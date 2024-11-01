·
Ayuso es recibida en la misa funeral de Madrid entre gritos de "asesina"
La catedral de La Almudena ha acogido este jueves la misa funeral propuesta por la presidenta madrileña por las víctimas de Adamuz.
etiquetas
familiares
víctimas
residencias
gritos
ayuso
asesina
funeral
madrid
35
6
1
K
425
actualidad
11 comentarios
Comentarios destacados:
#3
Piscardo_Morao
Si es que un poco más tonta y no nace, ¿pero como se le ocurre celebrar un funeral por los muertos de un accidente de tren que eran en su mayoría andaluces cuando tiene a madrileños protestando porque dejó morir a sus padres, madres, abuelos, abuelas, hermanos, hermanas, primos, etc en las residencias de "Madriz"?
Que España no es solo Madrid señora, y que si quiere hacer funerales por las víctimas, empiece por las que ha dejado usted, señora Quirón-Burnet.
15
144
#1
Chinchorro
"Y si no fuera por miedo
Sería la novia en la boda
El niño en el bautizo
El muerto en el entierro
Con tal de dejar su sello
Dama, dama
De alta cuna, de baja cama
Señora de su señor
Amante de un vividor
Dama, dama
Que hace lo que le viene en gana
Esposa de su señor
Mujer por un vividor"
Dama, Dama. Cecilia.
5
37
#2
TodasHieren...
Le afectará al pundonor? tendrá?
2
26
#4
Piscardo_Morao
#2
Ni lo tiene ni sabe lo que es, ni lo ha tenido ni lo tendrá nunca.
2
28
#6
josde
#2
Esa pasa de todo y hace oídos sordos, si tuviera vergüenza ya la habría demostrado, es nula su empatía.
1
25
#8
sotillo
#6
No tiene traumas encima ni nada la señora
0
11
#11
Delapluma
#2
Ni tiene vergüenza, ni pundonor, ni lo que hay que tener.
Bromas zarzueleras aparte, ¿¿¿de qué se extraña??? Tiene 7291 muertos a sus espaldas.
0
9
#5
salchipapa77
Ayuso asesinaaaaa. Descarrilatrenes!!!
Jajaja Menéame en su esplendor.
7
-18
#7
Piscardo_Morao
#5
Díselo a las familias de las 7291 víctimas de las residencias, pero díselo cara a cara y luego me cuentas que te dicen.
5
46
#9
sotillo
#5
Pues mira que ni siquiera puede salir en su reino sin que la insulten
2
25
#10
Lupus
#5
ay, salchipapa, que bien te encaja el nombre.
Espero que a partir de ahora los muertos que deje Ayuso, que no serán pocos mientras siga robando de la sanidad pública, caigan todos de entre las filas de quienes la apoyais.
2
26
