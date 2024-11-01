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Tipo lanzado desde un camión en marcha a 80Km/h
Tipo lanzado desde un camión en marcha a 80Km/h. (Dejo el vídeo enlazado en el minuto de oro).
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velocidad
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80km/h
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salto de camión
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yeah science bitch!
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mariKarmo
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BastardWolf
#1
Cual? Cual!? Cuaaal!!!???
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#3
Don_Pixote
80km/h en solo ese “tramo”
A cuantos “G” se ha puesto ese tío?
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A cuantos “G” se ha puesto ese tío?