajadas de Irán en el mundo, entre otras las de Sudáfrica, la India, Corea del Sur y Nigeria, compartieron este sábado los nombres y fotografías de dos oficiales de la Armada de Estados Unidos.
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A mis brazos
Nosotros solo dejamos en evidencia su cobardía.
Pues por esto mismo, no?
La corte penal internacional debe actuar con dureza, la UE impedirles la entrada a cualquier país miembro y bloquear cualquier activo financiero que tengan, como con cualquier otro criminal
Memoria eterna para estos canallas como los de Nurenberg y su "cumplimos órdenes", son iguales.
para, por ejemplo, atacar a algunos enemigos directos,
que matan a niños inocentes y similares,
y cobardemente se esconden en la distancia
«La magnitud de las ejecuciones en Irán es estremecedora y representa una grave violación del derecho a la vida», afirmaron los expertos. «Con un promedio de más de nueve ahorcamientos diarios en las últimas semanas, Irán parece estar llevando a cabo ejecuciones a… » ver todo el comentario
Actualmente, en Irán hay más de 85 menores infractores en el corredor de la muerte, condenados a muerte tras procesos que violan gravemente el derecho internacional de los derechos humanos. La mayoría de los condenados pertenecen a grupos marginados o han sido… » ver todo el comentario
es.wikipedia.org/wiki/Hezbolá
Y por otro lado, también me sorprende que nadie haya comentado la cara de psicópata del de la izquierda.
Está claro cual es su trabajo y eso marca su nivel moral