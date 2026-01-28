edición general
Entidades científicas denuncian la organización de un congreso antivacunas en España en pleno resurgir del sarampión

Entidades científicas denuncian la organización de un congreso antivacunas en España en pleno resurgir del sarampión

Los expertos definen la convocatoria de este evento como 'vergonzosa', 'lamentable' y hasta 'peligrosa' y reclaman a las autoridades suspender el congreso e investigar a sus organizadores

devilinside #7 devilinside
#6 Los zurdos somos más de paguitas, que nos resuelva la vida el Estado
skaworld #3 skaworld
"Los organizadores del congreso antivacunas de Ciudad Real han puesto a la venta dos modalidades de entrada para asistir al evento: 25 euros para conectarse 'online', 30 euros para asistir en persona y hasta 40 euros para participar en toda la jornada y terminar con un "cóctel degustación de platos manchegos"."

Entiendo que el coctel servirán estupendo vino manchego aguado para potenciar su sabor homeopaticamente
devilinside #5 devilinside
#3 Yo creo que les vale directamente con el agua, el estado de borrachera lo llevan de naturaleza
skaworld #6 skaworld
#5 porque como zurdo rencoroso no somos de emprender y tal porque si no nos ibamos a la de ya al chino a comprar un par de botellas de lejia, la embotellabamos en cristal con una etiquetita que ponga "Luz Esencial del Chacra cromático, consumir via rectal" y nos forrábamos a vender en la puerta packs de botellitas y perillas de lavativa a 150 pavos.
devilinside #1 devilinside
A ver si algún participante se lia a toser y les pega algo a los demás
hazardum #2 hazardum
A lo que llega la gente para sentirse especial....

Que no vayan al medico tampoco, y que dios reparta suerte.
devilinside #4 devilinside
#2 No es que se sientan especiales, es que son especiales
