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Paul Krugman, Nobel de Economía: 'Todos los aliados de EEUU ya consideran a China un socio más fiable que Trump'

Paul Krugman, Nobel de Economía: 'Todos los aliados de EEUU ya consideran a China un socio más fiable que Trump'

"Trump lo ha echado todo a perder". La frase, casi una sentencia lapidaria, la formula Paul Krugman, premio Nobel de Economía en 2008. El economista ha puesto el foco en la pérdida de prestigio y apoyo internacional de EEUU, en favor del gran 'enemigo', China, al punto que expone que "la mayoría de la población considera a China un socio más fiable que EEUU". Incluso "nuestros antiguos aliados".

| etiquetas: paul krugman , eeuu , traump , china , política internacional
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2 comentarios
3 1 0 K 54 actualidad
Ze7eN #1 Ze7eN
Esperando con ansia el típico comentario liberal de "no existe el Nobel de economía" como el de la tortilla y la cebolla en el |Pregúntame.
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menéame