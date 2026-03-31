Italia y Francia cierran su espacio aéreo a aviones de EE UU implicados en la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este martes a Francia por no colaborar lo suficiente en la guerra que su país e Israel libran contra Irán y prohibir el sobrevuelo de aviones por el espacio aéreo francés. "Francia no permitió que aviones con destino a Israel, cargados de suministros militares, sobrevolaran el territorio francés. ¡Francia ha sido MUY POCO COLABORADORA con respecto al 'Carnicero de Irán', quien ha sido eliminado con éxito!".
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meneame.net/story/pp-tilda-numerito-sanchez-prohiba-ee-uu-usar-espacio
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Dentro de unos días/semanas seguramente digamos “ahora entiendo porque”
No hay que estar en estado perpetuo de cabreo, si alguien lo hace bien, ¡¡chapeau¡
(así, por especular con algo)
En todo caso, una postura común es lo más lógico en este momento
Se sabe ya que postura tiene Abascal en todo esto?
Son la verguenza de España.
Si hay un ridículo es la derecha española:
www.eldiario.es/politica/ultima-hora-actualidad-politica-directo_6_131
y dos grandes megacorporaciones privadas sustituiran a los estados repartiendose el mundo a la mitad.
Asia+africa contra America+oceania
y europa caerá en uno de los dos bandos, supongo que en el americano.
Esas megacorporaciones... llamemoslas google-disney y Huawei-yutani por otro. Utilizarán el miedo al otro bando para controlar sus propios intereses.
Tendremos un tecnoneofeudalismo controlado por ricos y poderosos, los… » ver todo el comentario
Y aun así, les votaréis, y votaréis guerra.
Y ya no digo nada de los votantes de VOX... Es de coña.
Si no pasa por el aro , puede hacer lo mismo que con Afganistán, Libia, Irak y Siria...no lo llames destruir, ponle el nombre que quieras
Lo que quiero decir es que creo que han llegado al punto de no retorno...pero mi comentario empieza con "espero equivocarme" y lo digo sinceramente
A qué vienen tantos negativos?
Podemos estar en desacuerdo o no?
Yo discuto con un montón de meneantes con posiciones opuestas a la mía y no pongo negativos por ello...
Italia no ha cerrado el espacio aéreo a aviones americanos implicados en la guerra, lo que ha pasado es que los americanos querían aterrizar esos aviones fuera de lo que está contratado y sin avisar, lo cual necesita un acuerdo del parlamento y no daba tiempo a reunirlo; prohibir aviones militares estadounidenses no entra en la política oficial del gobierno italiano. ¿Ya no os acordáis que Meloni quería que Trump recibiese el Nobel de la paz?
Votad errónea a ver si mejoramos el nivel de esta humilde web{roll}
Me he metido con alguien acaso?
No había visto nada igual.
Puede alguien explicarme las normas?
Gracias
Partes de unas premisas, para mí, equivocadas. Lo "adornas" con una comparación peliculera que no viene muy a cuento. Y el corolario ya sí que es de traca fallera valenciana. ¿De verdad crees que Estados Unidos no tiene ninguna otra opción que destruir Irán?
Si US e Israel se salen con la suya, dominarán el comercio y la energía y no van a compartir.
Si Irán sobrevive y vende petróleo por yuanes, el dolar puede hundirse y el euro con él. Europa aporta poco o nada a la economía mundial gracias a las maniobras de US de los últimos años.
Europa es como bruce willis en el sexto sentido. Es cuestión de tiempo.
Dicho esto, US no tiene alternativa, tiene que destruir Irán.
Te diré una cosa que aportamos, fiabilidad y aburrimiento. Hacer negocios con Europa es lento debido a todas nuestras regulaciones, pero también es una apuesta segura porque las regulaciones son robustas, y no cambian cada semana a instancias de una zanahoria senil.
según el banco mundial, EEUU es entre un 20 y 25% , china hasta un 18% y Europa un 16-17%
Decir que Europa no pinta nada, es no tener ni puta idea de como funciona el mundo.
cc #23
Qué sucederá cuándo haya que competir por el gas y el petróleo a precios que hagan insostenible la ya débil industria europea?
Estamos viviendo una transición a una nueva economía mundial llena de incertidumbres
De todas formas. Antes o después deberá de ocurrir eso.
Qué mantiene el valor del Euro?
"y no van a compartir"
A ver, compartirán, porque ahí está el negocio. Ahora si dominan da igual que les hayamos ayudado o no, monopolio significa precio caro.
"el dolar puede hundirse"
Y puede que no, Irán ya estaba vendiendo el petróleo en yuanes. Es posible que se vaya hundiendo, pero poco a poco
"y el euro con él."
Es posible que sí, pero es posible que no. También es posible que un euro más barato ayude a retomar la senda del crecimiento.
"Europa aporta poco o nada a la economía mundial"
Mira que es el 20% de la economía mundial.
Entiendo la aportación de Europa en ese sentido, no lo niego.
Es más un temor a futuro, ni siquiera una predicción.
Me pregunto cómo puede ser ese futuro para una europa sin independencia energética y con una industria debilitada.
Me pregunto cómo se puede mantener el valor del Euro .
Es una reflexión.
No entiendo porque me hunden a negativos.
¿Importa?
Y Europa puede negociar en Yuanes, no le supone un problema, una vez caído el dolar
Y US ha forzado el uso del petrodolar por todos los medios.
Si lo que vemos es una competición por los recursos energéticos entre las grandes potencias y el monopolio del dólar se rompe...puede Europa mantener su posición privilegiada?
Seguro que hay regiones más débiles qué caeran antes ...pero también hay regiones con recursos naturales que ahora no son "potencias" que nos dejarían atrás por esa razón
Ya te digo yo que no. USA es un impero en decadencia que solo va a ir en descenso, a mas o menos velocidad, pero nunca para arriba.
Israel, si consigue seguir existiendo como estado en las proximas decadas, se puede dar con un canto allí.
- Si Irán sobrevive y vende petróleo .....
Irán sobrevivirá. Son mas que un pais, son una cultura milenaria, que podrán perder batallas, pero nunca la guerra y menos su existencia. Juegan en casa,… » ver todo el comentario