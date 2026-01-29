Los correos internos que prueban que el Gobierno de Ayuso sabía que las residencias no se medicalizaron en la pandemia

El firmante de los protocolos alertó al inicio de la crisis de que había que “sacar” de estos centros a más casos de los previstos: “No deseo que ninguna autoridad tenga en su conciencia un número importante de fallecimientos evitables” [Modo lectura]
Está bien que se sepa todo, pero estaría genial un poquito de justicia para los familiares de las víctimas.
Más que nada, por que ese muro infranqueable de comunicación y perversión que tiene la derecha, quizás tenga cierta porosidad o que no se pueda sustentar.
Aún así, es una esperanza muy comedida, ya que ese voto de la derecha que no vaya a Ayuso se quedará en el aire, a la espera. Seguramente, a la hora de la verdad, acaben votando al PP por ser un voto anti-lo que sea.
Al PSOE puede que alguno recale, pero poco, y espero que no se vayan a Vox Pena que Albert Rivera se cargara Cs o que hubiera algún otro partido de centro-derecha normal.
Pero esta forma de despreciar, insultar a fallecidos y familiares, hablar como una desquiciada de un supuesto complot de la extrema izquierda para desacreditarla, su chulería, chabacanismo e incultura son indignantes. Esta tipa lleva años tensando la cuerda y uno de estos días va a encontrarse con que de repente ya no tiene apoyos. No puedes estar todo el tiempo insultando a todo el mundo y quedar impune.
Básicamente los dejaron a su suerte.
De conseguir retrasar el juicio hasta las elecciones, y ganarlas, lo más seguro es que el tema preescriba.