Las personas que llevan 10 años alertando del crecimiento del fascismo preguntan a los medios si sigue siendo precipitado usar el término o ya se puede

A fin de no volver a ser amonestados por usar “a la ligera y desde la ignorancia” el término “fascista”, diversos colectivos de izquierda que llevaban años alertando sobre el crecimiento del fascismo y del nazismo han preguntado esta semana, a la luz de algunos sucesos recientes, si pueden usar la palabra o si sigue siendo precipitado hacerlo.

MiguelDeUnamano
Por su parte, los partidos de ultraderecha creen que su ideología empieza a ser tan popular que están ya muy cerca de poder decir “no sabremos gestionar, pero somos fascistas” en un sentido positivo, aunque luego los medios se apresuren a matizar el término.

xD xD xD

Y aunque lo dijesen abiertamente seguiríamos aguantando a los fascistas que dicen no ser fascistas diciendo: "les llamáis fascistas por pensar diferente", mientras no dudan en llamárselo a la izquierda. Hay que ser imbécil para pensar creer que no se nota.
mikhailkalinin
Hasta que no se invada Polonia, no hay prueba fehaciente.
eltxoa
pero si se lleva 20 años llamando fascista a todo el mundo, incluso a los que aportan soluciones desde una perspectiva socialista.

me apuesto a que incluso los del mundo2day han sido llamados fascista más de una vez.
