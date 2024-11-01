Busca tu municipio y descubre los niveles de nitratos en el agua del grifo

La normativa europea y española fija el límite en 50 mg/L de nitratos. Por encima, el agua no es apta para el consumo(...) Un estudio danés de 2018 detectó un aumento del riesgo de cáncer colorrectal a partir de solo 3,87 mg/L, y el proyecto MCC-Spain encontró vínculos entre la ingesta de nitratos y tumores de próstata agresivos, incluso por debajo del límite legal. En 2025, un grupo internacional de expertos convocado por Dinamarca recomendó rebajar el umbral a 6 mg/L.



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