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El lobby sionista se lanza en los tribunales contra rostros de TVE y periodistas de la izquierda
Conocido como el "mentor de Isabel Díaz Ayuso" fuera de nuestras fronteras, Hatchwell se ha querellado contra Intxaurrondo o Maestre.
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:
lobby sionista
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tve
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tribunales
,
hatchwell
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#2
mecheroconluz
Saben que sus denuncias no llegan a ningún sitio, pero es una forma de asustar al que se le pase por la cabeza decir algo y joder al que ya lo ha dicho.
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#4
MiguelDeUnamano
#2
Entonces acusarán al juez por antisemitismo.
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#16
Alegremensajero
#4
Y lo mismo hasta le bombardean la casa.
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#22
Culpepper
#2
La supuesta maldición gitana: "Pleitos tengas... y los ganes." Tener pleito ya es jodienda suficiente sin que tengan que declararte culpable también.
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#1
Nasser
Que raro que la mierda salpique a Ayuso, me pinchan y no sangro
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#6
Suleiman
Recordar que estos, junto con Abogados cristianos utilizan la justicia para saturarla con denuncias estúpidas. Cuando la demora en un juicio se retrasa meses, es por gentuza como está
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#26
fernando_sierra
*
#6
Si, pero eso pasa porque hay jueces
independientes
que les admiten a trámite sus mamarrachadas
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#3
manzitor
Donde hay que firmar cartas de apoyo al periodismo serio...
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#7
omega7767
#3
subscribiendote a periodicos, blogs serios
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#5
Kantinero
Esta tía debería de ser juzgada por alta traición
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#8
omega7767
politicos, periodistas y ONGs de izquierdas están bajo una presión brutal de las derechas, que no dudan en usar cualquier treta legal/ilegal para salirse con la suya
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#9
Marco_Pagot
Antes te asesinaban por tener ideas de izquierda. Ahora, como está mal visto, te ahogan a querellas para hundirte.
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#12
SMaSeR
#9
Y si no funciona, traman un plan con policía nacional para meterte 40 kilos de farlopa en casa.
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#17
daniMate
Pero si ya hasta los medios de derechas se posicionan contra el relato de la Guerra Justa. Y se muestran los desastres de los bombardeos en Israel y que estos dos tarados mesiánicos han metido al mundo en un lío monumental del que no saben salir.
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#14
Rogue
*
Israel es el país más sanguinario y peligroso del mundo. Deben ser ellos los denunciados y ajusticiados.
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#18
Cehona
#14
Para eso está la Corte Penal Internacional y luego a esos jueces les quitan sus medios finacieros, tarjetas...
Por eso hay que huir del uso de PayPal, Visas y Mastercards
0
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15
#13
XtrMnIO
La derecha está buscando otra vez instaurar la dictadura.
Comienzan con los jueces, seguirán a palos, y terminarán metiendo en la cárcel a los disidentes, o asesinados en una cuenta.
Se han cansado de la Democracia.
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#11
earthboy
Nazis contra """izquierda""".
0
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#10
Ainur
No se puede decir nada que incomode al pensamiento único de los radicales de derechas
0
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10
#27
volandero
#25
¿Pero qué coño hablas de bulo?
Que te estoy mostrando
la prueba directa
.
Y aquí te dejo el vídeo para que lo compruebes tú mismo:
m.youtube.com/watch?v=ewNAvxmgoqc
0
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#21
pirat
a por ellos oeee
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#19
wonsterboy
Censura woke?
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#23
neiviMuubs
*
a Hatchwell hijo se le considera el "mentor de Isabel Díaz Ayuso", y de ella, él habla como "una mujer extraordinaria, joven, pero con un talento increíble, que
dice la verdad, que la gente entiende que es una persona de bien
(...)".
Cara de cemento armado cuando lo dijo, o escondiéndose la risita, una de dos.
0
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#24
Nokith
Pederastas denunciando a Periodistas...
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#15
Mesto
“ Conocido como el "mentor de Isabel Díaz Ayuso" fuera de nuestras fronteras, Hatchwel”
Primera frase y ya te zampan un bulo. El Plural está On Fire!!!
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#20
volandero
#15
Venga, un saludo.
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#25
Mesto
*
#20
Qué te hagas eco de un bulo no te da la razón.
Venga, un saludo
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27
comentarios)
menéame
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Por eso hay que huir del uso de PayPal, Visas y Mastercards
Comienzan con los jueces, seguirán a palos, y terminarán metiendo en la cárcel a los disidentes, o asesinados en una cuenta.
Se han cansado de la Democracia.
Que te estoy mostrando la prueba directa.
Y aquí te dejo el vídeo para que lo compruebes tú mismo:
m.youtube.com/watch?v=ewNAvxmgoqc
Cara de cemento armado cuando lo dijo, o escondiéndose la risita, una de dos.
Primera frase y ya te zampan un bulo. El Plural está On Fire!!!
Venga, un saludo