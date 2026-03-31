edición general
196 meneos
288 clics
Italia y Francia cierran su espacio aéreo a aviones de EE UU implicados en la guerra

Italia y Francia cierran su espacio aéreo a aviones de EE UU implicados en la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este martes a Francia por no colaborar lo suficiente en la guerra que su país e Israel libran contra Irán y prohibir el sobrevuelo de aviones por el espacio aéreo francés. "Francia no permitió que aviones con destino a Israel, cargados de suministros militares, sobrevolaran el territorio francés. ¡Francia ha sido MUY POCO COLABORADORA con respecto al 'Carnicero de Irán', quien ha sido eliminado con éxito!".

| etiquetas: italia , francia , guerra , irán , armamento
100 96 1 K 404 actualidad
62 comentarios
100 96 1 K 404 actualidad
Comentarios destacados:                
#2 Cada vez que el PP abre la boca quedan en pocas horas como Cagancho el Las Ventas

meneame.net/story/pp-tilda-numerito-sanchez-prohiba-ee-uu-usar-espacio
jonolulu #2 jonolulu
Cada vez que el PP abre la boca quedan en pocas horas como Cagancho el Las Ventas

meneame.net/story/pp-tilda-numerito-sanchez-prohiba-ee-uu-usar-espacio
48 K 444
#14 IsraelEstadoGenocida
#2 Y aún así les seguirán votando...
4 K 47
elGude #17 elGude
#2 No si al final Perro Sanchez va a ser uno de los grandes políticos y que todo el odio proviene de unas cámaras de eco....
7 K 78
mono #38 mono
#2 Me queda claro que en España cada día se cumple más ese refrán: en el país de los ciegos, el tuerto es rey
0 K 11
#41 Alexfighter
#2 Me sorprende que a Cagancho le dejasen torear en Las Ventas después de la que lió en Almagro :troll:
0 K 6
Raúl_Rattlehead #47 Raúl_Rattlehead
#2 Pedro Sánchez va a dejar de ser presidente cuando la palme a los 100 años.
0 K 7
#53 Eukherio
#2 Trump empezó siendo el azote de los progres y ha terminado convirtiéndose en un grano en el culo jodido para la derecha europea. Van a terminar sacando fuegos artificiales los ultras europeos si al final palma de manera repentina.
0 K 8
#5 txelin *
Vamos que muy gorda seca a liar si de repente sus socios tradicionales no les permiten ni pasar por sus espacio aéreo, saben cosas que nosotros no.
Dentro de unos días/semanas seguramente digamos “ahora entiendo porque”
13 K 138
#6 MPPC
#5 Ojalá me equivoque, pero esto cada vez pinta peor.
4 K 51
JackNorte #8 JackNorte *
#6 No tomarse en serio un genocidio tiene consecuencias, Sin Israel esto no se si seria posible o si hubiera alguien que lo querria realmente.
10 K 119
obmultimedia #15 obmultimedia
#6 Pinta a que como EEUU sobrevuele el espacio cerrado se consideraria un acto de guerra, veremos si al naranjito pedobear se atreve a cruzar esa linea.
0 K 12
BM75 #32 BM75
#15 Ningún país europeo va a entrar en guerra contra EEUU. Si pasa lo que dices, habrá un par de declaraciones altisonantes y ya.
0 K 8
LázaroCodesal #35 LázaroCodesal
#15 Yo creo que no se hace por miedo ni por poder usar el estrecho, si no por ética y sentido común. Alguien (algunos) está haciendo algo bien.
No hay que estar en estado perpetuo de cabreo, si alguien lo hace bien, ¡¡chapeau¡
0 K 8
jonolulu #7 jonolulu
#5 De momento para ir y volver a las bases de UK dan toda la vuelta por Gibraltar
2 K 43
#12 Kalandraka125
#5 El porqué es muy sencillo: Una vez fracasada la operación de cambio de régimen, la única manera de que Irán reabra el estrecho de Ormuz y deje de tirar petardos contra los elementos centrales del comercio planetario es la derrota de Estados Unidos e Israel; una derrota que les impida realizar operaciones ofensivas contra Irán, si no durante décadas, al menos sí durante años. Entiendo que en lo referente a Estados Unidos, la exigencia mínima debería ser la retirada completa de todas las bases…   » ver todo el comentario
12 K 127
#21 txelin
#12 si eso está claro, pero estamos acostumbrados a nuestros políticos hagan lo contrario a lo que dicta la lógica, si en este caso están haciendo lo que cualquiera con dos dedos a de frente quisieran que hicieran, como debe de estar el tema
1 K 19
elGude #18 elGude
#5 ¿Qué va a hacer Israel? ¿Bombardear España? No creo que el pedófilo de Netanyahu esté tan grillado.
1 K 17
Rixx #19 Rixx
#5 Van a arrasar Irán, ya que podría estar fabricando armas de destrucción masiva. :roll:
0 K 7
#37 cosko
#5 A lo mejor los dirigentes europeos tienen miedo a la justicia.
(así, por especular con algo)
0 K 7
celyo #39 celyo
#5 Pues por el momento Francia no va dar pasta para temas de gasolina, y me supongo que el rrsto quieren evitar que esto se enquiste y en abril salpique a todos como siempre pasa.
0 K 16
mono #1 mono
Son unos copiones

En todo caso, una postura común es lo más lógico en este momento
10 K 96
#24 luckyy
#1 lo hacen para que les dejen pasar por el estrecho por la cara
2 K 31
#25 Carapedo
#1 El Perro Sanxe es el verdadero líder de Europa! La luz del mundo!

Se sabe ya que postura tiene Abascal en todo esto? :troll:
2 K 33
celyo #36 celyo
#25 viendo el lio que tienen con Israel y con Trump, me supongo el 69, dar y recibir.
2 K 37
#43 perej
#36 xD xD xD
0 K 11
#10 Bravok1
Vox y pp deben estar echando espumarrajos por la boca...han quedado en la verguenza absoluta ante toda españa, Europa y el mundo..la nazisionista fan nº1 del pedófilo genocida asesino de niños que dirige eeuu, ayuso debe estar yendose de varetas y el lameculos n1º del genocida israelí que odia a los cristianos , Santiago fachascal no debe saber donde meterse en estos momentos.

Son la verguenza de España.
8 K 82
celyo #42 celyo
#10 me supongo que por eso han sacado una comisión en el Senado sobre RTVE, para tener un sitio donde jugar sin que les dejen como tontos.
0 K 16
jm22381 #9 jm22381
Lo que no logró la URSS lo ha logrado Pedro Sánchez :troll:
6 K 74
Kantinero #4 Kantinero
Numerito de Sanchez de Macrón y de Meloni, por no decir que el aliado histórico de USA, RU le ha dicho a TrumPPito que tururuuuu, que esa no es su guerra.
Si hay un ridículo es la derecha española:
www.eldiario.es/politica/ultima-hora-actualidad-politica-directo_6_131
7 K 60
#3 MPPC
PPVOX---->>>> :roll: :palm: :clap: :-D :-D :-D :-D
4 K 50
karakol #28 karakol
¿Ya le podemos llamar Perro guía?
3 K 42
mariKarmo #13 mariKarmo
El puto Perro Xanxe sirviendo en Europa
1 K 20
ixo #55 ixo
#13 El faro de mundo libre. :troll: :troll: :troll:
0 K 9
Bapho #22 Bapho
PP y VOX siguen con su ridículo absoluto.
0 K 14
#48 perej
#30 el compromiso de devolver lo pedido, sin tener que ir a robarlo a otro sitio, por ejemplo
0 K 11
omegapoint #61 omegapoint
#34 pues que acabaremos fusionados con America o con Asia.

y dos grandes megacorporaciones privadas sustituiran a los estados repartiendose el mundo a la mitad.

Asia+africa contra America+oceania

y europa caerá en uno de los dos bandos, supongo que en el americano.
Esas megacorporaciones... llamemoslas google-disney y Huawei-yutani por otro. Utilizarán el miedo al otro bando para controlar sus propios intereses.

Tendremos un tecnoneofeudalismo controlado por ricos y poderosos, los…   » ver todo el comentario
0 K 10
Fariseo #62 Fariseo
#61 :-> esa peli me suena...en fin, el tiempo lo dirá
0 K 7
Sikorsky #46 Sikorsky
puto rojo el Macron
0 K 9
Fariseo #59 Fariseo
#58 no lo sé realmente, para qué sirven?
0 K 7
Mathrim #54 Mathrim
Y recuerden, señores. Si tuviéramos al PP al mando, estaríamos bailando el agua a Trump y Netanyahu.

Y aun así, les votaréis, y votaréis guerra.

Y ya no digo nada de los votantes de VOX... Es de coña.
0 K 7
Fariseo #60 Fariseo *
#56 En sentido figurado sí.
Si no pasa por el aro , puede hacer lo mismo que con Afganistán, Libia, Irak y Siria...no lo llames destruir, ponle el nombre que quieras
Lo que quiero decir es que creo que han llegado al punto de no retorno...pero mi comentario empieza con "espero equivocarme" y lo digo sinceramente
0 K 7
Fariseo #40 Fariseo
#27 Joder con la libertad de expresión, no me he metido con nadie, solo he expresado un temor.
A qué vienen tantos negativos?
Podemos estar en desacuerdo o no?
Yo discuto con un montón de meneantes con posiciones opuestas a la mía y no pongo negativos por ello...
0 K 7
#31 Purpurschnecke
Errónea
Italia no ha cerrado el espacio aéreo a aviones americanos implicados en la guerra, lo que ha pasado es que los americanos querían aterrizar esos aviones fuera de lo que está contratado y sin avisar, lo cual necesita un acuerdo del parlamento y no daba tiempo a reunirlo; prohibir aviones militares estadounidenses no entra en la política oficial del gobierno italiano. ¿Ya no os acordáis que Meloni quería que Trump recibiese el Nobel de la paz?
Votad errónea a ver si mejoramos el nivel de esta humilde web{roll}
0 K 7
Fariseo #45 Fariseo *
Se puede saber qué razones hay para negativizar un comentario que expresa un temor?
Me he metido con alguien acaso?
No había visto nada igual.
Puede alguien explicarme las normas?
Gracias
0 K 7
#56 C.Nutrio
#45 Es que (bajo mi punto de vista, ojo) tu comentario no hay por donde cogerlo; no tiene ni pies ni cabeza.
Partes de unas premisas, para mí, equivocadas. Lo "adornas" con una comparación peliculera que no viene muy a cuento. Y el corolario ya sí que es de traca fallera valenciana. ¿De verdad crees que Estados Unidos no tiene ninguna otra opción que destruir Irán?
0 K 7
#20 aJomeneao
No es verdad, los Italianos como siempre juegan con dos barajas. Han negado acceso a la base de Sigonella en Sicilia, pero permiten cruzar su espacio aereo. Bulo de los fachorros del ABC para quitarle mérito al gran Sánchez. secure.avaaz.org/campaign/it/chiudiamo_spazi_aerei_eu_1_1/?whatsapp&am
0 K 6
#33 jmav
El carnicero de Irán y muchos habitantes más.
0 K 6
Fariseo #11 Fariseo
Ojalá me equivoque pero no veo futuro para Europa, no solo España. Ya no tiene que ver con justicia o legalidad.
Si US e Israel se salen con la suya, dominarán el comercio y la energía y no van a compartir.
Si Irán sobrevive y vende petróleo por yuanes, el dolar puede hundirse y el euro con él. Europa aporta poco o nada a la economía mundial gracias a las maniobras de US de los últimos años.
Europa es como bruce willis en el sexto sentido. Es cuestión de tiempo.
Dicho esto, US no tiene alternativa, tiene que destruir Irán.
3 K -12
rojelio #23 rojelio
#11 ¿Que Europa no aporta "nada"? Podemos discutir cuanto, pero decir nada es pasarse de frenada.
Te diré una cosa que aportamos, fiabilidad y aburrimiento. Hacer negocios con Europa es lento debido a todas nuestras regulaciones, pero también es una apuesta segura porque las regulaciones son robustas, y no cambian cada semana a instancias de una zanahoria senil.
10 K 111
omegapoint #29 omegapoint *
#11 Europa aporta poco... un 16% de la economía mundial, siendo la tercera en potencia.

según el banco mundial, EEUU es entre un 20 y 25% , china hasta un 18% y Europa un 16-17%

Decir que Europa no pinta nada, es no tener ni puta idea de como funciona el mundo.

cc #23
4 K 49
Fariseo #34 Fariseo
#29 Entiendo lo que dices, no lo niego.
Qué sucederá cuándo haya que competir por el gas y el petróleo a precios que hagan insostenible la ya débil industria europea?
Estamos viviendo una transición a una nueva economía mundial llena de incertidumbres
0 K 7
#52 jmav
#34 Sánchez ya ha tomado la iniciativa. Energías alternativas. El impulso a los coches eléctricos se acelerarán.

De todas formas. Antes o después deberá de ocurrir eso.
0 K 6
Fariseo #30 Fariseo
#23 El valor del dólar se mantiene porque es la única "moneda legal" para comprar petróleo. US, que controla prácticamente la totalidad de las transacciones mundiales, se asegura de ello... sanciones, intervenciones, invasiones...
Qué mantiene el valor del Euro?
0 K 7
#26 C.Nutrio *
#11 Sin comentarios...
0 K 7
Fariseo #27 Fariseo
#26 Gracias...
0 K 7
#44 cosko
#11 No es por contradecir sin más, que no me parece mal análisis, pero que un análisis al revés también tiene sentido:

"y no van a compartir"
A ver, compartirán, porque ahí está el negocio. Ahora si dominan da igual que les hayamos ayudado o no, monopolio significa precio caro.

"el dolar puede hundirse"
Y puede que no, Irán ya estaba vendiendo el petróleo en yuanes. Es posible que se vaya hundiendo, pero poco a poco

"y el euro con él."
Es posible que sí, pero es posible que no. También es posible que un euro más barato ayude a retomar la senda del crecimiento.

"Europa aporta poco o nada a la economía mundial"
Mira que es el 20% de la economía mundial.
0 K 7
Fariseo #50 Fariseo
#44 Gracias por tu comentario constructivo.
Entiendo la aportación de Europa en ese sentido, no lo niego.
Es más un temor a futuro, ni siquiera una predicción.
Me pregunto cómo puede ser ese futuro para una europa sin independencia energética y con una industria debilitada.
Me pregunto cómo se puede mantener el valor del Euro .
Es una reflexión.
No entiendo porque me hunden a negativos.
0 K 7
#58 cosko
#50 "No entiendo porque me hunden a negativos."
¿Importa?
0 K 7
#49 perej
#11 no puede destruir Irán, sin atómicas. De ahí su problema.
Y Europa puede negociar en Yuanes, no le supone un problema, una vez caído el dolar
0 K 11
Fariseo #57 Fariseo
#49 Sí, entiendo esa posibilidad. Pero hasta ahora, el valor de cualquier moneda, excepto el yuan probablemente, depende de su cambio con el dolar.
Y US ha forzado el uso del petrodolar por todos los medios.
Si lo que vemos es una competición por los recursos energéticos entre las grandes potencias y el monopolio del dólar se rompe...puede Europa mantener su posición privilegiada?
Seguro que hay regiones más débiles qué caeran antes ...pero también hay regiones con recursos naturales que ahora no son "potencias" que nos dejarían atrás por esa razón
0 K 7
LázaroCodesal #51 LázaroCodesal *
#11 - ...Si US e Israel se salen con la suya..
Ya te digo yo que no. USA es un impero en decadencia que solo va a ir en descenso, a mas o menos velocidad, pero nunca para arriba.
Israel, si consigue seguir existiendo como estado en las proximas decadas, se puede dar con un canto allí.
- Si Irán sobrevive y vende petróleo .....
Irán sobrevivirá. Son mas que un pais, son una cultura milenaria, que podrán perder batallas, pero nunca la guerra y menos su existencia. Juegan en casa,…   » ver todo el comentario
0 K 8

menéame