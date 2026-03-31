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Un ministro israelí descorcha un champán en medio del Parlamento para celebrar la aprobación de la pena de muerte por horca

Un ministro israelí descorcha un champán en medio del Parlamento para celebrar la aprobación de la pena de muerte por horca  

Ben Gvir salió gritando de la cámara con la botella en la mano mientras aseguraba que el visto bueno a la norma hacía "historia"

| etiquetas: ben gvir , sionismo , israel , horca , muerte , criminal
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13 comentarios
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Comentarios destacados:      
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Sin un día que pase sin demostrar que son unas bestias sin alma. Panda de hijos de la gran puta. ¿Y esto es lo que defiende el "mundo libre"?

Pues me quiero bajar de el.
12 K 129
Supercinexin #6 Supercinexin
#2 Es lo que defiende la Derecha. El resto de occidente que no somos la derecha estamos horrorizados y así se demuestra en las manifestaciones masivas de cientos de miles de personas que por supuesto no son noticia en nuestros medios porque están ocupadísimos contándote el último rebuzno de nosequé derechista o la última cipotada de nosequé partiducho fascista.

Y de hecho nuestro Presidente ha prohibido el uso de las bases americanas en España y nuestro espacio aéreo para este genocidio y esta guerra de agresión, con los esperados gruñidos y bramidos del facherío local y las amenazas agresivas de los invasores.

En resumen: no, no somos todos, ni de lejos, la mayoría de la población de hecho está totalmente en contra de todo esto.
3 K 53
#10 eipoc
#2 lo que tenéis que hacer es dejar de considerarte del mundo libre y empezar a llamar a las cosas por su nombre.
1 K 30
Tkachenko #1 Tkachenko *
Como será de criminal la hiena ésta que le prohibieron servir en las FDI por ser un terrorista convicto
7 K 81
Andreham #3 Andreham
En un mundo justo y poético, dentro de 5 o 10 años, este hombre sería ajusticiado por horca y delante de su cadalso habría una pantalla de televisión gigante reproduciendo un video del descorche en bucle.
6 K 57
Nube_Gris #8 Nube_Gris
Si uno lee el antiguo testamento los judíos se están comportando como cuando usurparon de sus tierras a sus legítimos habitantes cuando su dios les dijo que plantaran sus tiendas en ese sitio en concreto. Van a calzón quitado porque su dios, el tal jeová, ama la muerte la destrucción, el latrocinio y el genocidio por encima de todas las cosas... al antiguo testamento me refiero. Por eso no es de extrañar que para ellos los cristianos no somos más que "gentiles" porque Jesús no se cansaba de repetir "amaos los unos a los otros como yo os he amado".
3 K 39
karakol #5 karakol
Enlazando y relacionado con la noticia de abajo y aunque sea una gilipollez en el gran contexto de las cosas, enhorabuena a la UER.

Ahora deja participar en su festival a un país que, aparte de todos los horrores que comete contra la Humanidad, tiene activa en su legislación la pena de muerte, algo absolutamente opuesto a los valores europeos.
2 K 38
#4 Leclercia_adecarboxylata
A ver si algún día tienen un mal día y hacen algo bueno.
1 K 32
#12 pcmaster
#4 Lo único bueno que pueden hacer es desaparecer.
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Iruñakis #7 Iruñakis
Lo que no entiendo es tanto revuelo y celebración en la cámara, las ejecuciones impunes hacia los palestinos llevan haciéndose desde que llegaron a la zona…
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shake-it #9 shake-it
No voy a decir lo que pienso porque me echan de Menéame y el Mossad me pone en la lista negra.
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termopila #11 termopila
Enviados de Dios para llevar acabo sus designios
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#13 casicasi
Obsérvese el pin que lleva: es una soga dorada.

En cualquier sociedad sana esta gente viviría en aislamiento.
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menéame