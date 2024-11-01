edición general
Francia prohibirá a los funcionarios las herramientas de vídeo de EE. UU., incluyendo Zoom, Teams [ENG]

La decisión, parte de un intento para cambiar las actividades gubernamentales a una plataforma tecnológica local, se produce en medio de una creciente sensibilidad en Europa sobre la profunda dependencia de los servicios estadounidenses.

19 comentarios
yopasabaporaqui #1 yopasabaporaqui
Y que siga la racha : más apps, más países.
MiguelDeUnamano #11 MiguelDeUnamano
#1 This is the way.
robustiano #2 robustiano
Ya veremos, las administraciones europeas, Españistán incluida, están abiertas de patas ante el ecosistema Micro$oft... ¬¬
ur_quan_master #8 ur_quan_master
Parte de ese 5% que pide la OTAN podría gastarse en soberanía digital, como hizo china en su momento.
#19 guillersk
#18
Va a ser que no

En mi empresa se intentó pasar a libre Office...
Resulta que hay informes que se generan desde integraciones con ERP... Olvidate.

Y otras cosas que por temas legales no se podía cambiar ninguna coma.

Cosas de la que dependía mucho dinero que se descuadraban

Hubo que hacer un ctrl-z y comprar licencias.

No es tan sencillo
eltxoa #3 eltxoa
zoom, teams, meet, whasap,

cuales más hay? :troll:
#5 pcmaster
Buena decisión, pero primero has de tener listas las alternativas.
Cehona #10 Cehona
#5 Las mejores alternativas europeas a Zoom y Teams se centran en la soberanía de datos, seguridad y cumplimiento del RGPD, destacando Visio (desarrollada en Francia), OpenTalk (Alemania) y Infomaniak kMeet (Suiza).
Estas opciones ofrecen alojamiento local y son ideales para proteger información sensible ante la dependencia tecnológica extranjera.


Visio: Iniciativa francesa para el sector público que garantiza soberanía digital, con transcripción e identificación de…   » ver todo el comentario
#13 Grahml *
#5 Exacto, eso iba a comentar.

Las actuaciones así, por "despecho" no sirven para nada si no se tienen alternativas reales y funcionales.

Y cuando Trump desaparezca de nuestras vidas y nos venga otro haciendo de poli bueno, qué? Otra vez a imponernos Teams , etc?

Absurdo.
#15 gadish
El gobierno de europa usa todo microsoft. Todo.
anarion321 #7 anarion321
Tener que prohibir es una señal de debilidad por incapacidad a la hora de competir.
#12 Mustela *
#7 La inconsciencia y falta de experiencia crea la necesidad de prohibir. Acabaríamos cerrando todos nuestros comercios y nuestra cultura se iría ahacer puñetas si se lo permitiéramos todo a las GAFAM.

Relacionadas del pasado julio y septiembre, respectivamente:
www.meneame.net/story/android-nacido-europa-funciona-muy-bien-sin-goog
www.meneame.net/story/ue-multa-2-950-millones-euros-google-practicas-a
blak #14 blak
#7 No lo están prohibiendo para el público general, solo para los funcionarios. Como en toda empresa y organización, no siempre vas a poder usar las herramientas que te plazcan. En este caso creo que es por una buena razón. Las empresas de Estados Unidos están obligadas a compartir datos con su gobierno si éste se los pide, sin avisar a sus usuarios.
#4 coydanerko
Hay más trabajo por hacer. Windows y Cloud principalmente.

Más jodido es Office (o como se llame ahora) ya que no tiene alternativa real.
Waves #6 Waves
#4 LibreOffice es más que una alternativa. Lo difícil son los servicios en la nube como los que has dicho, AWS, etc.
manzitor #17 manzitor
#6 Eso iba yo a responder a #4, Libre Office para lo que hacemos la mayoría es más que suficiente, el tema está en las integraciones corporativas en la nube, ahí es verdad que no veo alternativas reales de momento.
#18 coydanerko
#6 El problema ahí es Excel. Libreoffice está muy por detrás.

Luego Word, PowerPoint, etc. Eso es sin problema.
Safrandel #9 Safrandel
#4 este va a ser el año de Linux... 8-D
cosmonauta #16 cosmonauta *
#4 Precisamente, el año pasado en la FOSDEM estuve en una charla de unos franceses que estaban montando una herramienta de edición colaborativa para la administración francesa. Ese tema ya lo tienen resuelto
