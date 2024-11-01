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Los lugares del mundo que explican qué pasa cuando los seres humanos desaparecemos

En estos cinco remotos lugares el abandono se ha convertido en una oportunidad de oro para dar lugar a inesperados espectáculos de vida.

| etiquetas: lugares , mundo , explicación , sucesos , desaparición , humanos
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1 comentarios
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Mark_ #1 Mark_
Pues tendríais que haber visto la paz que había en mi casa cuando eché al majara de mi ex.
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menéame