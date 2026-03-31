Bizum permitirá pagar en comercios físicos con el NFC del móvil a partir de mayo

Bizum lanzará en mayo pagos en tiendas físicas con móvil, similar a Apple Pay o Google Pay. Sus más de 30 millones de usuarios podrán pagar sin tarjeta ni PIN, usando NFC. Disponible en Android e iOS al seleccionar como wallet por defecto la app Bizum Pay o apps bancarias. Los comercios cobrarán al instante y con menores comisiones que Visa o Mastercard. Un paso clave para competir como método de pago global. bizumpay.com/
Y si encima lo hacen más barato que VISA, mejor para el comerciante.
Ya veo al zanahorio poniendo el grito en el cielo cuando se entere. Y a Feijoo diciendo que lo va a prohibir.
Más info.: www.expansion.com/empresas/banca/2026/03/31/69cab192468aeb65038b45b6.h
#2 Trump estaba cabreadísimo con Brasil porque los brasileños se pasaron a Pix y abandonaron las redes de tarjetas americanas www.meneame.net/story/brasil-tiene-sistema-pago-digital-propio-esta-mi
Pues ahora hay que integrar Bizum con Alipay, Pix, los petroyuanes, los petroeuros y TelPark para que acabe de reventar de rabia.
#4 De hecho no tendrían ni que sacarla física. Una tarjeta de red europea virtual y publicitarla como la tarjeta patriótica europea.
#5 Nuestro odio por Trump es incluso más fuerte que a los bancos españoles o europeos
¿Prefieres los bancos americanos?
¿Como llevas lo de los emojis?
Si sacan una opción de tarjeta física, mañana mismo me doy de alta, mientras tanto, nanay.