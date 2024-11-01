Rosalía aparece por sorpresa en el concierto por Palestina en Barcelona: "Es un honor estar en este escenario"

Bad Gyal, Amaia o Morad, entre otros, participan en el evento organizado para defender los derechos humanos de los palestinos. “Hoy, especialmente, es un honor estar en este escenario”, ha asegurado la artista catalana durante su actuación.
Pero creo que cuando alguien cambia de opinión para bien, hay que reconocérselo.
Sí, tarde y en un contexto que puede ser interpretado como marketing, pero bienvenido sea el cambio, que hay mucha gente que la tiene en un pedestal, y mejor este ejemplo que el anterior.
Y posiblemente lo sea, como la mayoría de "lo más sonado", ya que lo es precisamente por las campañas que hay detrás.
Pero lo dicho, critiqué que no se mojara, así que ahora me toca decir que hace bien.
¿Tarde? Por supuesto. Pero más vale tarde que nunca.
Por poner un ejemplo, un acusado por corrupción tiene derecho a mentir o no contestar en su defensa.
Pero usar ese derecho, es criticable cuando como sociedad, lo que queremos es que conteste a todo, diga quienes están implicados y tire de la manta.
Lo mismo aquí. Tiene derecho a no mojarse sobre el genocidio palestino. Es más, incluso tiene derecho a creer que es positivo y expresarlo públicamente (si ha ido a ese concierto, descarto que sea su opinión, solo es un ejemplo). Pero el resto tenemos derecho a criticar esas posiciones.
Pero que estemos comentando este meneo, demuestra que ha llegado a gente más allá de la que ha estado en el concierto.
Es una hipocrita y oportunista!
Sin ser mi estilo, me ha gustado la actuación de Amaia, impecable y emocionante. También me han gustado Tinariwen y el dúo Anita Tijoux - Lina Makoul