Una niña de cinco años deportada a Honduras a pesar de ser ciudadana estadounidense es la última víctima infantil de la campaña de Trump. [ENG]

Génesis Ester Gutiérrez Castellanos, de cinco años, extraña a sus primos, compañeros de clase y maestros de jardín de infantes en Austin, Texas. A pesar de ser ciudadana estadounidense, fue deportada el 11 de enero junto con su madre, Karen Guadalupe Gutiérrez Castellanos, a Honduras, un país que Génesis nunca había conocido.

Dakaira #1 Dakaira
Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) actuaban en virtud de una orden administrativa de deportación contra Gutiérrez, de 26 años, emitida en 2019, antes de que naciera Génesis.

«No paraba de decirles que la niña había nacido aquí. No les importó, cogieron a la niña, le pusieron un jersey y me dijeron que me subiera al coche con ella», explicó Gutiérrez al diario The Guardian.

Las dos permanecieron retenidas durante casi una semana en un hotel a 130 kilómetros de su casa, sin acceso a un abogado ni a una audiencia ante un juez, antes de ser deportadas al país centroamericano.
9 K 135
oceanon3d #2 oceanon3d
La apuesta del PP y VOX para España.

Sin más.
5 K 68
Dakaira #3 Dakaira
#2 son monstruos...
2 K 42
sotillo #8 sotillo
#2 Próximamente en su Mercadona habitual
0 K 11
#11 Robe7064
#2 Eso no pasaría en España, porque no tienen ius soli ni creo que siquiera entre partidos de centro o izquierda existan remotas intenciones de tenerlo.
1 K 18
eltxoa #15 eltxoa
#11 no, aquí se regulariza un lote detrás de otro.

ahora 500k personas más compitiendo por la vivienda y dejando el hueco para otros 500k ilegales.
0 K 11
#18 Robe7064
#15 Entiendo que no tiene mucha relación. ¿Esos 500.000 son españoles o residentes extranjeros legales?
0 K 7
eltxoa #19 eltxoa
#18 Tenemos varias noticias sobre el tema. Son extranjeros ilegales que con la ley en la mano tendrían que ser expulsados y ahora ya no. Ahora en unos años podrán acceder a la nacionalidad.
0 K 11
#20 Robe7064
#19 Se parece poco al ius soli que tenemos en el continente americano.
0 K 7
eltxoa #21 eltxoa
#20 Es que eso que hay allá es por que américa es tierra de emigrantes. Si no solo los indígenas tendrían derecho. En Europa salvo creo Francia lo que cuenta es el linaje. Sí, pensarás que es medieval y con razón. La ciudadanía se hereda. Europa no ha tenido grandes movimientos migratorios hasta recientemente.

Hasta hace unos 30 años ver un negro o un magrebí era muy raro. De hecho el primer negro que yo vi era un profesor británico de inglés.
0 K 11
Dakaira #17 Dakaira
#16 vi una serie del oeste hace poco. Siguen igual...
1 K 27
Dakaira #14 Dakaira
#13 tu puedes hablar de otras administraciones que no están en el envío, pero yo no puedo hablar de lo que están haciendo en general por que no lo pone en el envío? Es eso?
0 K 16
placeres #4 placeres
Al expulsarla con la madre se mantiene el núcleo familiar. La niña es norteamericana pero la progenitora no lo es. Supongo que algunos preferían que la hubieran separado de sus padres o que si tienes hijos pues ya no se te puede expulsar.

No estoy de acuerdo con el ICE ni la campaña xenofoga, pero igualmente veo que la gente se esta quejando de hechos que con los presidentes anteriores ocurrían y a nadie le importaba.
0 K 11
Dakaira #5 Dakaira
#4 No estoy de acuerdo con el ICE

Pues no lo parece... :shit:
2 K 45
placeres #9 placeres *
#5 Me pillastes tengo puesto el gorro de MAGA mientras escribo y tatuado a el salvador Trump en mi pecho. /s

Una cosa es llamar a lCE una herramienta fascista que esta cruzando la ley una y otra vez y otra perder de vista que el hecho de fondo (Expulsión de familias enteras) no era tan distinto a lo que ocurría antes (Aunque cumpliendo "más o menos" con la legalidad.)
0 K 11
Dakaira #12 Dakaira
#9 ya, pero es que ahora no hay ni un más o menos legalidad...

Ver a un nenín y que lo primero que se te pase por la cabeza es arrestarlo para usarlo como cebo para arrestar a los padres es una putisima barbaridad. Y eso si es distinto y si a ti como ya se hacía antes no lo ves ni tan mal, no me desdigo de lo que dije en #5
0 K 16
placeres #13 placeres *
#12 .. La noticia es de una niña siendo deportada a pesar de ser norteamericana junto con su madre sin haber recibido apoyo legal en un procedimiento ilegal... Y he dado cuenta de que en el pasado muchas ONGs se han quejado del pésimo apoyo legal que en muchas ocasiones han recibido los inmigrantes ilegales y los medios no estaban tan escandalizados

No se de donde has sacado que fué utilizada como cebo porque en ESTE caso fueron detenidas secuestradas juntas. Ese es otro caso distinto.
0 K 11
eltxoa #16 eltxoa
#12 en USa la poli puede hasta inducir al delito para atrapar a su objetivo. No es nuestra moralidad. Es la que ellos se han dado y que derechas e izquierdas de allí defienden
0 K 11
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#4 «No paraba de decirles que la niña había nacido aquí. No les importó, cogieron a la niña, le pusieron un jersey y me dijeron que me subiera al coche con ella», explicó Gutiérrez al diario The Guardian.

Aparentemente tiene familia en EEUU y la madre prefería que no fuese deportada a un país del que marchó, puede que lo que se encuentre allí no sea especialmente agradable.

Y sí, claro que había gente quejándose de lo que hacían las anteriores administraciones. El problema está en los medios y políticos que ahora se hacen los indignados diciendo que "esto jamás se había visto". Es lo que una parte de la sociedad estadounidense ha aceptado durante años.
2 K 43
Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca
#4 En un país normal se tiene en cuenta como prioridad el bienestar del niño. Pero claro, estas decisiones se están tomando de manera extrajudicial o, mediando u juez, de manera irregular, por usar un eufemismo.
2 K 44
sotillo #10 sotillo
#4 Si además a ellos no les tocaría, solo caerían los malos, no se si la gente se hace el gilipollas o realmente lo es
menéame

menéame