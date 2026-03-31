·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6171
clics
Trump le dice al RU que le compre el petróleo y gas a ellos o que vaya tomar estrecho de Ormuz
9193
clics
Busca tu municipio y descubre los niveles de nitratos en el agua del grifo
6738
clics
Los lugares del mundo que explican qué pasa cuando los seres humanos desaparecemos
8439
clics
Creyentes de derechas
4658
clics
Que haya decenas de A-10 rumbo a Irán solo puede significar una cosa: EEUU ha rescatado su avión más “bruto” para una misión imposible
más votadas
807
El policía que investigó la caja B del PP, al juez: "Me conminaron los mandos a quitar el nombre de Rajoy de los informes"
530
Israel pone en marcha su “Solución Definitiva” e insiste en que no se parece en nada a la “Solución Final” de la Alemania Nazi
449
Un ministro israelí descorcha un champán en medio del Parlamento para celebrar la aprobación de la pena de muerte por horca
335
Italia y Francia cierran su espacio aéreo a aviones de EE UU implicados en la guerra
289
Bizum permitirá pagar en comercios físicos con el NFC del móvil a partir de mayo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
20
meneos
409
clics
VÍDEO | Risto Mejide intenta pillar a Pedro Sánchez y un almirante lo deja en ridículo en directo
El almirante Juan Rodríguez Garat esquiva la pregunta sobre liderazgo político y pone a Risto en aprietos en “Todo es Mentira” ...
|
etiquetas
:
risto mejide
,
pedro sánchez
,
psoe
,
donald trump
,
eeuu
,
españa
16
4
1
K
190
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
16
4
1
K
190
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Lamantua
BOCACHANCLAS.
2
K
38
#2
Zamarro
En la historia militar se estudian los romanos, alejandro magno, los cartagineses, Napoleon, y a partir de ahora tambien se estudiará el caso de Trump como el presidente mas estupido y peor estratega de la historia.
3
K
33
#4
mam23
#2
Trump no debería estudiarse sino desaparecer lo antes posible por el bien del planeta.
2
K
45
#6
Tecar
#2
Trump no le llega a Fernando VII ni a la suela de las zapatillas.
En la histroia de España precisamente andamos bastante sobrados de gobernantes zafios, ignorantes, incompetentes, chulos y prepotentes.
2
K
38
#5
Grahml
*
Lo que ha dicho este almirante retirado es de cajón de pino de monte.
Es difícil encontrar en la historia de la humanidad a un líder más incompetente que Donald Trump.
Y no hace falta contestar a la gilipollez de pregunta del atontado ese de a quién prefieres, a Trump o a Sánchez.
1
K
31
#7
alfre2
Risto pensando
“el jubilata acaba de cambiarme el apellido a Mejodió”
1
K
30
#3
pajarolococs
La pregunta interesante sería: ¿Prefiere un líder como Donald Trump o uno como Risto Mejide?
1
K
28
#8
Malinke
Y todavía le causa sorpresa la contestación, ¿qué esperaba que contestara?
0
K
11
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
En la histroia de España precisamente andamos bastante sobrados de gobernantes zafios, ignorantes, incompetentes, chulos y prepotentes.
Es difícil encontrar en la historia de la humanidad a un líder más incompetente que Donald Trump.
Y no hace falta contestar a la gilipollez de pregunta del atontado ese de a quién prefieres, a Trump o a Sánchez.