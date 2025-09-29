Brasil tiene un sistema de pago digital propio. Y está en la mira de Trump

El método de pago se ha hecho inmensamente popular, adoptado por más del 80 por ciento de la población brasileña. Fuera del país, ha suscitado los elogios de destacados economistas, que han llegado a calificarlo como el futuro del dinero. Sin embargo, su éxito también ha provocado represalias: el gobierno de Donald Trump, como parte de su agresiva campaña económica y política contra Brasil, está investigando PIX, acusando al sistema de pago de perjudicar injustamente a empresas financieras y tecnológicas estadounidenses como Visa y Apple.
| etiquetas: brasil , eeuu , economia , trump , sociedad
- Pasta que no va para EEUU
- Control que pierde EEUU.
Idem con Brasil, hasta hace poco gran parte de la población estaba fuera de los sistemas oficiales y ahora Trump quiere controlarlos. A ver si extendemos bizum más para pagos y vamos retirando a VISA y Matercard.
Yankis, mafiosos, no saben competir en igualdad de condiciones, solo chantajeando
“El PIX era una necesidad”, dijo Mario Schapiro, profesor de Derecho de la Fundación Getúlio Vargas, quien ha estudiado el método de pago. “Y el sector privado no tenía interés en desarrollar una herramienta financiera accesible y de bajo costo como esta”.
Porque ya estamos a medio camino de un mundo sin moneda física (yo ya a dia de hoy creo que solo saco en el cajero pa pillar porros y sospecho que la mitad de los de la cola del cajero van a por actividades de similar pelaje) y muchos llevamos diciendo tiempo que si ese es el panorama, no puede ser que en un sistema capitalista, una empresa privada cobre por mover tu dinero, eso es un feudalismo de cojones, que toda tu vida como ciudadano simplemente pagues un plus… » ver todo el comentario