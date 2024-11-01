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Israel pone en marcha su “Solución Definitiva” e insiste en que no se parece en nada a la “Solución Final” de la Alemania Nazi

Israel pone en marcha su “Solución Definitiva” e insiste en que no se parece en nada a la “Solución Final” de la Alemania Nazi

El pleno de la Knéset (Parlamento israelí) aprobó este lunes la reforma legal que permite la aplicar la pena de muerte a los palestinos y no a los ciudadanos judíos israelíes. El texto, aprobado con 62 votos a favor y 48 en contra, ha sido llamado “La Solución Definitiva” y permite, según los israelíes, poner fin a todos los problemas causados por los palestinos residentes en la Cisjordania ocupada y no tiene “absolutamente nada que ver ni se parece en nada” a la llamada “Solución Final” de la Alemania nazi.

| etiquetas: israel , solución , definitiva , diferencia , solución , final , alemania , nazi
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3 comentarios
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Moderdonia #1 Moderdonia
“Este holocau… No es un holocausto, es una inmolación, exacto, una inmolación de los palestinos prisioneros. Que no son todos los palestinos, solo algunos. Por ahora. Nada que ver con ciertos sucesos del siglo XX”, ha dicho el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
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craigvalen #2 craigvalen
Si es que los de EMT ya me la cuelan siempre, joder. Asco de mundo.
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Veelicus #3 Veelicus
Si no fuera por lo cruel e injusto de lo que estan sufriendo Palestinos, Libaneses, Sirios y demas gente de la zona seria hasta gracioso
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menéame