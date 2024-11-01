edición general
ICE sabía quién era Alex Pretti y le rompieron una costilla en una pelea anterior [Eng]

Escalofriante informe plantea nuevas preguntas sobre por qué ICE mató a Alex Pretti. El altercado anterior de Pretti con ICE se produjo tras detenerse y salir de su coche para observar a los agentes persiguiendo a una familia. Inmediatamente comenzó a hacer sonar su silbato y a gritar. Más tarde, cinco agentes lo redujeron, uno de ellos se apoyó en su espalda y le rompió una costilla, antes de dejarlo libre. «Ese día, pensó que iba a morir», dijo la fuente de la CNN. Los registros médicos coincidían con la rotura de una costilla.

tunic #7 tunic
Y pese a ello, no se amilanó y siguió protestando contra el ICE. Todo mi respeto, hace falta mucha mas gente así.
llorencs #10 llorencs
#7 Però que no acaben como el. Pero lo podemos considerar un héroe. Y murió luchando por un mundo mejor.
#17 DenisseJoel
#10 Por un lado, debe haber ya miles de personas actuando así, y en principio han matado o intentado matar a menos de una decena.
Por otro lado, por los precedentes históricos, no sería raro que en algún momento (cuando el gobierno de Trump logré una impresión de caos social), detengan y asesinen ("desaparezcan") de golpe a varios cientos o miles de personas, para lograr el pánico del resto de la población. Es lo que se ha hecho en otros países, y es coherente con la línea de Trump hasta el momento.
Dib8 #12 Dib8
#7 que pena que la gente con valores reales tengan que morir por los que no los tienen
kratos287 #28 kratos287 *
#7 No.

Lo que hace falta es entender que las protestas pacíficas no sirven de una puta mierda frente gente armada o FFSSEE dispuestas a joderte un ojo o ejecutarte en público.

Lo que hace falta es entender que a la guerra no se va con flores y soflamas.

Pretti es tan héroe como inconsciente. Que la tierra le sea leve.
#32 BurraPeideira_
#28 Los mártires siempre han sido útiles en las causas políticas. Muchos órdenes de magnitud mayor que la gente que escribe en foros de internet.
Y seguro que la lucha armada contra el gobierno de EEUU funciona muy bien...
kratos287 #33 kratos287 *
#32 ¿Sí? Yo diría que no.

Cuando han hecho un mártir ha sido generalmente algo medido y elegida esa vía como opción del mal menor frente al problema de dejarlo vivo. Piensa en los que conoces y revisa un poco a fondo. Te sorprenderás.

Si te parece que las órdenes de magnitud son elevadas, siempre puedes ir a poner florecillas en el cañón del tanque para que te saquen la foto. No hace falta hacer a menos a los que escriben en foros.

Yo, por mi parte, considero que no tenemos capacidad individual para hacer grandes cambios, quitando de unos pocos elegidos por carisma, posición y una serie concreta de factores. Como colectivo, sin embargo, sí que hay capacidad para ello incluso siendo todos unos mindundis,
Harkon #1 Harkon
O sea ue posiblemente le dispararon también com venganza.
maria1988 #15 maria1988
#1 Joder, un asesinato a sangre fría.
Dene #2 Dene
Pero alguien tiene dudas de que fue una ejecución pública?
mr.wolf #8 mr.wolf
#2 Lo normal en el régimen de un dictador.
devilinside #29 devilinside
#2 Sí, los de todo es terrorismo
Noeschachi #3 Noeschachi
“One thing I’m pushing for right now … we’re going to create a database where those people that are arrested for interference, impeding and assault, we’re going to make them famous,” border czar Tom Homan said two weeks ago. “We’re going to put their face on TV. We’re going to let their employers, in their neighborhoods, in their schools, know who these people are.”

Y vaya si lo han hecho famoso. Ahora con la sospecha de premeditación
Asimismov #4 Asimismov
Es que los ciudadanos que ejercen sus derechos en la calle son muy peligrosos y más cuando denuncian los delitos y abusos de las ffccs de cualquier Estado, aquí y en los lluesei.
mr.wolf #9 mr.wolf
#4 depende del país, para los medios serás disidencia, oposición, "freedom fighter" o simplemente un terrorista .
thorpedo #19 thorpedo
#4 y aquí se ha liado porque iba armado y para los americanos el derecho a portar armas es sagrado. Sino sería un "terrorista izquierdista" más. Así se las gastan en la "tierra de las libertades"
pitercio #14 pitercio *
Con la orquestación necesaria de Palantir, están creando una BBDD de ciudadanos con clasificación social, con el fin de hostigar, perseguir y eliminar disidentes. Es la especialización del totalitarismo, siendo este la intromisión del estado en el ámbito privado. Ya no se trata de la represión y castigo por asuntos particulares realizados, sino utilizar la minería de datos para prejuzgar de acuerdo con criterios arbitrarios.
Están utilizando esta gestapo donde un día llegarán los drones o el…   » ver todo el comentario
Desideratum #20 Desideratum
Vamos, que fue una justiciamiento con pena de muerte y sin juicio. Como en el antiguo oeste pero sin sogas ni caballos.
MisturaFina #13 MisturaFina
Malditas bestias salvajes dirigidas por otra bestia salvaje.
Ese es el jodido modelo yankee.
Hay que acabar con ellos antes que acaben con nosotros.
Papeo #24 Papeo
#13 Es una putada pensar así, pero no nos dejan otra opción. Prepararse para lo que nos espera, para luchar contra gentuza que quiere ese modelo aquí, en nuestro país.
MisturaFina #25 MisturaFina
#24 la derecha!
Cuando caiga EEUU, pronto será, luego le toca a la derecha en España. Acabaremos con esos oligarcas.
#11 Emotivo
¿Es esto lo que nos espera aquí?.
No gracias.
Papeo #23 Papeo
#11 Pues díselo al conjunto de hijos de puta que pululan por aquí defendiendo ese mismo modelo de la mano de Ayuso, Abascal, Quiles, Negre y cía...

Igualmente se la suda a ésta gentuza, son parte del problema.
Bonzaitrax #30 Bonzaitrax
#23 Esa escoria que nombras, no son parte del problema, son EL problema.
kinz000 #31 kinz000
#11 Los voxicómanos están babeando con esto.
Wachoski #16 Wachoski *
Pretti con más cojones que todo el ICE junto

Solo lo callaron asesinándolo.
#5 harverto
La mafia ha ejecutado a un ciudadano
ostiayajoder #6 ostiayajoder
#5 La Gestapo.
#21 JanSolo
Osea que no solo no fue en defensa propia sino que fue un asesinato a todas luces
#22 Wolfsohn9
Ya lo dicen en un video, tienen a todo el mundo controlado con Palantir.
xyria #26 xyria
Del mismo diario, recomiendo la lectura de este otro artículo: Trump Has No Way Out in Minneapolis

newrepublic.com/article/205731/trump-homan-bovino-minneapolis
Graffin #18 Graffin
El problema es que no se organizan bien. Si se juntan una brigada de 50 o 60 con armas y se plantan en cada actuación del ICE no van a tener cojones de actuar, porque son unos mierdas.
#27 sald64059
sin El posiblemente . Ha sido una ejecución
