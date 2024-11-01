Francia prohibirá a los funcionarios las herramientas de vídeo de EE. UU., incluyendo Zoom, Teams [ENG]

La decisión, parte de un intento para cambiar las actividades gubernamentales a una plataforma tecnológica local, se produce en medio de una creciente sensibilidad en Europa sobre la profunda dependencia de los servicios estadounidenses.
Va a ser que no
En mi empresa se intentó pasar a libre Office...
Resulta que hay informes que se generan desde integraciones con ERP... Olvidate.
Y otras cosas que por temas legales no se podía cambiar ninguna coma.
Cosas de la que dependía mucho dinero que se descuadraban
Hubo que hacer un ctrl-z y comprar licencias.
No es tan sencillo
cuales más hay?
Estas opciones ofrecen alojamiento local y son ideales para proteger información sensible ante la dependencia tecnológica extranjera.
Visio: Iniciativa francesa para el sector público que garantiza soberanía digital, con transcripción e identificación de… » ver todo el comentario
Las actuaciones así, por "despecho" no sirven para nada si no se tienen alternativas reales y funcionales.
Y cuando Trump desaparezca de nuestras vidas y nos venga otro haciendo de poli bueno, qué? Otra vez a imponernos Teams , etc?
Absurdo.
Más jodido es Office (o como se llame ahora) ya que no tiene alternativa real.
Luego Word, PowerPoint, etc. Eso es sin problema.