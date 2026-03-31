Italia y Francia cierran su espacio aéreo a aviones de EE UU implicados en la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este martes a Francia por no colaborar lo suficiente en la guerra que su país e Israel libran contra Irán y prohibir el sobrevuelo de aviones por el espacio aéreo francés. "Francia no permitió que aviones con destino a Israel, cargados de suministros militares, sobrevolaran el territorio francés. ¡Francia ha sido MUY POCO COLABORADORA con respecto al 'Carnicero de Irán', quien ha sido eliminado con éxito!".