¿La economía va bien? No para la mayoría social

¿La economía va bien? No para la mayoría social

Uno de los temas que más se escucha últimamente es que la evolución de la economía española es mejor que la registrada a nivel de Europa. El argumento es que el crecimiento del PIB es muy superior a la media europea. Efectivamente ese dato es cierto, pero si analizamos la realidad de la economía por clases y sectores sociales, teniendo en cuenta el reparto de ese crecimiento de la producción, las conclusiones son otras. Sobre todo, si examinamos el nivel de desigualdad en el Estado. Por un lado, tenemos el dato del crecimiento del PIB. El de...

azathothruna
A mi lo que no me entra en la cabeza es como varios saben los suficiente que los partidos de derecha apuntan a la extrema derecha, a la desigualdad socioeconomica (racismo, liberalismo) y aun asi los votan para evitar el cuco rojo.
Ningun cuco rojo ha durado tanto como los politicos de derecha (zares, reyes, francos y demas)
JuanCarVen
Nadie se molesta en ver cómo evoluciona la redistribución del PIB, si como lleva pasando los últimos 40 años cada vez un grupo de ultraricos acumula mayor porcentaje del PIB, ya puedes tener un +5% de crecimiento si el 90% de ese crecimiento lo acaparan el 10% más rico, ya que acaparan ya el 54%, el 90% restante no es que se quede con un mínimo crecimiento es que se va a empobrecer.
bronco1890
El PIB total crece por la entrada de inmigrantes que elevan la producción y el consumo, el PIB per capita (lo que notamos en los salarios) cae porque el crecimiento se concentra en sectores de bajo valor añadido (hostelería, turismo...)
Dicho de otro modo el crecimiento se basa en la cantidad de trabajo, no en la calidad.
IsraelEstadoGenocida
#2 El PIB Per capita lleva creciendo en España desde 2015, a excepción de la pandemia
BoosterFelix
Está claro que el que ha escrito este artículo no está al tanto de la dimensión cultural y de mis amigos los defensores del derecho de hacer nacer a las proles en la pobreza, en la precariedad, y en la fraudulenta explotación capitalista y monárquica que las causan.

La naturaleza, pues, el capitalismo y la monarquía lo tienen todo atado, y bien atado, sobre la piedra angular de la cultura de la pobreza y de la defensa del derecho de hacer nacer a las proles en la pobreza o la precariedad.…   » ver todo el comentario
EldelaPepi
Habría que esterilizar a los ricos y a los reyes y se acabó el problema en dos generaciones.
Por decir flipadas y eso ... :-)
