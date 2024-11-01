Matemáticas del colapso: Cuando la física derrota a la economía

En 2021, Gaya Herrington —entonces directora de análisis de sostenibilidad en KPMG y máster por Harvard— publicó en el Journal of Industrial Ecology una comparación sistemática entre las proyecciones de un modelo de 1972 y cinco décadas de datos reales.



Su conclusión fue incómoda: los datos empíricos se ajustaban con notable precisión a los escenarios que terminaban en colapso sistémico a mediados del siglo XXI.



El escenario que peor se ajustaba a la realidad era, precisamente, el único que evitaba el colapso.