"¿No tienen hijos?": Irán identifica a los oficiales de EE.UU. que lanzaron el ataque contra la escuela de Minab

Teherán acusa a los mandos del USS Spruance tras el bombardeo de una escuela de niñas. "Recuerden a estos dos criminales", escribieron en sus redes, junto a las fotos del comandante Leigh R. Tate, y el oficial ejecutivo del destructor USS Spruance, Jeffrey E. York, quienes "ordenaron el lanzamiento de misiles Tomahawk en tres ocasiones". Varias Embajadas de Irán en el mundo, entre otras las de Sudáfrica, la India, Corea del Sur y Nigeria, compartieron este sábado los nombres y fotografías de dos oficiales de la Armada de Estados Unidos.