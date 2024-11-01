Polémica en la Maratón de Barcelona tras una emergencia médica: "¿Hasta qué punto hacemos el gilipollas por nuestra marca?"  

La Maratón de Barcelona inundó la Ciudad Condal y dejó impresionantes datos: con una cifra récord de 32.000 corredores. Sin embargo, la carrera tuvo también un lado amargo que ha desatado la polémica: algunos corredores ignoraron los intentos del personal de la organización de la carrera y los sanitarios de detener momentáneamente la prueba para establecer un perímetro de seguridad y que una ambulancia avanzara para atender a una persona.
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No hace mucho en mi calle ,vi como dos sanitarios dejaban la UVI móvil en medio del único carril , y corrían hacia una casa ; (es prácticamente imposible encontrar donde aparcar)
Supuse que se trataba de emergencia , parada cardíaca o vete a saber , bien los conductores pitando como descosidos , a pesar de que al menos dos vieron la escena;
Nos la suda el prójimo ,es mucho más importante llegar al pádel.
Edito : no pude evitar : tachar de gilipollas al tipo que estaba justo detrás de la ambulancia , dando a la bocina .
Ahora en serio, a eso me referia, cuando algo se pone tan de moda, se llena de subnormales. Pero evidentemente, por ejemplo en este caso, seguro que la mayoria no actuan así, gente que lleva haciendo ese deporte porque le gusta y no por un selfie o una Storie. A esos me refiero... siento si te has sentido atacado, no me referia a la gran mayoria.
EDIT: Y como tu bien dices, dichos subnormales te los encruentas en otros ambitos... solo que cuando algo se pone de moda, es un iman