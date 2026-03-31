Trump le dice al RU que le compre el petróleo y gas a ellos o que vaya tomar estrecho de Ormuz

Cuenta oficial de Twitter de la Casa Blanca

x.com/WhiteHouse/status/2038939688946311321?s=20

La publicación original en la cuenta oficial de Trump de Truthsocial:

A todos esos países que no pueden conseguir combustible para aviones debido al Estrecho de Ormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán, tengo una sugerencia para ustedes:

Número 1, compren a EE. UU., tenemos de sobra, y Número 2, reúnan algo de valor, vayan al Estrecho y simplemente TÓMENLO.

Tendrán que empezar a aprender a luchar por sí mismos, EE. UU. ya no estará allí para ayudarlos, al igual que ustedes no estuvieron allí para nosotros. Irán ha sido, esencialmente, diezmado. Lo más difícil ya está hecho. ¡Vayan a conseguir su propio petróleo!

President DJT

truthsocial.com/@realDonaldTrump/116323481956698353

Resumen: