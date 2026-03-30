España cierra por completo su espacio aéreo a cualquier vuelo que participe en la operación

Ni permite que usen para esta guerra las bases de Morón y de Rota ni que sobrevuelen España aviones estadounidenses en el marco de esta ofensiva en terceros países, incluidos Reino Unido o Francia
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punto 3f de La Resolución 3314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (adoptada el 14 de diciembre de 1974)
El Artículo 3, que contiene una lista de actos que califican como agresión (independientemente de una declaración de guerra), incluye efectivamente el inciso (f).
"La acción de un Estado que permite que su territorio, que ha puesto a disposición de otro Estado, sea utilizado por ese otro Estado para cometer un acto de agresión contra un tercer Estado."
www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2007/5517.pdf
Que les den por saco a los USA.