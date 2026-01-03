El ataque de Trump a Venezuela es ilegal e imprudente

En los últimos meses, el presidente Trump ha desplegado una imponente fuerza militar en el Caribe para amenazar a Venezuela. Hasta ahora, el presidente de Estados Unidos había utilizado esa fuerza —un portaaviones, al menos otros siete buques de guerra, decenas de aviones y 15.000 soldados estadounidenses— en ataques ilegales contra pequeñas embarcaciones que, él afirma, transportaban drogas. Este fin de semana, Trump intensificó drásticamente su campaña al capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como parte de lo que denominó “un a
Poco más que añadir
El cobre manda en esa época, sin cobre la electricidad no es viable.
Chile es el principal productor de cobre.
Las multinacionales controlan el cobre chileno y sus accionistas son los mayores beneficiados, muy por encima de los chilenos.
Allende gana las elecciones y quiere recuperar los recursos naturales de Chile para los chilenos.
EE.UU. monta un golpe de estado, asesina al Presidente electo y pone en su lugar al dictador títere de Pinochet para seguir ganando por encima de los chilenos a base de terrorismo.
Premio Nobel de la Paz par Kissinger.
Vuelta a empezar.
Te faltan un par de cosas:
- Nixon manda a los de la escuela de Chicago a organizar la economía de Chile, porque le parece que es muy heavy para EEUU.
- Pinochet impone las ideas de dichas escuela SALVO para el Ejército y funcionarios, para los que reserva un 10% de las exporaciones de cobre y sus pensiones las paga el estado, nada de fondos privados que han estado sangrando a los currantes y ahora no quieren pagar.
NOTA: a Kissinger le dieron el Nóbel por lo de Vietnam.
Creo que a #7 le falta otro detalle muy importante, al igual que a #1, no estamos en los años 70, y además, la República Bolivariana de Venezuela cuenta con el apoyo incontestable de las fuerzas armadas. En Chile, en cambio, en 1973 algunas unidades se plantearon enfrentarse a los golpistas, pero se vieron superados por el número de los traidores.
Madre mía, qué forma de retrataros, menudo festival con esta cagada de Trump
Yakarta, el método estadounidense para derrocar gobiernos y asesinar militantes de izquierdas
En 1970 Allende asumió la presidencia de Chile. Poco tiempo después en los barrios acomodados de Santiago aparecieron pintadas en las que se podía… » ver todo el comentario
Propaganda gringa no, gracias.
No pretendas blanquear a golpistas de ultraderecha.
Todo para que lo juzgara el imparcial Tribunal Supremo... aquí su presidenta: www.youtube.com/shorts/RMuRqdUQB_g
misionverdad.com/venezuela/surgen-mas-elementos-de-irregularidad-en-la
Es ilegal incluso con la legislación de EEUU.
Y si quizás haya algún país que decida sancionarle o ponerle trabas, no le van a afectar, de hecho se saldría perdiendo con el te lo devuelvo x2.
Si venezuela está totalmente controlada por EEUU, para el ciudadano de a pie, diría que les va a ir… » ver todo el comentario
A Trump y Marco Rubio les da igual el Chavismo. Lo que les importa es el petróleo y si el Chavismo les permite explotar el petroleo, el régimen no va a cambiar.
El otro día te dije que empiezo a sospechar que los que defiendeis esas ideas tenéis, en general, un déficit de honestidad. Ahora empiezo a pensar que el déficit es también cognitivo.
x.com/semaforben/status/2007627574407770504
Le doy verisimilitud, no tanto por la fuente, sino por la incompetencia y previas filtraciones del gobierno de trump
Les pasaron letra a letra que tenian que publicar a X hora y tal cual hicieron
Por cierto, siento haberte llamado escoria en mi comentario anterior. Si llego a saber que te irías llorando a los admin no te habría tratado como a un adulto.
El chavismo se ha legitimado a punta de controlar la narrativa electoral.
Pero eso se ha ido desvirtuando al punto de ser una pantomima imposible de sostener.
El puro hecho que haya sido tan fácil extraer a un presidente, dice de lo poco que interesaba que siguiera estando allí. Ni para su propio séquito.
CC #9
Pero según el argumento de #3 cualquier persona puede deponer a un tirano, dejando muy abierta la definición de tirano.
Entra en el terreno del utilitarianismo.
Legalmente es ilegal. Por todas partes.
Lo de #3 es cierto en una situación pura. Pero hay el problema de intereses y de crear precedentes. Al final lo que ocurre es lo mejor para la mayoría de actores, aunque deontologicamente sea equivocado.
Solo hay una diferencia entre Trump y los suyos y tú y los que sois como tú: él y los suyos se van forrar con el golpe a Venezuela. Tú, en cambio, seguirás pregonando tus ideas que enriquecen a otros mientras ves pasar el negocio delante de tus ojos sin poder siquiera olerlo.
Vaya ridículo habéis hecho (y seguís haciendo).
Porque empieza (si, soy muy ingenuo) a parecer que en tu opinion hay algo mas que solo ignorancia, si no tambien mala fe.
Por cierto, algo que comentar sobre todos los argumentos del articulo de la noticia? Porque da unos cuantos.
Dais bastante pena.