Polémica en la Maratón de Barcelona tras una emergencia médica: "¿Hasta qué punto hacemos el gilipollas por nuestra marca?"  

La Maratón de Barcelona inundó la Ciudad Condal y dejó impresionantes datos: con una cifra récord de 32.000 corredores. Sin embargo, la carrera tuvo también un lado amargo que ha desatado la polémica: algunos corredores ignoraron los intentos del personal de la organización de la carrera y los sanitarios de detener momentáneamente la prueba para establecer un perímetro de seguridad y que una ambulancia avanzara para atender a una persona.