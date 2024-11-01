edición general
Agente de Ice intenta entrar en el consulado ecuatoriano en Minneapolis [Eng]

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador informó que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) intentó ingresar al consulado ecuatoriano en Minneapolis el martes, pero fue detenido por un miembro del personal. El intento de ingreso llevó al Ministerio de Relaciones Exteriores a enviar una «nota de protesta» formal a la embajada de Estados Unidos en Quito, la capital ecuatoriana, exigiendo que «no se repitan» incidentes de este tipo, según informó el ministerio en un comunicado.

#3 guillersk
Está pandilla de palurdos ni sabrá lo que es un consulado
ipanies #1 ipanies
Los subnormalnazis estos son una fuente constante de muerte y estupidez, que maravilla oigan!!!!
Andreham #5 Andreham
Al colega le llegaría un chivatazo de algún troll diciendo que ese edificio está lleno de extranjeros y pensaba que le iban a poner una medalla por llevárselos a todos.
Herrerii #6 Herrerii
Bienvenidos al neofeudalismo, donde pensar esta prohibido, leer esta prohibido, ...
Panko #4 Panko
Pues fíjate tu... Yo lo habría dejado entrar y dar unos pasitos por el hall... Acto seguido un par de tasers, ostión contra el suelo, y al calabozo una semanita a pan y agua para deportarlo el lunes que viene... :-D
