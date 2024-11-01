¿La economía va bien? No para la mayoría social

Uno de los temas que más se escucha últimamente es que la evolución de la economía española es mejor que la registrada a nivel de Europa. El argumento es que el crecimiento del PIB es muy superior a la media europea. Efectivamente ese dato es cierto, pero si analizamos la realidad de la economía por clases y sectores sociales, teniendo en cuenta el reparto de ese crecimiento de la producción, las conclusiones son otras. Sobre todo, si examinamos el nivel de desigualdad en el Estado. Por un lado, tenemos el dato del crecimiento del PIB. El de...