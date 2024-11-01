edición general
33 ricos en España acumulan más riqueza que el 39% de la población

[C&P] En el Estado español, aunque no tengamos a Trump, la cosa no ha ido nada mal para las grandes fortunas. El 2025 ha vuelto a ser un año de récord para aquellos ricos que atesoran más de mil millones de euros y para el selecto club de empresas del Ibex 35. El selecto club de los milmillonarios españoles añadió a su membresía a cinco nuevas personas, hasta alcanzar un total de 33, en su mayoría hombres.

Comentarios destacados:      
yopasabaporaqui #10 yopasabaporaqui
#7 Y tienen sentimientos te faltó decir. Las empresas se gestionan ellas solas y sus dueños son elfos de Narnia.
qwertyTarantino #12 qwertyTarantino
#10 luego vienen otro día a decirte que esos ricos son prohombres que levantaron imperios con sus manos y que son ejemplo de X o Y.
Pero que curioso, para ser responsables sobre sus actos no son los cerebros tras sus impresionantes imperios.

Al final no es más que un truco de magia de un cantamañanas de tercera que juega al engaño.
El problema es darle una mínima de aire para que sigan haciéndole más pases de mano a algún incauto.
Findeton #16 Findeton
#12 Si tan fácil es, ¿por qué no has creado tú un Inditex?
sleep_timer #9 sleep_timer
#7 Venga, ve a por tus 20 céntimos.
xD
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
“La extrema concentración de riqueza y el uso del poder económico como poder político ya no es algo invisible ni un secreto a voces: ocurre con total impunidad, ante nuestros ojos y en directo... esta dinámica está dando lugar a un nuevo orden mundial en el que no solo manda la ley del más fuerte, sino también la del más rico, por encima de las libertades y los derechos de la gran mayoría”.

Relacionada: Una crisis autoinducida

www.meneame.net/story/crisis-autoinducida
manbobi #1 manbobi
Un triunfo del capitalismo
KLKManin #8 KLKManin
La pregunta es: ¿en que países no pasa esto?
Febrero2034 #11 Febrero2034
¿Ha hecho algo el Gobierno para que se creen nuevos ricos? ¿o el acceso a los ricos se está dificultando?
#14 Selection
Son mayoría hombres los 33 ricos como el 39% de pobres.
Findeton #3 Findeton
Mucha envidia veo por aquí. No han cometido ningún delito.
StuartMcNight #4 StuartMcNight
#3 Grande!!! Que esas botas no quedan tan brillantes si no se lamen bien.

En una de estas nos hablas de uno de esos principios que tanto os gustan. La meritocracia. Y cómo funciona fetén. Especialmente fetén cuando tu papi y mami son más ricos que 1 millón de personas juntas.
Findeton #5 Findeton
#4 Prefiero el capitalismo a la meritocracia. Y no, mis padres no eran ricos.
yopasabaporaqui #6 yopasabaporaqui
#3 Efectivamente. Mercadona, Zara, Santander nunca fueron condenadas por nada....
Findeton #7 Findeton
#6 Los ricos son personas, no empresas.
Autarca #13 Autarca *
#3 Mucho buen vasallo veo por aquí

"Son grandes por la gracia de Dios" "Me permite que le bese el culo señor rico"

PD: como se te ocurra decirme que unos parásitos que han nacido millonarios se han esforzado en algo, me vas a encontrar
Findeton #15 Findeton
#13 ¿Amancio Ortega nació millonario? No lo sabía. Y es falso.
