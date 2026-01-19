edición general
4 meneos
8 clics
Una crisis autoinducida

Una crisis autoinducida

Un panorama marcado por la “ortodoxia” de la nueva economía neoliberal que se caracteriza por “dar más peso al mercado, eliminar al Estado, liberalizar los mercados de capitales y privatizar las empresas públicas”. Un proceso que ha comportado la concentración empresarial y conducido a la restricción de la competencia. Una transformación que se ha agravado desde 2025 con la nueva Administración Trump, pero que empezó mucho antes.

| etiquetas: neoliberalismo , trump , reagan , thatcher
4 0 0 K 65 actualidad
2 comentarios
4 0 0 K 65 actualidad
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Documenta con datos precisos que la época más floreciente ha sido el segundo periodo que se caracterizó por una potente inversión pública; altos impuestos a los más ricos con tipos máximos superiores al 90% en Estados Unidos y el Reino Unido y elevada productividad. Han sido los mejores años desde todos los puntos de vista; para los salarios, las clases medias y la reducción de las desigualdades.

El sistema que funcionaba bien se estropeó en la tercera etapa sobre todo a partir de 1979, con

…   » ver todo el comentario
2 K 45
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Tranquilos que ahora llega Fondóndeltó de la escuela Mileitarra a explicar lo bien que se regula el mercado, como pasa en Argentina (que haya otro estado metiendo dinero para que no se hunda su mascota, no cuenta)
0 K 20

menéame