La riqueza se concentra en España: más adinerados y una brecha cada vez mayor con las rentas bajas

El patrimonio de las mayores fortunas del país se multiplicó por cuatro entre 2011 y 2023. Los ricos son cada vez más numerosos y tienen más músculo financiero que antes. Por eso, los expertos piden no mirar solo cuánto mejora la economía desde el enfoque macroeconómico tradicional, sino cómo se acumula el patrimonio y quién se beneficia de ese acopio. La concentración de la riqueza no es un fenómeno coyuntural, sino estructural, y sus efectos se extienden mucho más allá de las estadísticas.

#5 MiguelDeUnamano
#4 Muchos no saben asociar lo que votan a lo que luego les pasa, van a saber eso. El mayor problema en relación a los impuestos y a la creciente brecha entre enriquecidos y empobrecidos es no aumentar los impuestos a los ricos. De nada sirve que fulanito sepa lo que paga de impuestos si luego va a votar a quien le está jodiendo.
#6 Nouveau
#5 si no sabe que fulanito lo está jodiendo, como va a dejar de votarlo?

Por eso es esencial tener un buen nivel educativo y financiero.

Nos quieren ignorantes para utilizarnos de títeres.
#1 unocualquierax
SUBID LOS IMPUESTOS A LOS RICOS, COÑO !!!
#2 Nouveau
Invertir en educación es esencial para romper esta brecha. Y educar financieramente a la nuevas generaciones, imprescindible.
#3 MiguelDeUnamano
#2 Lo que es imprescindible es que los pobres dejen de votar a partidos que defienden exclusivamente los privilegios de los más ricos. De nada te sirve la educación financiera si hay una mayoría que es incapaz de asociar su voto con las consecuencias del mismo.
#4 Nouveau
#3 si tienes educación financiera puedes valorar los impuestos que pagas, el retorno de estos a la sociedad y como gestionan el capital la clase dirigente.

Pregunta al español medio lo que paga anualmente de IRPF y SS y no tiene ni puta idea. Le pregunta cuánto paga de IVA aprox anualmente y tampoco.

La gente no sabe llevar la cuenta.
