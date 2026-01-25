La riqueza se concentra en España: más adinerados y una brecha cada vez mayor con las rentas bajas

El patrimonio de las mayores fortunas del país se multiplicó por cuatro entre 2011 y 2023. Los ricos son cada vez más numerosos y tienen más músculo financiero que antes. Por eso, los expertos piden no mirar solo cuánto mejora la economía desde el enfoque macroeconómico tradicional, sino cómo se acumula el patrimonio y quién se beneficia de ese acopio. La concentración de la riqueza no es un fenómeno coyuntural, sino estructural, y sus efectos se extienden mucho más allá de las estadísticas.