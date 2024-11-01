edición general
12 meneos
185 clics
Matemáticas del colapso: Cuando la física derrota a la economía

Matemáticas del colapso: Cuando la física derrota a la economía

En 2021, Gaya Herrington —entonces directora de análisis de sostenibilidad en KPMG y máster por Harvard— publicó en el Journal of Industrial Ecology una comparación sistemática entre las proyecciones de un modelo de 1972 y cinco décadas de datos reales.

Su conclusión fue incómoda: los datos empíricos se ajustaban con notable precisión a los escenarios que terminaban en colapso sistémico a mediados del siglo XXI.

El escenario que peor se ajustaba a la realidad era, precisamente, el único que evitaba el colapso.

| etiquetas: colapso , clima , recursos
10 2 0 K 54 ciencia
4 comentarios
10 2 0 K 54 ciencia
Anfiarao #1 Anfiarao
La física siempre "ha derrotado" a la economía (ortodoxa).

Otra cosa es la economía heterodoxa, ecological economics, la cual incluye a la física, bióloga y demás ciencias en sus postulados
1 K 22
azathothruna #2 azathothruna
No se puede tener crecimiento economico infinito con recursos finitos
0 K 10
#3 eqas *
Qué maravilla de artículo. Da para película "basada en hechos reales".
0 K 11
#4 absimiliard
Los efectos están llegando, pero no estamos lo suficientemente informados para darnos cuenta.
Desde hace 15 años, países "estables" como: Egipto, Tunez, Libia, Siria, Libano, Iraq, Irán, Yemén, Pakistan, Afghanistán, Myanmar, Bangladesh, Sri-Lanka, Nepal, Todos los del Sahel, todos los del cuerno de África, Mexico, CentroAmérica, Ecuador, Colombia, Venezuela... Han tenido lo que se diría como los primeros sintomas de crisis, que se ha traducido en una exportación de su población a…   » ver todo el comentario
0 K 6

menéame