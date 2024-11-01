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"¿No tienen hijos?": Irán identifica a los oficiales de EE.UU. que lanzaron el ataque contra la escuela de Minab

"¿No tienen hijos?": Irán identifica a los oficiales de EE.UU. que lanzaron el ataque contra la escuela de Minab

Teherán acusa a los mandos del USS Spruance tras el bombardeo de una escuela de niñas. "Recuerden a estos dos criminales", escribieron en sus redes, junto a las fotos del comandante Leigh R. Tate, y el oficial ejecutivo del destructor USS Spruance, Jeffrey E. York, quienes "ordenaron el lanzamiento de misiles Tomahawk en tres ocasiones". Varias Embajadas de Irán en el mundo, entre otras las de Sudáfrica, la India, Corea del Sur y Nigeria, compartieron este sábado los nombres y fotografías de dos oficiales de la Armada de Estados Unidos.

| etiquetas: irán , eeuu , bombardeo , colegio , niña , niños , minab , escuela
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33 comentarios
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Comentarios destacados:          
Veelicus #1 Veelicus
Es lo que hay que hacer, poner sus fotos, direccion, etc para que la gente pueda "felicitarles" personalmente por su trabajo...
26 K 275
BastardWolf #2 BastardWolf
#1 luego lloraran cuando sufran atentados dirigidos directamente contra sus familias y sus hijos... no me dará ninguna pena cuando eso ocurra
0 K 11
#7 juanac
#2 Lo malo es cuando algún fanático publica fotos y domicilios sin ningún tipo de evidencia. Eso por un lado. Por otro, no sé qué culpa tiene el hijo de nadie; no entiendo ese sentido de la justicia que pone en peligro la vida de un niño inocente.
4 K 26
BastardWolf #8 BastardWolf *
#7 la misma culpa tiene que las niñas del colegio, simple y llanamente. A ver si el mundo va a tener que estar poniendo la otra mejilla constantemente
5 K 56
#9 juanac *
#8 Por dejar clara tu postura: ¿eres partidario de matar inocentes como venganza?
4 K 33
BastardWolf #11 BastardWolf *
#9 No digas tonterias, yo no estoy pidiendo su muerte. Estoy diciendo que cuando eso ocurra no me va a dar ninguna pena. Estoy hasta el nabo de buenismos y de que haya que pensar en los inocentes de los demas e incluso llorarlos, cuando para ellos "no existen inocentes y todos son culpables desde que nacen" (parafraseando a toda esta gentuza)
5 K 45
#16 guillersk
#11 ves? Ya eres sionazi

A mis brazos
1 K 16
BastardWolf #18 BastardWolf
#16 yo a ti no te doy un abrazo ni con los brazos de un leproso
2 K 33
#23 Dimedequepresumes
#16 entiende esto #21
0 K 6
#22 Flamazares
#11 Hay que ver qué rápido se os cae la careta a los nancys
1 K 13
BastardWolf #24 BastardWolf
#22 tu a callar, cuenta recien estrenada
1 K 20
#21 Dimedequepresumes
#9 esa postura ya la tomaron los americanos
Nosotros solo dejamos en evidencia su cobardía.
2 K 28
Alfon_Dc #30 Alfon_Dc
#9 por.dejar clara la tu postura ..eres partidario de que aquellos que ordenen asesinar a niñas permanezcan en el anonimato??
0 K 12
par #20 par
#8 la misma culpa tiene que las niñas del colegio, simple y llanamente

Pues por esto mismo, no?
0 K 7
Alfon_Dc #29 Alfon_Dc
#7 comparto tú inquietud.. supongo que el objetivo es que quien ordene disparar a niñas, sepa que puede recibir la misma moneda.
0 K 12
JoseRvValjean #3 JoseRvValjean
#1 Espero que estos hijos de la gran puta paguen por sus crímenes y su comandante en Jefe también, deberían ser juzgados como corresponde y colgados, lo digo porque es la legislación vigente en estos casos tan graves
5 K 53
MasterChof #13 MasterChof
#1 putos terroristas... Por algo parecido invadieron a Afganistán
2 K 38
pitercio #4 pitercio
Tiraron otro misil de precisión al mismo sitio, 40 minutos después, para rematar a los supervivientes y a los que acudieron a rescatarles.
23 K 244
Songji #17 Songji *
#4 Lo hicieron a propósito, cualquiera diría que para encabronar a los iraníes. Nos están intentando vender la moto de que les bombardean, pero poco y para ver si les liberan del malvado regimen, pero creo que lo que están buscando en realidad es liarla bien gorda. Quizá están buscando quitar a China sus suministros de petróleo al precio que sea, aún de una sangrienta y larga guerra de invasión en Irán, y quizá piensan que si Europa se queda sin combustible y entra en crisis, irá a la guerra con ellos...cosa que espero que tomen otras medidas y no suceda. Es posible que nos quieran usar de carne de cañón y paganinis en esta guerra, similar a lo de Ucrania...
3 K 57
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
Pues si están identificados.

La corte penal internacional debe actuar con dureza, la UE impedirles la entrada a cualquier país miembro y bloquear cualquier activo financiero que tengan, como con cualquier otro criminal
13 K 137
BastardWolf #15 BastardWolf *
#6 lo que pasa es que eso es lo mismo que nada, porque se pasan las decisiones de la corte penal internacional por el forro de los cojones al mismo tiempo que se parten de la risa
0 K 11
Mauro_Nacho #5 Mauro_Nacho
Hay un desprecio por la vida y el derecho internacional. Afortunadamente se puede hacer mucho por poner en evidencia estos crímenes contra la humanidad que nada tienen que ver con liberar pueblos y defender la democracia, sino todo lo contrario.
9 K 112
Katakrok #14 Katakrok
Personalmente considero que es muy importante el tener constancia de todo lo que está ocurriendo y que los organismos internacionales legales que eeuu (las minúsculas no son un error) está intentando dinamitar acaben haciendo pagar por sus crímenes a tan pocos H. de la G. Puta que destruyen a tantos sin ningún miramiento.
Memoria eterna para estos canallas como los de Nurenberg y su "cumplimos órdenes", son iguales.

:ffu:
5 K 58
Blackat #10 Blackat
Se van a ir de rositas , con premio y medalla como el fulano de la Ayuso
4 K 50
Mauro_Nacho #19 Mauro_Nacho
Esta muy bien poner nombres y apellidos quienes llevan a cabo estos crímenes contra la humanidad. Lanzar misiles contra civiles, contra niños no puede ser el modus operandi de cambio de régimen, eso son crímenes de guerra.
3 K 44
#12 marcotolo
iran necesita unidades que actuen en suelo estadounidense,
para, por ejemplo, atacar a algunos enemigos directos,
que matan a niños inocentes y similares,
y cobardemente se esconden en la distancia
2 K 25
Maelstrom #31 Maelstrom
Lo dicen ellos que reclutan a chavales de 12 años...
0 K 10
ElBeaver #26 ElBeaver
Más de 1000 personas han muerto en menos de nueve meses de 2025, según informaron hoy expertos de la ONU, advirtiendo que estas cifras representan una escalada dramática que viola el derecho internacional de los derechos humanos.

«La magnitud de las ejecuciones en Irán es estremecedora y representa una grave violación del derecho a la vida», afirmaron los expertos. «Con un promedio de más de nueve ahorcamientos diarios en las últimas semanas, Irán parece estar llevando a cabo ejecuciones a…   » ver todo el comentario
0 K 7
ElBeaver #28 ElBeaver
Expertos en derechos humanos de la ONU* condenaron hoy enérgicamente la ejecución de Arman Abdolali, declarado culpable de un presunto asesinato cometido cuando tenía 17 años, y exigieron que Irán deje de condenar a muerte a menores.

Actualmente, en Irán hay más de 85 menores infractores en el corredor de la muerte, condenados a muerte tras procesos que violan gravemente el derecho internacional de los derechos humanos. La mayoría de los condenados pertenecen a grupos marginados o han sido…   » ver todo el comentario
0 K 7
#32 Yqsyo *
Ahora habría que publicar también los nombres de los ataques terroristas de Hezbollah. No? O eso es facha?
es.wikipedia.org/wiki/Hezbolá
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Kirchhoff #25 Kirchhoff
Por un lado me sorprende los pocos comentarios que critican mostrar rotros de personas que supuestamente son los culpables de algo, sin que nadie se plantee si lo son realmente o no. Por aquello de no quemarle la casa a alguien a quien esto ni le va ni le viene, principalmente.

Y por otro lado, también me sorprende que nadie haya comentado la cara de psicópata del de la izquierda.
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#27 perej
#25 se puede señalar a cualquier militar de USA, sin temer estar señalando a un inocente.
Está claro cual es su trabajo y eso marca su nivel moral
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Kirchhoff #33 Kirchhoff
#27 Y sabemos que esas caras responden a militares de USA porque...
0 K 6

menéame