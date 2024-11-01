ICE sabía quién era Alex Pretti y le rompieron una costilla en una pelea anterior [Eng]

Escalofriante informe plantea nuevas preguntas sobre por qué ICE mató a Alex Pretti. El altercado anterior de Pretti con ICE se produjo tras detenerse y salir de su coche para observar a los agentes persiguiendo a una familia. Inmediatamente comenzó a hacer sonar su silbato y a gritar. Más tarde, cinco agentes lo redujeron, uno de ellos se apoyó en su espalda y le rompió una costilla, antes de dejarlo libre. «Ese día, pensó que iba a morir», dijo la fuente de la CNN. Los registros médicos coincidían con la rotura de una costilla.