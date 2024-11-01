33 ricos en España acumulan más riqueza que el 39% de la población

[C&P] En el Estado español, aunque no tengamos a Trump, la cosa no ha ido nada mal para las grandes fortunas. El 2025 ha vuelto a ser un año de récord para aquellos ricos que atesoran más de mil millones de euros y para el selecto club de empresas del Ibex 35. El selecto club de los milmillonarios españoles añadió a su membresía a cinco nuevas personas, hasta alcanzar un total de 33, en su mayoría hombres.
Pero que curioso, para ser responsables sobre sus actos no son los cerebros tras sus impresionantes imperios.
Al final no es más que un truco de magia de un cantamañanas de tercera que juega al engaño.
El problema es darle una mínima de aire para que sigan haciéndole más pases de mano a algún incauto.
En una de estas nos hablas de uno de esos principios que tanto os gustan. La meritocracia. Y cómo funciona fetén. Especialmente fetén cuando tu papi y mami son más ricos que 1 millón de personas juntas.
"Son grandes por la gracia de Dios" "Me permite que le bese el culo señor rico"
PD: como se te ocurra decirme que unos parásitos que han nacido millonarios se han esforzado en algo, me vas a encontrar