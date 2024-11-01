Una niña de cinco años deportada a Honduras a pesar de ser ciudadana estadounidense es la última víctima infantil de la campaña de Trump. [ENG]

Génesis Ester Gutiérrez Castellanos, de cinco años, extraña a sus primos, compañeros de clase y maestros de jardín de infantes en Austin, Texas. A pesar de ser ciudadana estadounidense, fue deportada el 11 de enero junto con su madre, Karen Guadalupe Gutiérrez Castellanos, a Honduras, un país que Génesis nunca había conocido.
| etiquetas: ice , trump , deportación
«No paraba de decirles que la niña había nacido aquí. No les importó, cogieron a la niña, le pusieron un jersey y me dijeron que me subiera al coche con ella», explicó Gutiérrez al diario The Guardian.
Las dos permanecieron retenidas durante casi una semana en un hotel a 130 kilómetros de su casa, sin acceso a un abogado ni a una audiencia ante un juez, antes de ser deportadas al país centroamericano.
Sin más.
ahora 500k personas más compitiendo por la vivienda y dejando el hueco para otros 500k ilegales.
Hasta hace unos 30 años ver un negro o un magrebí era muy raro. De hecho el primer negro que yo vi era un profesor británico de inglés.
No estoy de acuerdo con el ICE ni la campaña xenofoga, pero igualmente veo que la gente se esta quejando de hechos que con los presidentes anteriores ocurrían y a nadie le importaba.
Pues no lo parece...
Una cosa es llamar a lCE una herramienta fascista que esta cruzando la ley una y otra vez y otra perder de vista que el hecho de fondo (Expulsión de familias enteras) no era tan distinto a lo que ocurría antes (Aunque cumpliendo "más o menos" con la legalidad.)
Ver a un nenín y que lo primero que se te pase por la cabeza es arrestarlo para usarlo como cebo para arrestar a los padres es una putisima barbaridad. Y eso si es distinto y si a ti como ya se hacía antes no lo ves ni tan mal, no me desdigo de lo que dije en #5
No se de donde has sacado que fué utilizada como cebo porque en ESTE caso fueron
detenidassecuestradas juntas. Ese es otro caso distinto.
Aparentemente tiene familia en EEUU y la madre prefería que no fuese deportada a un país del que marchó, puede que lo que se encuentre allí no sea especialmente agradable.
Y sí, claro que había gente quejándose de lo que hacían las anteriores administraciones. El problema está en los medios y políticos que ahora se hacen los indignados diciendo que "esto jamás se había visto". Es lo que una parte de la sociedad estadounidense ha aceptado durante años.