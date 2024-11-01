Agente de Ice intenta entrar en el consulado ecuatoriano en Minneapolis [Eng]  

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador informó que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) intentó ingresar al consulado ecuatoriano en Minneapolis el martes, pero fue detenido por un miembro del personal. El intento de ingreso llevó al Ministerio de Relaciones Exteriores a enviar una «nota de protesta» formal a la embajada de Estados Unidos en Quito, la capital ecuatoriana, exigiendo que «no se repitan» incidentes de este tipo, según informó el ministerio en un comunicado.