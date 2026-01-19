Una crisis autoinducida

Un panorama marcado por la “ortodoxia” de la nueva economía neoliberal que se caracteriza por “dar más peso al mercado, eliminar al Estado, liberalizar los mercados de capitales y privatizar las empresas públicas”. Un proceso que ha comportado la concentración empresarial y conducido a la restricción de la competencia. Una transformación que se ha agravado desde 2025 con la nueva Administración Trump, pero que empezó mucho antes.