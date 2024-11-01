ICE sabía quién era Alex Pretti y le rompieron una costilla en una pelea anterior [Eng]

Escalofriante informe plantea nuevas preguntas sobre por qué ICE mató a Alex Pretti. El altercado anterior de Pretti con ICE se produjo tras detenerse y salir de su coche para observar a los agentes persiguiendo a una familia. Inmediatamente comenzó a hacer sonar su silbato y a gritar. Más tarde, cinco agentes lo redujeron, uno de ellos se apoyó en su espalda y le rompió una costilla, antes de dejarlo libre. «Ese día, pensó que iba a morir», dijo la fuente de la CNN. Los registros médicos coincidían con la rotura de una costilla.
| etiquetas: alex pretti , ejecución , ice , camisas pardas , estados unidos , trump
Por otro lado, por los precedentes históricos, no sería raro que en algún momento (cuando el gobierno de Trump logré una impresión de caos social), detengan y asesinen ("desaparezcan") de golpe a varios cientos o miles de personas, para lograr el pánico del resto de la población. Es lo que se ha hecho en otros países, y es coherente con la línea de Trump hasta el momento.
Lo que hace falta es entender que las protestas pacíficas no sirven de una puta mierda frente gente armada o FFSSEE dispuestas a joderte un ojo o ejecutarte en público.
Lo que hace falta es entender que a la guerra no se va con flores y soflamas.
Pretti es tan héroe como inconsciente. Que la tierra le sea leve.
Y seguro que la lucha armada contra el gobierno de EEUU funciona muy bien...
Cuando han hecho un mártir ha sido generalmente algo medido y elegida esa vía como opción del mal menor frente al problema de dejarlo vivo. Piensa en los que conoces y revisa un poco a fondo. Te sorprenderás.
Si te parece que las órdenes de magnitud son elevadas, siempre puedes ir a poner florecillas en el cañón del tanque para que te saquen la foto. No hace falta hacer a menos a los que escriben en foros.
Yo, por mi parte, considero que no tenemos capacidad individual para hacer grandes cambios, quitando de unos pocos elegidos por carisma, posición y una serie concreta de factores. Como colectivo, sin embargo, sí que hay capacidad para ello incluso siendo todos unos mindundis,
Y vaya si lo han hecho famoso. Ahora con la sospecha de premeditación
Están utilizando esta gestapo donde un día llegarán los drones o el… » ver todo el comentario
Ese es el jodido modelo yankee.
Hay que acabar con ellos antes que acaben con nosotros.
Cuando caiga EEUU, pronto será, luego le toca a la derecha en España. Acabaremos con esos oligarcas.
No gracias.
Igualmente se la suda a ésta gentuza, son parte del problema.
Solo lo callaron asesinándolo.
