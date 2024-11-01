edición general
53 meneos
67 clics
Rosalía aparece por sorpresa en el concierto por Palestina en Barcelona: "Es un honor estar en este escenario"

Rosalía aparece por sorpresa en el concierto por Palestina en Barcelona: "Es un honor estar en este escenario"

Bad Gyal, Amaia o Morad, entre otros, participan en el evento organizado para defender los derechos humanos de los palestinos. “Hoy, especialmente, es un honor estar en este escenario”, ha asegurado la artista catalana durante su actuación.

| etiquetas: rosalía , barcelona , concierto , palestina
44 9 1 K 376 actualidad
18 comentarios
44 9 1 K 376 actualidad
Comentarios destacados:      
mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
#2 Yo critiqué bastante cuando no se quiso mojar (y me llovieron hostias de sus fans por ello).

Pero creo que cuando alguien cambia de opinión para bien, hay que reconocérselo.

Sí, tarde y en un contexto que puede ser interpretado como marketing, pero bienvenido sea el cambio, que hay mucha gente que la tiene en un pedestal, y mejor este ejemplo que el anterior.
20 K 196
BastardWolf #6 BastardWolf
#5 mejor que lo anterior, vale. Pero no puedo dejar de verlo como una accion mas de marketing. Rosalia es todo marketing
3 K 44
mente_en_desarrollo #7 mente_en_desarrollo
#6 Soy un verdadero inculto de música actual, por lo que no puedo confirmar ni desmentir.
Y posiblemente lo sea, como la mayoría de "lo más sonado", ya que lo es precisamente por las campañas que hay detrás.

Pero lo dicho, critiqué que no se mojara, así que ahora me toca decir que hace bien.
¿Tarde? Por supuesto. Pero más vale tarde que nunca.
3 K 33
Mark_ #8 Mark_
#7 también tiene derecho a no expresar su opinión política o en general, sobre cualquier tema. Y si ahora lo quiere hacer, pues bien que hace.
0 K 11
mente_en_desarrollo #11 mente_en_desarrollo
#8 Tener derecho no significa que no pueda ser criticable usarlo.

Por poner un ejemplo, un acusado por corrupción tiene derecho a mentir o no contestar en su defensa.
Pero usar ese derecho, es criticable cuando como sociedad, lo que queremos es que conteste a todo, diga quienes están implicados y tire de la manta.

Lo mismo aquí. Tiene derecho a no mojarse sobre el genocidio palestino. Es más, incluso tiene derecho a creer que es positivo y expresarlo públicamente (si ha ido a ese concierto, descarto que sea su opinión, solo es un ejemplo). Pero el resto tenemos derecho a criticar esas posiciones.
2 K 31
Mark_ #13 Mark_
#11 si claro, totalmente de acuerdo, toda opinión es criticable, incluso el hecho de no opinar lo es. Y hasta me parece correcto no posicionarse cuando se le exige sino cuando uno mismo decida, tal y como parece que ha hecho.
0 K 11
silvano.jorge #9 silvano.jorge *
#5 si no estaba en el cartel su nombre no ha servido para vender más entradas...
2 K 30
BastardWolf #10 BastardWolf
#9 solo para darle bombo a ella
1 K 23
mente_en_desarrollo #12 mente_en_desarrollo
#9 Cierto.

Pero que estemos comentando este meneo, demuestra que ha llegado a gente más allá de la que ha estado en el concierto.
0 K 12
#1 UNX
Le honra estar allí sabiendo a lo que se enfrente, hay que reconocerlo.
8 K 75
BastardWolf #2 BastardWolf *
#1 Pues durante mucho tiempo no se quiso pronunciar sobre este tema, ha tenido que se ahora que esta en promoción de su nuevo album y su gira
Es una hipocrita y oportunista!
7 K 32
#3 Juantxi
Cómo ha reconocido el ministro de cultura, se la juegan y sufrirán represalias.
1 K 25
cocolisto #17 cocolisto
Lo estoy viendo y está muy bien, con participación de la gente y la intervención de un muchacho colombiano llamado Francisco activista, que desde los 9 años está comprometido con un mundo más justo y tuvo que abandonar su país. Ha sido bastante emocionante en general y particularmente este chaval.
0 K 20
BastardWolf #4 BastardWolf *
Edit
0 K 12
mmlv #15 mmlv *
Pues ha sido una actuación mediocre la de Rosalía, por no decir mala, no vocalizaba una mierda y han cantado bastante mejor sus coristas que ella.
Sin ser mi estilo, me ha gustado la actuación de Amaia, impecable y emocionante. También me han gustado Tinariwen y el dúo Anita Tijoux - Lina Makoul
0 K 12
#14 AlexGuevara
Más vale tarde que nunca. Bravo por Rosalía!
0 K 7
founds #16 founds
Lo que no veréis es a morad apoyando la lucha saharaui :troll:
0 K 7
#18 Dedalos
Un concierto histórico. Ya era hora.
0 K 7

menéame