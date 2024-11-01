Cuando un samurai poseyó una espada ropera occidental [ENG]

Datada en el período Edo (1603-1867), la ropera de Minakuchi (llamada así por el lugar donde se halló) era la única espada de estilo no japonés producida en Japón. No era una importación o un regalo de un occidental. La ropera la hicieron artesanos japoneses, con materiales locales, y con técnicas tradicionales. La espada era una perfecta recreación de una ropera, y nada en su aspecto indicaba que hubiese sido realizada en el Japón de la época Edo. Su propietario era el señor de la guerra Katō Yoshiaki