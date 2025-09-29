edición general
Brasil tiene un sistema de pago digital propio. Y está en la mira de Trump

El método de pago se ha hecho inmensamente popular, adoptado por más del 80 por ciento de la población brasileña. Fuera del país, ha suscitado los elogios de destacados economistas, que han llegado a calificarlo como el futuro del dinero. Sin embargo, su éxito también ha provocado represalias: el gobierno de Donald Trump, como parte de su agresiva campaña económica y política contra Brasil, está investigando PIX, acusando al sistema de pago de perjudicar injustamente a empresas financieras y tecnológicas estadounidenses como Visa y Apple.

HeilHynkel #6 HeilHynkel *
Algo similar pasó en China ... gran parte de la población estaba fuera de los circuitos de los bancos y Alibaba creó su sistema de pago ... ahora debe tener 1.000 millones de usuarios. Y transacción que pasa por Alibaba, es transacción que no para por VISA y eso tiene dos vertientes:
- Pasta que no va para EEUU
- Control que pierde EEUU.

Idem con Brasil, hasta hace poco gran parte de la población estaba fuera de los sistemas oficiales y ahora Trump quiere controlarlos. A ver si extendemos bizum más para pagos y vamos retirando a VISA y Matercard.
salteado3 #4 salteado3
Es como el que siempre compra manzanas hasta que se planta un manzano en casa y viene el frutero que quiere seguir cobrando o te corta el árbol.

Yankis, mafiosos, no saben competir en igualdad de condiciones, solo chantajeando
fofito #8 fofito
"Antes de PIX, la vida financiera en Brasil era a menudo más lenta, cara y engorrosa. Mover dinero solía hacerse mediante costosas transferencias de un banco a otro o mediante vales de pago en efectivo conocidos como boletos bancários, que podían tardar días en ser aprobados.

“El PIX era una necesidad”, dijo Mario Schapiro, profesor de Derecho de la Fundación Getúlio Vargas, quien ha estudiado el método de pago. “Y el sector privado no tenía interés en desarrollar una herramienta financiera accesible y de bajo costo como esta”.
javiy #3 javiy
Visa, Mastercard, etc palman cuota de ingresos en Brasil si Pix se consolida. Las tarjetas tradicionales cobran comisiones altas, mientras que Pix reduce o elimina esas comisiones para muchos usuarios..y eso para zanahorio es inconcebible
Kafkarudo #2 Kafkarudo
El sistema de pago es tan bueno que hasta en mi país (Uruguay) empresas Fintech integran este sistema de pago para los que quieren viajar a Brasil o hacer pagos en la frontera.
skaworld #11 skaworld
#10 Algo muchisimo mas probable a que Caixa, Santander y BBVA principales accionistas de Bizum, no les de por cobrarte una mijita que al parecer sería lo nunca visto. Claro.
skaworld #1 skaworld *
...Joder que puta envidia...

Porque ya estamos a medio camino de un mundo sin moneda física (yo ya a dia de hoy creo que solo saco en el cajero pa pillar porros y sospecho que la mitad de los de la cola del cajero van a por actividades de similar pelaje) y muchos llevamos diciendo tiempo que si ese es el panorama, no puede ser que en un sistema capitalista, una empresa privada cobre por mover tu dinero, eso es un feudalismo de cojones, que toda tu vida como ciudadano simplemente pagues un plus…   » ver todo el comentario
#5 eqas
#1 envidia? aqui tenemos Bizum, que ya se ha hecho internacional (varios países ya), y se puede usar como tpv en páginas web. No depende, POR FIN, de las redes VISA y Mastercard (nuestro 4B y 6000 murieron por el camino, ya solo quedan los nombres, todo es VISA/Mastercard).
YoSoyTuPadre #7 YoSoyTuPadre
#5 A esto venía, cómo se entere que existe Bizum nos lanza un pepinazo
skaworld #9 skaworld *
#5 #7 Bizum es gestionado por entidades privadas y en cualquier momento pueden aplicar tarifas, y conociendo el historial de la banca de este pais disculpa pero no me voy a hacer el sorprendido cuando lo hagan. PIX lo montó el banco Central de Brasil, lo cual, si fuese brasileño, la verdad es que no es que me de unas garantias de la ostia a que no lo chuleen, pero muchisimas mas de las que me daria una reuncion de parástos de la comision como son nuestros bancos.
YoSoyTuPadre #10 YoSoyTuPadre
#9 Puede cambiar el gobierno de Brasil y cobrar tasas o provatizarlo
