Las personas que llevan 10 años alertando del crecimiento del fascismo preguntan a los medios si sigue siendo precipitado usar el término o ya se puede

A fin de no volver a ser amonestados por usar “a la ligera y desde la ignorancia” el término “fascista”, diversos colectivos de izquierda que llevaban años alertando sobre el crecimiento del fascismo y del nazismo han preguntado esta semana, a la luz de algunos sucesos recientes, si pueden usar la palabra o si sigue siendo precipitado hacerlo.
Y aunque lo dijesen abiertamente seguiríamos aguantando a los fascistas que dicen no ser fascistas diciendo: "les llamáis fascistas por pensar diferente", mientras no dudan en llamárselo a la izquierda. Hay que ser imbécil para
pensarcreer que no se nota.
me apuesto a que incluso los del mundo2day han sido llamados fascista más de una vez.