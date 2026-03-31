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VÍDEO | Risto Mejide intenta pillar a Pedro Sánchez y un almirante lo deja en ridículo en directo

VÍDEO | Risto Mejide intenta pillar a Pedro Sánchez y un almirante lo deja en ridículo en directo  

El almirante Juan Rodríguez Garat esquiva la pregunta sobre liderazgo político y pone a Risto en aprietos en “Todo es Mentira” ...

| etiquetas: risto mejide , pedro sánchez , psoe , donald trump , eeuu , españa
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8 comentarios
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Lamantua #1 Lamantua
BOCACHANCLAS.
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#2 Zamarro
En la historia militar se estudian los romanos, alejandro magno, los cartagineses, Napoleon, y a partir de ahora tambien se estudiará el caso de Trump como el presidente mas estupido y peor estratega de la historia.
3 K 33
#4 mam23
#2 Trump no debería estudiarse sino desaparecer lo antes posible por el bien del planeta.
2 K 45
#6 Tecar
#2 Trump no le llega a Fernando VII ni a la suela de las zapatillas.
En la histroia de España precisamente andamos bastante sobrados de gobernantes zafios, ignorantes, incompetentes, chulos y prepotentes.
2 K 38
#5 Grahml *
Lo que ha dicho este almirante retirado es de cajón de pino de monte.

Es difícil encontrar en la historia de la humanidad a un líder más incompetente que Donald Trump.

Y no hace falta contestar a la gilipollez de pregunta del atontado ese de a quién prefieres, a Trump o a Sánchez.
1 K 31
alfre2 #7 alfre2
Risto pensando “el jubilata acaba de cambiarme el apellido a Mejodió”
1 K 30
#3 pajarolococs
La pregunta interesante sería: ¿Prefiere un líder como Donald Trump o uno como Risto Mejide?
1 K 28
Malinke #8 Malinke
Y todavía le causa sorpresa la contestación, ¿qué esperaba que contestara?
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menéame