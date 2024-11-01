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Que haya decenas de A-10 rumbo a Irán solo puede significar una cosa: EEUU ha rescatado su avión más “bruto” para una misión imposible
El conflicto está entrando en una fase donde la distancia deja de ser suficiente y el contacto directo se vuelve inevitable.
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etiquetas
:
a-10
,
iran
,
guerra
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ee.uu.
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DEFENSA
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DEFENSA
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relacionadas
#1
Aguarrás
Los manpads están salivando...
9
K
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#3
makinavaja
*
#1
Los A-10 son muy vulnerables a manpads y misiles... vuelan muy lento y a baja altura... que no les pase ná!!!!!
Los iranies no son como los afganos con sus fusiles del siglo pasado...
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#12
Magog
#3
y pese a esos fusiles se lo pusieron tan mal que al final los estados unidos no pudieron hacer nada mas lejos que destruir
1
K
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#11
placeres
*
#4
El cañon del F-35 no es más que una reliquia del pasado, para solaz de los pilotos y mandos que quieren hacer ruiditos durante un entrenamiento. Si realmente lo necesitasen usar (Mas allá del disparo de advertencia cuando están interceptando un avión civil) es que la han cagado muchos pasos atrás.
Nada que ver con el antediluviano cañon con alas que es el A-10, es un avión sucio de apoyo cercano,
#1
Se suponía que los habían llevado para cazar drones, no para guerra urbana, parece que ya han descartado vernernos la ficción de otra "guerra limpia" y volvemos a la masacre pura y dura... Solo nos queda la duda ahora ¿Cuanto esperará Hollywood a vendernos los traumas de los militares matando esta vez en Irán?
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11
#17
Enésimo_strike
#11
simplemente es la demostración de que en ciertas zonas se ven tan sobrados que pueden permitirse jugar a usar el cañón exponiéndose de manera descarada.
0
K
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#8
YoSoyTuPadre
*
No creo que los metan en Irán, los meterán en
Iraq
para intentar no perder el país, tienen todas su bases y la zona verde bajo ataque todos los días
Buena suerte si los iraníes les pasaron varios de los mandpads de última generación que están usando en Irán y alcanzaron a un F35 y un F18, y otro lo esquivó de casualidad. Si es así sería la venganza iraquí contra estos aviones, veremos
5
K
70
#10
makinavaja
#5
AL rey de Marruecos no le van mucho las cabras, prefiere ositos....
4
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#2
Mesopotámico
Espero que se los revienten, el año moral sería increíble. Sería como si Marruecos nos secuestrara y violara a la cabra de la legión
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47
#5
security_incident
#2
Todo Marruecos? O solo el rey?
1
K
33
#6
Mesopotámico
#5
El rey mena, el hijo del mojame VIH
1
K
19
#21
Pulgencio
#2
Dentro de poco veremos drones despedazando americanos en Youtube como hacen con los ucranianos y rusos....
A ver cuanto aguantan los americanos viéndolo
1
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15
#7
Laro__
*
Me cuesta creer que eso de ráfagas de 9 segundos tenga sentido, más allá de una prueba de estrés: En combate llevarían el arma al límite y de ahí a reparación o a mantenimiento, vaciando medio cargador. Si pudiera tirar otro disparo igual, cosa que dudo, para casa a reponer armamento... Además, creo que el retroceso es tan brutal que los motores no tienen empuje para compensarlo; o entra en picado o perdería velocidad de un forma salvaje. Para películas vale. Para la realidad lo dudo.
1
K
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#15
Don_Pixote
#7
vamos, estas cuestionando el avion mas famoso de la guerra del golfo e Irak?
Logros y estadísticas clave en combate (sacado de Gemini):
Operación Tormenta del Desierto (1991): Se destruyeron aproximadamente 987 tanques, 2000 vehículos, 1200 piezas de artillería y 53 misiles Scud. Solo se perdieron 6 de los 132 desplegados, con una tasa de operatividad del 95,7 %.
Pérdidas: Solo 7 A-10 han sido derribados oficialmente en combate, la mayoría durante la Operación Tormenta del Desierto.
2
K
42
#18
Laro__
*
#15
No. Estoy cuestionando que tenga sentido esa "chulería" de usar su cañón en ráfagas de 9 segundos. Da para dos ráfagas separadas suficiente tiempo como para enfriarlo. Puede llevar mucho más armamento, pero ese cañón se va a mantenimiento, para recalibrarse o sustituirse, casi con toda seguridad. Creo que es una estupidez usarlo así.
Edit: Por curiosidad, preguntale a gemini que le pasará al arma si tira esas ráfagas así y nos cuentas.
1
K
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#16
Artillero
#7
joder, menos mal que has venido tú a enmendarle la plana a todos los ingenieros aeronáuticos que lo diseñaron...
1
K
24
#23
Laro__
*
#16
Vuelve a leer el comentario y dime dónde cuestiono yo la ingeniería de ese avión. Yo sostengo que llevar un A10 al frente para hacer dos ráfagas, de 9 segundos cada una, (no da para más) es una soberana estupidez...
Lo que comento del retroceso vs empuje lo puedes ver en cualquier ficha técnica, pero no es ese el problema de estrés en el que hago hincapié.
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K
12
#13
ochoceros
Como se carguen TAMBIÉN a los aviones de repostaje que les hacen falta para desplegar a estos, se quedan todos en la zona.
1
K
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#22
WcPC
#13
No tanto, porque estos aviones tienen más problemas de munición que de repostaje.
En unos segundos se quedan sin munición suficiente para hacer más pasadas y tienen que volver al portaaviones para recargar la munición.
Se supone que pueden llevar a bordo unos 1200 proyectiles (creo que eran menos, pero para sacar números es una buena aproximación)
Y dispara a una tasa de más de 4000 proyectiles por minuto.
Vamos, que tiene para disparar como 17 segundos.
Y las pasadas hemos visto que son…
» ver todo el comentario
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K
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#20
karakol
Se abre la temporada de caza de patos.
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#19
omega7767
Irán está respondón porque Norris la ha palmado, que sino ya verias
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#4
Enésimo_strike
Hay vídeos de F35 atacando al suelo con el cañón.
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14
#14
sotillo
#4
Matar pulgas a cañonazos, les va a venir una ruina a los yankis que no les va a quedar ni para balas, van a terminar la guerra con insultos, que no mata pero desmoraliza
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31
#9
Don_Pixote
BRRRRRTTTT BRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRTTTT
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K
8
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23
comentarios)
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Los iranies no son como los afganos con sus fusiles del siglo pasado...
Nada que ver con el antediluviano cañon con alas que es el A-10, es un avión sucio de apoyo cercano,
#1 Se suponía que los habían llevado para cazar drones, no para guerra urbana, parece que ya han descartado vernernos la ficción de otra "guerra limpia" y volvemos a la masacre pura y dura... Solo nos queda la duda ahora ¿Cuanto esperará Hollywood a vendernos los traumas de los militares matando esta vez en Irán?
Buena suerte si los iraníes les pasaron varios de los mandpads de última generación que están usando en Irán y alcanzaron a un F35 y un F18, y otro lo esquivó de casualidad. Si es así sería la venganza iraquí contra estos aviones, veremos
A ver cuanto aguantan los americanos viéndolo
Logros y estadísticas clave en combate (sacado de Gemini):
Operación Tormenta del Desierto (1991): Se destruyeron aproximadamente 987 tanques, 2000 vehículos, 1200 piezas de artillería y 53 misiles Scud. Solo se perdieron 6 de los 132 desplegados, con una tasa de operatividad del 95,7 %.
Pérdidas: Solo 7 A-10 han sido derribados oficialmente en combate, la mayoría durante la Operación Tormenta del Desierto.
Edit: Por curiosidad, preguntale a gemini que le pasará al arma si tira esas ráfagas así y nos cuentas.
Lo que comento del retroceso vs empuje lo puedes ver en cualquier ficha técnica, pero no es ese el problema de estrés en el que hago hincapié.
En unos segundos se quedan sin munición suficiente para hacer más pasadas y tienen que volver al portaaviones para recargar la munición.
Se supone que pueden llevar a bordo unos 1200 proyectiles (creo que eran menos, pero para sacar números es una buena aproximación)
Y dispara a una tasa de más de 4000 proyectiles por minuto.
Vamos, que tiene para disparar como 17 segundos.
Y las pasadas hemos visto que son… » ver todo el comentario