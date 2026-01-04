Venezuela. Sí hubo resistencia! El nombre de algunos de los héroes del Batallón de Seguridad del presidente Maduro, que cayeron en combate contra el yanqui invasor

Estos son algunos de los bravos militares revolucionarios que combatieron hasta el final en defensa de la soberanía venezolana y para evitar que el presidente Nicolás Maduro y su compañera Cilia Flores, fueran secuestrados. La invasión orquestada y monitoreada por el criminal de guerra Donald Trump, no fue un paseo como él mismo declara, sino que hubo férrea resistencia, y un pelotón de combatientes chavistas uniformados que integraban el Batallón de Seguridad del Presidente, pelearon como tigres para evitar que el enemigo saliera airoso.