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El policía que investigó la caja B del PP, al juez: "Me conminaron los mandos a quitar el nombre de Rajoy de los informes"
Manuel Morocho confesó cómo le instaron a borrar de los informes el nombre del entonces presidente del Gobierno. El documental elaborado por elDiario.es recoge las imágenes de su testimonio
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rajoy
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#1
Supercinexin
La Policía al servicio de la Derecha. Nada que.la gente decente no supiéramos ya.
Mientras los jueces taaaaambién sean todos de Derechas, pues alegría y jolgorio. Aquí no se puede hacer nada.
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#10
josde
#1
Nada nuevo, llevan décadas siéndolo y aunque se jubilen los viejos dejan su semilla en las nuevas generaciones de policias
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#2
Mediorco
*
Hay que decirlo, no hay nadie como el PP para corromper las instituciones, los cuerpos de seguridad y la justicia, y salirse después con la suya.
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#3
harverto
Y así, queridos niños, se van los países enteros a la mierda. Cuando la corrupción llega hasta arriba del todo, todo el Estado se pone a robar como si no fuera un mañana, y el que no roba es porque está regalando el patrimonio público a empresas de fuera a cambio de jugosas comisiones. Y no dejéis fuera a las empresas de comunicación, que por un plato de subvenciones os contarán que la meada sabe a zumo de limón y tiene muchas vitaminas, aparte de estar absolutamente de moda en los más selectos círculos de la sofisticación neoyorquina.
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#5
Nube_Gris
*
Una pregunta que pretende ser seria: ¿qué delito tiene que cometer el PP para que sea apartado de la política y sus líderes juzgados por pertenecer a una organización mafiosa?
Esa organización de ladrones y sinvergüenzas no soportaría una investigación seria por parte de cualquier cuerpo de las fuerzas y seguridad del estado, pero parece que por sus conexiones con la justicia eso nunca va a pasar en este país. Nos roban, nos engañan, nos matan y cada 4 años los españoles les siguen dando…
» ver todo el comentario
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#7
chavi
#5
cada 4 años los españoles les siguen dando carta blanca para que les roben, les engañen y les maten...
Sarna con gusto, no pica
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#8
Bapho
#7
que se los lleven a su casa.
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#4
JackNorte
Que democracia mas peculiar y como saltaron cuando se dijo que era peculiar esta democracia.
Y lo mas triste es que se ha normalizado la corrupcion que siguen votando y la persecucion politica, luego tienen los santos huevos desde ese mismo partido de criticar a otros.
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#6
karakol
Los mandos
es algo abstracto.
Nombres y apellidos.
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#9
unocualquierax
*
#6
Pero es que, si este tío lo ha confesado, la fiscalía deberían abrir una investigación contra esos mandos, para que acaben en la cárcel, ¿o no ?.
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comentarios)
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Mientras los jueces taaaaambién sean todos de Derechas, pues alegría y jolgorio. Aquí no se puede hacer nada.
Esa organización de ladrones y sinvergüenzas no soportaría una investigación seria por parte de cualquier cuerpo de las fuerzas y seguridad del estado, pero parece que por sus conexiones con la justicia eso nunca va a pasar en este país. Nos roban, nos engañan, nos matan y cada 4 años los españoles les siguen dando… » ver todo el comentario
Sarna con gusto, no pica
Y lo mas triste es que se ha normalizado la corrupcion que siguen votando y la persecucion politica, luego tienen los santos huevos desde ese mismo partido de criticar a otros.
Nombres y apellidos.
Pero es que, si este tío lo ha confesado, la fiscalía deberían abrir una investigación contra esos mandos, para que acaben en la cárcel, ¿o no ?.