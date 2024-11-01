“No es una crisis, es un crimen”: la carta viral que acusa al embargo de asfixiar a Cuba

“Lo que hoy vive mi pueblo no es una crisis. Es un asesinato lento, calculado, fríamente ejecutado desde Washington”. Así arranca la carta abierta que en los últimos días se ha multiplicado en redes sociales y grupos de mensajería bajo la firma de Ikay Romay. El mensaje no pretende neutralidad. Es una denuncia emocional y directa. Habla en nombre de “una cubana de a pie” que interpela “a las madres del mundo” y acusa sin matices al Gobierno de Estados Unidos...