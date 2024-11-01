Paul Krugman, Nobel de Economía: 'Todos los aliados de EEUU ya consideran a China un socio más fiable que Trump'

"Trump lo ha echado todo a perder". La frase, casi una sentencia lapidaria, la formula Paul Krugman, premio Nobel de Economía en 2008. El economista ha puesto el foco en la pérdida de prestigio y apoyo internacional de EEUU, en favor del gran 'enemigo', China, al punto que expone que "la mayoría de la población considera a China un socio más fiable que EEUU". Incluso "nuestros antiguos aliados".