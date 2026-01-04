edición general
Venezuela. Sí hubo resistencia! El nombre de algunos de los héroes del Batallón de Seguridad del presidente Maduro, que cayeron en combate contra el yanqui invasor

Venezuela. Sí hubo resistencia! El nombre de algunos de los héroes del Batallón de Seguridad del presidente Maduro, que cayeron en combate contra el yanqui invasor

Estos son algunos de los bravos militares revolucionarios que combatieron hasta el final en defensa de la soberanía venezolana y para evitar que el presidente Nicolás Maduro y su compañera Cilia Flores, fueran secuestrados. La invasión orquestada y monitoreada por el criminal de guerra Donald Trump, no fue un paseo como él mismo declara, sino que hubo férrea resistencia, y un pelotón de combatientes chavistas uniformados que integraban el Batallón de Seguridad del Presidente, pelearon como tigres para evitar que el enemigo saliera airoso.

tdgwho #2 tdgwho
Ni desde Venezuela se ha dicho nada de esto.

No hubo disparos.
Amoniaco #5 Amoniaco *
#2 pero quien cojones con un mínimo de humanidad va a dar su vida por un notas que ha llevado al pueblo al hambre y al gastarse hasta el último centavo recurre a la droga?
plutanasio #10 plutanasio
#5 Es de primero de socialismo revolucionario tener contento a los milicos que son los que te van a defender del pueblo si las cosas se tuercen. Por eso el Teniente Coronel Hugo Chávez colocó a sus colegas oficiales en las grandes empresas de Venezuela, para asegurarse su lealtad.
Amoniaco #14 Amoniaco
#10 si, pero todo tiene un límite. Ceaușescu también pensaba que podía tener al pueblo pasando hambre, vivir como dios y darle una propina a soldados. Menudo tiro pro la culata se llevó. Los soldados no pararon de meterles tiros hasta que vaciaron el cargador. A maduro si lo deja dos años más, habría sido peor.
#21 diablos_maiq *
#10 el haber sido militar también pudo tener algo que ver, digo yo
Amoniaco #12 Amoniaco *
#7 constantemente estáis intentando crear opinión y destacó el intentando, por que más que lograrlo estáis echando a perder la web. Ya solo son subidas de mierda variada con una única línea ideologíca que no es que canse, es que desgasta hasta a la gente más de izquierdas.
Que cojones heroes protegiendo al presidente maduro? Ahí no había ningún presidente, solo un dictador que no tiene ni el 20% del favor del pueblo, hasta Franco tenía más que esto.
Haceos un favor, salid del grupo de letegram y quizás algún día está web vuelva a tener importancia real.
Pertinax #4 Pertinax *
Me da que en realidad ni la vieron venir.
#31 guillersk
#4 +1 un asalto de la delta tiene que ser la hostia. Más bien ni saben que están muertos
taSanás #16 taSanás *
#_6 ja ya estamos con las chorraditas de siempre..

@imparsifal ¿Qué opinas de lo que hace esta gente que simplemente por ser una cuenta nueva, ignora o desprecia los comentarios? ¿es buena para el futuro de Menéame? ¿atraerá nuevos usuarios que se encuentren con estas tonterías? puedes leer la interacción en este envío y estarás de acuerdo conmigo que es respetuosa y no contradice ninguna norma...
Ysinembargosemueve #19 Ysinembargosemueve
#16 A llorar al váter.
taSanás #20 taSanás
#19 otro...
Beltenebros #1 Beltenebros
Contra la propaganda y la desinformación, hay que informarse adecuadamente.
Amoniaco #3 Amoniaco
#1 tu eres el primero en desinformar. Aún recuerdo un comentario tuyo diciendo que las protestas contra la amnistía de puigdemond en Madrid eran "una moyoria violenta". También me acuerdo de una subida tuya que destacaba que la economía rusa ya superaba la americana, pero que fumas? Así con todo tu contenido. Esto es basura.
Beltenebros #7 Beltenebros
#3
Falacia ad hominem.
Intenta algo mejor la próxima vez.
#13 diablos_maiq *
#7 aprende lo que es una falacia ad hominem aquí : lenguaje.com/falacia-ad-hominem/
Beltenebros #23 Beltenebros
#13
No me des lecciones, gracias.
#26 diablos_maiq
#23 demuestra que sabes de lo que hablas, entonces
Beltenebros #22 Beltenebros
#3
@admin, aquí parece que hay un clon multicuentas, él mismo se acaba de delatar con su comentario.
Amoniaco #28 Amoniaco
#22 si tienen que sacar a todos los multicuentas que llenan esto de basura, tiene que venir usa a sacaros. Se quedó esto vacío.
taSanás #6 taSanás
#1 y como se que este envío no es propaganda y desinformación?
Beltenebros #9 Beltenebros
#6
¿Qué medios sueles usar?
taSanás #11 taSanás *
#9 yo? Ninguno, todos mienten. Nunca sabremos la verdad de estas cosas

Y sobre todo cuando viene uno a decirme “esta es la verdad”, ahí, casi siempre, me la quieren meter
Beltenebros #24 Beltenebros
#11
Cómo reculas ahora.
taSanás #25 taSanás *
#24 recular? Por qué lo dices?
Si no digo lo que quieres oír, reculo?
Mltfrtk #15 Mltfrtk
#6 Cuenta falsa diciembre de 2025.
MacMagic #30 MacMagic
#1 Que lo digas tú es bastante meme. ¿Cómo sé que ese medio sacado del pozo de donde has estado buscando es un medio parcial y contrastado?

Y a mí no me puedes tildar de cuenta nueva, llevo aquí más que tú seguramente.
#8 Vindicta
" Y lo hicieron a pesar del factor sorpresa utilizado por la tropa imperialista y por la superioridad numérica. "

xD xD xD xD
Ysinembargosemueve #18 Ysinembargosemueve
Comprendo el mosqueo de los NAFOS defensores de la sayona, la decepción cuando ayer salieron miles de personas en Venezuela y fuera a rechazar este secuestro, y no a apoyar a la oposición odiositora, hoy en Venezuela sigue gobernado el chavismo.
#27 Vindicta
#18 Pocos vídeos has visto.

En todo el mundo hubo más gente celebrando que los cuatro gatos de siempre que se dicen "antiimperialistas" por no ser honestos y autodenominarse "prodictaduras".
Ysinembargosemueve #33 Ysinembargosemueve
#27 He visto cientos, desde Barcelona a Nueva York o de Sudáfrica a la India, muchos, pero sobre todo de Venezuela donde salieron cientos de miles.
Ysinembargosemueve #17 Ysinembargosemueve
Es en Venezuela donde se ha informado, y han salido en los medios los heridos , ayer lo vi yo.
Enésimo_strike #29 Enésimo_strike
“Revolucionarios”… el chavismo lleva gobernando más de 25 años, ya no era una revolución, era un régimen asentado.
#32 guillersk
#29 rebolusionario
