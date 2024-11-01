La UE multa con 2.950 millones de euros a Google por prácticas abusivas con la publicidad digital

La Comisión Europea ha multado hoy a Google con 2950 millones de euros por abusar de su posición dominante en el mercado de la tecnología publicitaria, a pesar de la amenaza de represalias comerciales por parte del presidente estadounidense Donald Trump. Según un comunicado de prensa del ejecutivo de la UE, se acusa al gigante tecnológico estadounidense de haber distorsionado el mercado de la publicidad en línea al favorecer sus propios servicios en detrimento de sus competidores, anunciantes y editores en línea.