La UE multa con 2.950 millones de euros a Google por prácticas abusivas con la publicidad digital

La UE multa con 2.950 millones de euros a Google por prácticas abusivas con la publicidad digital

La Comisión Europea ha multado hoy a Google con 2950 millones de euros por abusar de su posición dominante en el mercado de la tecnología publicitaria, a pesar de la amenaza de represalias comerciales por parte del presidente estadounidense Donald Trump. Según un comunicado de prensa del ejecutivo de la UE, se acusa al gigante tecnológico estadounidense de haber distorsionado el mercado de la publicidad en línea al favorecer sus propios servicios en detrimento de sus competidores, anunciantes y editores en línea.

etiquetas: google , multa , eu
tecnología
6 comentarios
Priorat #6 Priorat *
#1 Entonces lamrelacionada es falsa, ¿no?

#2 Se puede dilatar o no imponer. Pero no se puede perdonar y nunca ha sucedido que una vez impuesta se haya perdonado.

La realidad es que hace días se lanzó #1 que no se iba a poner y ha sido falso. Ahora claro, como se ha impuesto pues el "pasará", el "ya verás"... Que no, que no tenéis razón.
0 K 12
lobotomico2 #2 lobotomico2
Perdonada en 3,2,1...
1 K 19
makinavaja #3 makinavaja
#2 O portaaviones + flota periférica en marcha hacia la UE para luchar contra.... lo que sea.... :-D :-D
0 K 12
Galero #5 Galero
#2 Para eso no le habrían multado, ¿no te parece?
1 K 20
oceanon3d #4 oceanon3d *
Trump amenaza con aranceles en 3, 2,1.

De todas vida la UE gobernada por las derechas estos lodos ... y los ciudadanos de derechas largando culpas a las izquierdas.

Así nos va.
0 K 8

