El ataque de Trump a Venezuela es ilegal e imprudente

En los últimos meses, el presidente Trump ha desplegado una imponente fuerza militar en el Caribe para amenazar a Venezuela. Hasta ahora, el presidente de Estados Unidos había utilizado esa fuerza —un portaaviones, al menos otros siete buques de guerra, decenas de aviones y 15.000 soldados estadounidenses— en ataques ilegales contra pequeñas embarcaciones que, él afirma, transportaban drogas. Este fin de semana, Trump intensificó drásticamente su campaña al capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como parte de lo que denominó “un a

jonolulu
Sin embargo, si existe una lección primordial de las relaciones internacionales estadounidenses del siglo pasado, es que intentar derrocar incluso al régimen más deplorable puede empeorar las cosas. Estados Unidos pasó 20 años sin conseguir crear un gobierno estable en Afganistán y sustituyó una dictadura en Libia por un Estado fracturado. Las consecuencias trágicas de la guerra de 2003 en Irak siguen persiguiendo a Estados Unidos y al Medio Oriente. Quizá lo más relevante sea el hecho de que Estados Unidos ha desestabilizado esporádicamente países latinoamericanos, como Chile, Cuba, Guatemala y Nicaragua, intentando derrocar a un gobierno por la fuerza.

Poco más que añadir
Sergio_ftv
#1 Yo creo que el ejemplo que mejor ilustra lo que acaba de pasar es Chile en los 70's. Contexto:

El cobre manda en esa época, sin cobre la electricidad no es viable.

Chile es el principal productor de cobre.

Las multinacionales controlan el cobre chileno y sus accionistas son los mayores beneficiados, muy por encima de los chilenos.

Allende gana las elecciones y quiere recuperar los recursos naturales de Chile para los chilenos.

EE.UU. monta un golpe de estado, asesina al Presidente electo y pone en su lugar al dictador títere de Pinochet para seguir ganando por encima de los chilenos a base de terrorismo.

Premio Nobel de la Paz par Kissinger.

Vuelta a empezar.
HeilHynkel
#7

Te faltan un par de cosas:
- Nixon manda a los de la escuela de Chicago a organizar la economía de Chile, porque le parece que es muy heavy para EEUU.
- Pinochet impone las ideas de dichas escuela SALVO para el Ejército y funcionarios, para los que reserva un 10% de las exporaciones de cobre y sus pensiones las paga el estado, nada de fondos privados que han estado sangrando a los currantes y ahora no quieren pagar.

NOTA: a Kissinger le dieron el Nóbel por lo de Vietnam.
Beltenebros
#12
Creo que a #7 le falta otro detalle muy importante, al igual que a #1, no estamos en los años 70, y además, la República Bolivariana de Venezuela cuenta con el apoyo incontestable de las fuerzas armadas. En Chile, en cambio, en 1973 algunas unidades se plantearon enfrentarse a los golpistas, pero se vieron superados por el número de los traidores.
Kmisetas
#7 Tu relato es propaganda de manual, no historia. Allende no fue derrocado por “el cobre”, sino tras una crisis institucional interna con inflación superior al 500% en 1973, desabastecimiento crónico y paralización del país. La nacionalización del cobre ya había sido aprobada por unanimidad en 1971, incluido el apoyo de la derecha, así que ese no fue el detonante. Hubo injerencia de EEUU, sí, como también la hubo de Cuba y la URSS, pero reducirlo todo a “multinacionales malas” es infantil.…   » ver todo el comentario
Dav3n
#31 Claro que si, clon, claro que sí xD xD xD

Madre mía, qué forma de retrataros, menudo festival con esta cagada de Trump xD
Kmisetas
#36 De quién soy clon, mequetrefe?
Sergio_ftv
#31 Tus mentiras, aparte de tener las patas muy cortas, son propias de gente con escaso intelecto, todo eso que dices fue fabricado por el terrorismo que defiendes:

Yakarta, el método estadounidense para derrocar gobiernos y asesinar militantes de izquierdas
En 1970 Allende asumió la presidencia de Chile. Poco tiempo después en los barrios acomodados de Santiago aparecieron pintadas en las que se podía…   » ver todo el comentario
javierchiclana
#1 Hay una gran diferencia con esos países en una posible transición pacífica... hay una alternativa de gobierno. Existe una oposición, elegida democráticamente, que ganó las últimas elecciones de forma aplastante: resultadosconvzla.com/
Spirito
#23 El Tribunal Supremo de Venezuela declaró que las elecciones las ganó Maduro por un 51% de los votos.
Beltenebros
#23
Propaganda gringa no, gracias.
No pretendas blanquear a golpistas de ultraderecha.
javierchiclana
#39 #34 Seguro que entonces puedes proporcionar las "verdaderas"... cada mesa electoral imprimió varias actas, con un hash antifraude, que conservaba cada uno de los partidos... el pucherazo fue luego en el recuento cuando vieron que perdían.
Thalin
#46 Las verdaderas se las pidieron al "demócrata" y dijo; pos va ser que no...
javierchiclana
#48 Pero si están publicadas... querían las originales teniéndolas ellos también... tararí.

Todo para que lo juzgara el imparcial Tribunal Supremo... aquí su presidenta: www.youtube.com/shorts/RMuRqdUQB_g :palm:
Thalin
#49 Claro que están publicadas, por eso se vieron las falsedades...
Thalin
#23 Actas sin firmar y con nombres falsos, muy democrático todo...
misionverdad.com/venezuela/surgen-mas-elementos-de-irregularidad-en-la
Irijyp
#1 Ya lo sabiamos. Sólo ha dejado claro a algunos que se piensan que legal es lo que manda, o es como hay que hacer las cosas. No, manda la fuerza y se la sudan las leyes. Me va a condenar un organismo internacional por saltarme la ley? No tienen capacidad para castigarme, y si quiero le meto un pepo a la onu o la haya. Me van han sancionar economicamente? Pierden los demas, las cumplo o no según me apetece.
borre
#1 Solo hay que mirar un poco hacía atrás...  media
Tkachenko
Oh,si?? Es ilegal? Me pinchan y no sangro
HeilHynkel
#4

Es ilegal incluso con la legislación de EEUU. :roll:
7 K 70
Irijyp
#10 Según la legislación de EEUU, el presidente en cargo tiene inmunidad. Así que hará lo que quiera, hasta que se acabe su año o lo derroquen. Se puede decir que ha actuado por el bien de EEUU, ahora tiene las mayores reservas de petroleo del mundo.

Y si quizás haya algún país que decida sancionarle o ponerle trabas, no le van a afectar, de hecho se saldría perdiendo con el te lo devuelvo x2.

Si venezuela está totalmente controlada por EEUU, para el ciudadano de a pie, diría que les va a ir…   » ver todo el comentario
nacho_lobez
#26 La hostia, tú.

A Trump y Marco Rubio les da igual el Chavismo. Lo que les importa es el petróleo y si el Chavismo les permite explotar el petroleo, el régimen no va a cambiar.

El otro día te dije que empiezo a sospechar que los que defiendeis esas ideas tenéis, en general, un déficit de honestidad. Ahora empiezo a pensar que el déficit es también cognitivo.
carakola
Menudos hipócritas. Para el que quiera reírse un poco con lo que se mueve ahora que se mire el capi de Southpark I'm a little bit country. www.southparkstudios.com/episodes/zyprl7/south-park-i-m-a-little-bit-c
plutanasio
Que aprenda Putin de lo que es una operación militar especial xD xD xD xD
Findeton
#6 Los buenos hacen las operaciones militares especiales bien. En 3h y no 3 años.
0 K 7
sovieterrimo
#25 Joder con los libertarios...
Nadieenespecial
Pues se sospecha que el new york times sabia del ataque antes, y callo, así que si es el caso que no se hagan ahora los indignados
x.com/semaforben/status/2007627574407770504
Le doy verisimilitud, no tanto por la fuente, sino por la incompetencia y previas filtraciones del gobierno de trump
karlos_
#17 No son periodicos de noticias. Son un altavoz de propaganda.
Les pasaron letra a letra que tenian que publicar a X hora y tal cual hicieron
Uge1966
Lo dice Damon Winter, periodista del "The New York Times". Supongo que lo están leyendo muchos americanos...
tusitala
#9 Si yo soy el juez y jurado puedo sacar el argumento moral que me parezca para condenarlo. El hecho de que Trump presionara para que Milei saliera elegido me parece una intromisión que mi moralidad no puede soportar.
konde1313
#43 Esto no es un tiranicidio, es un saqueo. No estás defendiendo algo justo, estás defendiendo un delito.
nexus5
#25 Eres un indigente moral.
Mecaguen
Di que si Findeton, Venezuela ya es libre y sobrerana.

Por cierto, siento haberte llamado escoria en mi comentario anterior. Si llego a saber que te irías llorando a los admin no te habría tratado como a un adulto.
Barriales
#9 eso lo dices tú.
Cincocuatrotres
En realidad USA quería incarle el diente a Rusia, junto a Europa, Rusia es 10 veces más rica que Venezuela pero se dio cuenta que tenía la guerra perdida y han puesto en marcha el plan B, Europa no tiene plan B. Todo se ha aclarado con el golpe de estado en Venezuela, la farsa del relato de la invasión de Ucrania por Rusia etc etc y Europa se queda más sola que la una con sus Pedritos al frente y el mundo se da cuenta que todo es un cuento chino, el imperio es una maquina de robar.
sliana
Indultar al presidente de las 4 toneladas de coca y no preocuparse por otra cosa que el petróleo, invalida todo su razonamiento
Barriales
#3 jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja
tusitala
#3 Y quien decide quien es el tirano? A mi me parece que Milei es un tirano, según tu argumento tengo derecho moral a deponerlo.
12 K 96
Findeton
#8 Tú sabrás si crees que puedes justificar en un juicio que Milei es un tirano, cuando ha ganado de calle 2 elecciones.
2 K 5
balancin
#8 existen mecanismos para que Milei deje de estar en el poder. Si en 28 años, con un país roto sigue "ganando", como no, adelante tendrás derecho moral a deponerlo.

El chavismo se ha legitimado a punta de controlar la narrativa electoral.
Pero eso se ha ido desvirtuando al punto de ser una pantomima imposible de sostener.

El puro hecho que haya sido tan fácil extraer a un presidente, dice de lo poco que interesaba que siguiera estando allí. Ni para su propio séquito.
CC #9
tusitala
#16 No te digo que no, a mi no me gusta Maduro y me alegro de que haya salido de Venezuela y espero que los Venezolanos vivan mejor a partir de ahora.
Pero según el argumento de #3 cualquier persona puede deponer a un tirano, dejando muy abierta la definición de tirano.
0 K 10
balancin
#19 sí. Moralmente es complicado de justificar.
Entra en el terreno del utilitarianismo.

Legalmente es ilegal. Por todas partes.

Lo de #3 es cierto en una situación pura. Pero hay el problema de intereses y de crear precedentes. Al final lo que ocurre es lo mejor para la mayoría de actores, aunque deontologicamente sea equivocado.
1 K 20
Sergio_ftv
#3 "La ignorancia es muy atrevida".
4 K 45
nacho_lobez
#3 Findetonto, tu eres de esos a los que se les ha quedado cara de tonto al ver que Trump va a mantener el Chavismo siempre que firmen un contrato para la explotación del petroleo de Venezuela.

Solo hay una diferencia entre Trump y los suyos y tú y los que sois como tú: él y los suyos se van forrar con el golpe a Venezuela. Tú, en cambio, seguirás pregonando tus ideas que enriquecen a otros mientras ves pasar el negocio delante de tus ojos sin poder siquiera olerlo.

Vaya ridículo habéis hecho (y seguís haciendo).
6 K 50
Findeton
#20 El tonto es el que cree que Trump/Marco Rubio son idiotas y que van a dejar que el chavismo se quede en el poder teniendo a un portaaviones en la costa venezolana.
0 K 7
security_incident
#3 Que es más inmoral? Un tirano en el poder o un tirano depuesto por otro mayor?
par
#3 Aun estoy esperando a que me respondas a un comentario en el que te has hecho el despistado. Estando Trump tan comprometido con deponer tiranos, por que parece tan amigo del tirano (ex miembro de Al Qaeda y Al Nursa) de Siria al que invita a la Casa Blanca y se hace fotos con el sonriendo?

Porque empieza (si, soy muy ingenuo) a parecer que en tu opinion hay algo mas que solo ignorancia, si no tambien mala fe.

Por cierto, algo que comentar sobre todos los argumentos del articulo de la noticia? Porque da unos cuantos.
1 K 15
Findeton
#22 Ya lo dije. El tiranicidie, tiranicidio inclusivo, dice que cualquiera está moralmente legitimado para deponer a un tirano. Incluso si es extranjero, porque somos inclusivos. Es lo justo y moral. Las motivaciones dan igual, la acción de deponer al tirano es lo moral. Por tanto es perfectamente compatible con que Trump tenga motivaciones oscuras para deponer al tirano venezolano y no quiera deponer a otros tiranos en otros lados.
3 K -15
konde1313
#3 Maduro es la excusa. A los USA no le preocupan ni se oponen a los tiranos, sólo quieren en petróleo de Venezuela. ¡Pero si hasta el mismo Trump lo ha dicho a las claras! Calificar esta acción de tiranicidio es meter la lengua a Trump por el culo muy hondamente.

Dais bastante pena.
1 K 13
Findeton
#42 Me dan igual las motivaciones de Trump. El tiranicidie es moral.
0 K 7

