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Bizum permitirá pagar en comercios físicos con el NFC del móvil a partir de mayo

Bizum permitirá pagar en comercios físicos con el NFC del móvil a partir de mayo

Bizum lanzará en mayo pagos en tiendas físicas con móvil, similar a Apple Pay o Google Pay. Sus más de 30 millones de usuarios podrán pagar sin tarjeta ni PIN, usando NFC. Disponible en Android e iOS al seleccionar como wallet por defecto la app Bizum Pay o apps bancarias. Los comercios cobrarán al instante y con menores comisiones que Visa o Mastercard. Un paso clave para competir como método de pago global. bizumpay.com/

| etiquetas: bizum , pagos , comercio , físico , nfc , móvil , mayo
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18 comentarios
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Comentarios destacados:      
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Depende del negocio, pero por cada operación se cobran desde unos céntimos (fijos) a un porcentaje. Toda esa pasta ( y mira que hay operaciones) se iba toda a EEUU. Pues mejor que se quede aquí.

Y si encima lo hacen más barato que VISA, mejor para el comerciante.

Ya veo al zanahorio poniendo el grito en el cielo cuando se entere. Y a Feijoo diciendo que lo va a prohibir.
18 K 201
jm22381 #1 jm22381 *
A cargarse el negocio de Visa y Mastercard :-D
Más info.: www.expansion.com/empresas/banca/2026/03/31/69cab192468aeb65038b45b6.h
#2 Trump estaba cabreadísimo con Brasil porque los brasileños se pasaron a Pix y abandonaron las redes de tarjetas americanas www.meneame.net/story/brasil-tiene-sistema-pago-digital-propio-esta-mi
19 K 205
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#1

Pues ahora hay que integrar Bizum con Alipay, Pix, los petroyuanes, los petroeuros y TelPark para que acabe de reventar de rabia. xD
6 K 103
jm22381 #8 jm22381 *
#3 Unes el chino AliPay, el indio UPI, el brasileño Pix y la interconexión de los bizums europeos y les da un soponcio
#4 De hecho no tendrían ni que sacarla física. Una tarjeta de red europea virtual y publicitarla como la tarjeta patriótica europea.
#5 Nuestro odio por Trump es incluso más fuerte que a los bancos españoles o europeos :troll:
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cosmonauta #5 cosmonauta *
#1 Principales accionistas de Bizum: La Caixa, Santander, BBVA y Sabadell. :troll:
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Cehona #6 Cehona
#5 El sistema financiero español, que se sumará con más países europeos.
¿Prefieres los bancos americanos?
4 K 35
cosmonauta #7 cosmonauta
#6 Soy más de banca Suiza.

¿Como llevas lo de los emojis? :troll:
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johel #12 johel *
#6 Bancos de origen español, que distan mucho de "ser bancos españoles". Eso si, esto no se dice suficiente; A diferencia de los bancos usanos que suelen responder que les comas el rabo o hables con su ejercito, los bancos europeos cumplen con las normativas bancarias mundiales y su codigo de escasa etica.
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themarquesito #4 themarquesito
Como se pongan de acuerdo entre Bizum, WeRo, Bancomat Pay, y demás para sacar una tarjeta, a alguien en las sedes de Visa y MasterCard le puede dar una embolia.
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Pyrefox #18 Pyrefox
#4 que gustico ver a esta gente sufrir después de tanto monopolio…
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jonolulu #9 jonolulu
Solo espero que la app que usen no sea dependiente de los Servicios de Google en el caso de Android, aunque soy pesimista
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rojelio #16 rojelio
#9 #10 Por no hablar de la dependencia del terminal propiamente dicho, si se queda sin batería, o se cae al suelo y se rompe...
Si sacan una opción de tarjeta física, mañana mismo me doy de alta, mientras tanto, nanay.
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cocolisto #13 cocolisto
Lo malo de todos estos sistemas de pago es que previamente tienes que tener dinero. Mientras eso no lo resuevan.... {0x1f601}
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TinkerTinker #10 TinkerTinker
Esperaré a que saquen la app en F-Droid
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Vaelicus #11 Vaelicus
Está bien tener una alternativa a Visa y MasterCard, pero sería mejor una alternativa pública, si por qué sea en un futuro Visa y MasterCard no operan en Europa o en España tendría un monopolio y podría subir bastante las comisiones
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avalancha971 #15 avalancha971
#11 ¿Eso no es el euro digital?
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elmakina #17 elmakina
#11 Como alternativa "pública" ya tienes el efectivo, no hace falta tanta chorrada.
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#14 Jack_Burton
Raro porque Bizum funciona a debito, no ha crédito... Algo traman
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menéame