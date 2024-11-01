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“No es una crisis, es un crimen”: la carta viral que acusa al embargo de asfixiar a Cuba

“No es una crisis, es un crimen”: la carta viral que acusa al embargo de asfixiar a Cuba

“Lo que hoy vive mi pueblo no es una crisis. Es un asesinato lento, calculado, fríamente ejecutado desde Washington”. Así arranca la carta abierta que en los últimos días se ha multiplicado en redes sociales y grupos de mensajería bajo la firma de Ikay Romay. El mensaje no pretende neutralidad. Es una denuncia emocional y directa. Habla en nombre de “una cubana de a pie” que interpela “a las madres del mundo” y acusa sin matices al Gobierno de Estados Unidos...

| etiquetas: “no es una crisis , es un crimen , carta viral , embargo , cuba
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12 comentarios
19 3 1 K 316 actualidad
Comentarios destacados:    
cocolisto #1 cocolisto
¿Dónde están las ONGs infantiles, de médicos y tantas otras?

Por Ikay Romay:

A la humanidad entera, a las madres del mundo, a los médicos sin fronteras, a los periodistas con dignidad, a los gobiernos que aún creen en la justicia:

Me llamo como millones. No tengo apellidos conocidos ni cargos importantes. Soy una cubana de a pie. Una hija, una hermana, una patriota. Y escribo esto con el alma desgarrada y las manos temblando, porque lo que hoy vive mi pueblo no es una crisis. Es un…   » ver todo el comentario
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Lord_Cromwell #7 Lord_Cromwell
#1 y #2 Yo me acuerdo de un reportaje de Informe Semanal de una situación parecida con Irán con las medicinas, creo que a finales de los 90, donde solamente podían dar a los pacientes paracetamol para el dolor por las sanciones que Europa y Estados Unidos metían a las compañías farmacéuticas.
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MiguelDeUnamano #11 MiguelDeUnamano
#7 No sé qué veracidad se le podrá dar porque no me molesté en comprobarlo, pero al comienzo de la guerra leí que Israel había atacado todos los laboratorios farmacéuticos de Irán, de los que son dependientes por lo que mencionas.
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Supercinexin #2 Supercinexin
El sentimiento del cubano de a pie, comunista o antisocialista, de Castro o de democracias liberales, es exactamente éste.

Sólo hay que preguntar a cubanos y te queda claro. Luego ya te vas a internet y el régimen cubano tiene las horas contadas porque el pueblo está harto del régimen que les obliga a llevar el velo... o lo que te quieran contar.
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MonoMico #4 MonoMico
"Camaradas, nuestra nación está en ruinas. No tenemos otra opción que abandonar el comunismo. Lo sé, lo sé... pero sabíamos desde el principio que esto no funcionaría"  media
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YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
un embargo muy selectivo que no afecta a los casoplones de los milicos dirigentes del país donde nunca tienen apagones, no? qué cosas! relacionada: meneame.net/m/actualidad/cuba-sufre-apagon-total-sistema-electrico
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#6 omega7767
¿veis como el comunismo es un fracaso? :troll:
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#9 DenisseJoel
Hace solo 4 años, ese texto de denuncia habría sido escrito íntegramente por seres humanos. Hoy día, ni siquiera ha sido revisado lo suficiente para eliminar los signos más obvios de haber sido redactado por una inteligencia artificial.
Lo estamos viendo cada día también en muchos de los artículos que se publican en esta web.
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Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
Más le valía protestar por la dictadura de mierda que ha arrasado cuba en los últimos 67 años, provocado millones de exilios y asesinado inocentes.
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TipejoGuti #10 TipejoGuti
#5 ¿Te refieres a la revolución que expulsó al dictador puesto por USA, a la ruina impuesta por un bloqueo ilegal o que pese a todo sigan teniendo educación, sanidad gratis y mil veces más cultura por neurona que el USA?
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menéame