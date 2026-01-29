edición general
Los correos internos que prueban que el Gobierno de Ayuso sabía que las residencias no se medicalizaron en la pandemia

Los correos internos que prueban que el Gobierno de Ayuso sabía que las residencias no se medicalizaron en la pandemia

El firmante de los protocolos alertó al inicio de la crisis de que había que “sacar” de estos centros a más casos de los previstos: “No deseo que ninguna autoridad tenga en su conciencia un número importante de fallecimientos evitables” [Modo lectura]

Comentarios destacados:      
Graffin #1 Graffin
A estas alturas todos sabemos que aunque salga un video de Ayuso rematando a los ancianos con una pala no va a pasar nada.
Está bien que se sepa todo, pero estaría genial un poquito de justicia para los familiares de las víctimas.
19 K 192
celyo #7 celyo *
#1 Yo de todas albergo un cierta esperanza, cuando personajes tan populares como Belén Esteban le dice no a Ayuso de manera abierta.
Más que nada, por que ese muro infranqueable de comunicación y perversión que tiene la derecha, quizás tenga cierta porosidad o que no se pueda sustentar.

Aún así, es una esperanza muy comedida, ya que ese voto de la derecha que no vaya a Ayuso se quedará en el aire, a la espera. Seguramente, a la hora de la verdad, acaben votando al PP por ser un voto anti-lo que sea.

Al PSOE puede que alguno recale, pero poco, y espero que no se vayan a Vox :-O Pena que Albert Rivera se cargara Cs o que hubiera algún otro partido de centro-derecha normal.
0 K 12
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Mucha información era conocida desde que Alberto Reyero lo denunció, esto no impidió que la derecha defendiese a Ayuso culpando a Iglesias, de la misma manera que no les molestó que luego tratase de librarse de su responsabilidad con el "se iban a morir igual", frase despreciable donde las haya.
11 K 124
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
#2 Si desde el principio hubiesen reconocido que había una situación crítica, hubiesen lamentado de verdad las muertes y hubieran pedido perdón por no haber podido salvar a más, no habría nada que echarles en cara. Habría sido imposible salvar a todos, pero al menos había que intentarlo.
Pero esta forma de despreciar, insultar a fallecidos y familiares, hablar como una desquiciada de un supuesto complot de la extrema izquierda para desacreditarla, su chulería, chabacanismo e incultura son indignantes. Esta tipa lleva años tensando la cuerda y uno de estos días va a encontrarse con que de repente ya no tiene apoyos. No puedes estar todo el tiempo insultando a todo el mundo y quedar impune.
10 K 119
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#3 Bueno, fue una decisión política cuando la decisión debería haber sido de los médicos y eso habría sido reprobable igualmente. Que podrían haber excusado como dices, pero es evidente que sin la huida hacia adelante, no hubiera habido tanta polémica.
8 K 97
ummon #6 ummon
#3 No solo se trata de salvar, se trata también de morir dignamente. No es lo mismo morir tirado, solo y sufriendo que morir con sedación e irse en paz.
1 K 17
#4 Emotivo
Las residencias de mayores siguen sin tener las condiciones para considerarlas medicalizadas.
7 K 71
hazardum #10 hazardum
Creo que Carlos Mur ya dijo en su dia que las iban a medicalizar, pero como gastaron todos los recursos para los otros hospitales de campaña, pues no, vamos, que esto creo que ya se sabía, que pasaron de medicalizar por sus hospitales de campaña, pero es que encima tampoco los llevaron ahí, solo a un pequeñísimo porcentaje, no se cuanto dijo, pero era ridículo.

Básicamente los dejaron a su suerte.
0 K 8
#8 Peter086
Iba a decir que, cuando su novio se querelló contra el FGE por divulgar su situación, le podrían haber dicho "pero si te van a condenar igual", pero yo ya no doy nada por sentado.

De conseguir retrasar el juicio hasta las elecciones, y ganarlas, lo más seguro es que el tema preescriba.
0 K 7
#9 Vactor20 *
Lenari, Ahora vienes con tus mierdas excusas. (el muy cobarde me tiene bloqueado)
0 K 7

