Israel pone en marcha su “Solución Definitiva” e insiste en que no se parece en nada a la “Solución Final” de la Alemania Nazi

El pleno de la Knéset (Parlamento israelí) aprobó este lunes la reforma legal que permite la aplicar la pena de muerte a los palestinos y no a los ciudadanos judíos israelíes. El texto, aprobado con 62 votos a favor y 48 en contra, ha sido llamado “La Solución Definitiva” y permite, según los israelíes, poner fin a todos los problemas causados por los palestinos residentes en la Cisjordania ocupada y no tiene “absolutamente nada que ver ni se parece en nada” a la llamada “Solución Final” de la Alemania nazi.