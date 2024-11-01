33 ricos en España acumulan más riqueza que el 39% de la población

[C&P] En el Estado español, aunque no tengamos a Trump, la cosa no ha ido nada mal para las grandes fortunas. El 2025 ha vuelto a ser un año de récord para aquellos ricos que atesoran más de mil millones de euros y para el selecto club de empresas del Ibex 35. El selecto club de los milmillonarios españoles añadió a su membresía a cinco nuevas personas, hasta alcanzar un total de 33, en su mayoría hombres.