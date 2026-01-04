Venezuela. Sí hubo resistencia! El nombre de algunos de los héroes del Batallón de Seguridad del presidente Maduro, que cayeron en combate contra el yanqui invasor

Estos son algunos de los bravos militares revolucionarios que combatieron hasta el final en defensa de la soberanía venezolana y para evitar que el presidente Nicolás Maduro y su compañera Cilia Flores, fueran secuestrados. La invasión orquestada y monitoreada por el criminal de guerra Donald Trump, no fue un paseo como él mismo declara, sino que hubo férrea resistencia, y un pelotón de combatientes chavistas uniformados que integraban el Batallón de Seguridad del Presidente, pelearon como tigres para evitar que el enemigo saliera airoso.
| etiquetas: venezuela , maduro , eeuu , delta force , escolta
No hubo disparos.
Que cojones heroes protegiendo al presidente maduro? Ahí no había ningún presidente, solo un dictador que no tiene ni el 20% del favor del pueblo, hasta Franco tenía más que esto.
Haceos un favor, salid del grupo de letegram y quizás algún día está web vuelva a tener importancia real.
@imparsifal ¿Qué opinas de lo que hace esta gente que simplemente por ser una cuenta nueva, ignora o desprecia los comentarios? ¿es buena para el futuro de Menéame? ¿atraerá nuevos usuarios que se encuentren con estas tonterías? puedes leer la interacción en este envío y estarás de acuerdo conmigo que es respetuosa y no contradice ninguna norma...
Falacia ad hominem.
Intenta algo mejor la próxima vez.
No me des lecciones, gracias.
@admin, aquí parece que hay un clon multicuentas, él mismo se acaba de delatar con su comentario.
¿Qué medios sueles usar?
Y sobre todo cuando viene uno a decirme “esta es la verdad”, ahí, casi siempre, me la quieren meter
Cómo reculas ahora.
Si no digo lo que quieres oír, reculo?
Y a mí no me puedes tildar de cuenta nueva, llevo aquí más que tú seguramente.
En todo el mundo hubo más gente celebrando que los cuatro gatos de siempre que se dicen "antiimperialistas" por no ser honestos y autodenominarse "prodictaduras".