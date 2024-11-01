“No es una crisis, es un crimen”: la carta viral que acusa al embargo de asfixiar a Cuba

“Lo que hoy vive mi pueblo no es una crisis. Es un asesinato lento, calculado, fríamente ejecutado desde Washington”. Así arranca la carta abierta que en los últimos días se ha multiplicado en redes sociales y grupos de mensajería bajo la firma de Ikay Romay. El mensaje no pretende neutralidad. Es una denuncia emocional y directa. Habla en nombre de “una cubana de a pie” que interpela “a las madres del mundo” y acusa sin matices al Gobierno de Estados Unidos...
| etiquetas: “no es una crisis , es un crimen , carta viral , embargo , cuba
Por Ikay Romay:
A la humanidad entera, a las madres del mundo, a los médicos sin fronteras, a los periodistas con dignidad, a los gobiernos que aún creen en la justicia:
Me llamo como millones. No tengo apellidos conocidos ni cargos importantes. Soy una cubana de a pie. Una hija, una hermana, una patriota. Y escribo esto con el alma desgarrada y las manos temblando, porque lo que hoy vive mi pueblo no es una crisis. Es un… » ver todo el comentario
Sólo hay que preguntar a cubanos y te queda claro. Luego ya te vas a internet y el régimen cubano tiene las horas contadas porque el pueblo está harto del régimen que les obliga a llevar el velo... o lo que te quieran contar.
Lo estamos viendo cada día también en muchos de los artículos que se publican en esta web.