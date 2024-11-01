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Polémica en la Maratón de Barcelona tras una emergencia médica: "¿Hasta qué punto hacemos el gilipollas por nuestra marca?"

Polémica en la Maratón de Barcelona tras una emergencia médica: "¿Hasta qué punto hacemos el gilipollas por nuestra marca?"  

La Maratón de Barcelona inundó la Ciudad Condal y dejó impresionantes datos: con una cifra récord de 32.000 corredores. Sin embargo, la carrera tuvo también un lado amargo que ha desatado la polémica: algunos corredores ignoraron los intentos del personal de la organización de la carrera y los sanitarios de detener momentáneamente la prueba para establecer un perímetro de seguridad y que una ambulancia avanzara para atender a una persona.

| etiquetas: ambulancia , maratón , barcelona , emergencia
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8 comentarios
15 1 0 K 352 actualidad
#7 tpm1
Dos de camiseta blanca son los más garrulos de todos. Que otros justo en el momento a lo mejor les cuesta reaccionar, pero esos dos escapan bien a propósito.
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Jaime131 #2 Jaime131
Qué más da que alguien necesite atención médica, lo importante es que no baje mi récord de mierda.
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hazardum #4 hazardum
Como corredor, siento decir que hay gente que se transforma cuando corre y se se pasa cualquier norma establecida por el forro porque esta corriendo y no puede parar, se tiran a los pasos de cebra sin mirar, corren por donde les da la gana, etc, pero por lo general es gente sana y amable y las carreras suelen tener buen rollo, pero siempre hay cabestros.
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#8 Pivorexico *
Es como se esta individualizando la sociedad ,(el sálvese quien puede ) no el evento ;

No hace mucho en mi calle ,vi como dos sanitarios dejaban la UVI móvil en medio del único carril , y corrían hacia una casa ; (es prácticamente imposible encontrar donde aparcar)

Supuse que se trataba de emergencia , parada cardíaca o vete a saber , bien los conductores pitando como descosidos , a pesar de que al menos dos vieron la escena;

Nos la suda el prójimo ,es mucho más importante llegar al pádel.

Edito : no pude evitar : tachar de gilipollas al tipo que estaba justo detrás de la ambulancia , dando a la bocina .
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
a ver si la marca es que es esa :troll:
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#3 burgerconqueso
Subnormales everywhere... cuando algo se pone de moda, da igual que sea un deporte, una fiesta turistica o cualquier actividad... se acaba llenando de subnormales.
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#5 maestrodenada
#3 pues has corrido poco, en catreras que yo he estado si pasa esto ten por seguro que si hace falta se lleva la ambulancia en brazos, lo que pasa que de 35 mil personas siempre puede existir un pequeño porcentaje de cabestros, igual que pasa en festivales conciertos y la vida diaria.
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#6 burgerconqueso *
#5 en eso te doy la razon, he corrido poco o nada xD
Ahora en serio, a eso me referia, cuando algo se pone tan de moda, se llena de subnormales. Pero evidentemente, por ejemplo en este caso, seguro que la mayoria no actuan así, gente que lleva haciendo ese deporte porque le gusta y no por un selfie o una Storie. A esos me refiero... siento si te has sentido atacado, no me referia a la gran mayoria.
EDIT: Y como tu bien dices, dichos subnormales te los encruentas en otros ambitos... solo que cuando algo se pone de moda, es un iman
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menéame