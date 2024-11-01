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Tipo lanzado desde un camión en marcha a 80Km/h

Tipo lanzado desde un camión en marcha a 80Km/h  

Tipo lanzado desde un camión en marcha a 80Km/h. (Dejo el vídeo enlazado en el minuto de oro).

| etiquetas: aceleración , velocidad , 80km/h , salto de camión , yeah science bitch!
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3 comentarios
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mariKarmo #1 mariKarmo
Spoiler:
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BastardWolf #2 BastardWolf
#1 Cual? Cual!? Cuaaal!!!???
1 K 21
Don_Pixote #3 Don_Pixote
80km/h en solo ese “tramo”

A cuantos “G” se ha puesto ese tío? o_o
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menéame