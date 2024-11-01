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Puente retrata a Feijóo con la IA de Elon Musk: una captura de pantalla le sirve frente al bulo

Puente retrata a Feijóo con la IA de Elon Musk: una captura de pantalla le sirve frente al bulo

La respuesta ha llegado después de que el líder popular haya acusado al Gobierno de beneficiarse del encarecimiento del petróleo

| etiquetas: puente , precios , feijoo
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3 comentarios
12 3 2 K 152 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Esto es como cuando Giuliani delante del juez dijo que cuando hablaba de fraude electoral (que perdió Trump) lo leyó en Facebook y no pudo corroborarlo xD

www.meneame.net/story/rudy-giuliani-afirma-bajo-juramento-fuentes-sobr
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frankye #3 frankye
Feijoo es la nada.
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aruleno #2 aruleno
Freakjo, se retrata el solo. No parece el lápiz más afilado del estuche, cuando habla, lo demuestra.
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menéame