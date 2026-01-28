·
6
meneos
7
clics
Entidades científicas denuncian la organización de un congreso antivacunas en España en pleno resurgir del sarampión
Los expertos definen la convocatoria de este evento como 'vergonzosa', 'lamentable' y hasta 'peligrosa' y reclaman a las autoridades suspender el congreso e investigar a sus organizadores
etiquetas
sarampión
oms
antivacunas
actualidad
7 comentarios
#7
devilinside
#6
Los zurdos somos más de paguitas, que nos resuelva la vida el Estado
1
K
24
#3
skaworld
"Los organizadores del congreso antivacunas de Ciudad Real han puesto a la venta dos modalidades de entrada para asistir al evento: 25 euros para conectarse 'online', 30 euros para asistir en persona y hasta 40 euros para participar en toda la jornada y terminar con un "cóctel degustación de platos manchegos"."
Entiendo que el coctel servirán estupendo vino manchego aguado para potenciar su sabor homeopaticamente
1
K
24
#5
devilinside
#3
Yo creo que les vale directamente con el agua, el estado de borrachera lo llevan de naturaleza
1
K
24
#6
skaworld
#5
porque como zurdo rencoroso no somos de emprender y tal porque si no nos ibamos a la de ya al chino a comprar un par de botellas de lejia, la embotellabamos en cristal con una etiquetita que ponga "Luz Esencial del Chacra cromático, consumir via rectal" y nos forrábamos a vender en la puerta packs de botellitas y perillas de lavativa a 150 pavos.
1
K
24
#1
devilinside
A ver si algún participante se lia a toser y les pega algo a los demás
1
K
18
#2
hazardum
A lo que llega la gente para sentirse especial....
Que no vayan al medico tampoco, y que dios reparta suerte.
0
K
8
#4
devilinside
#2
No es que se sientan especiales, es que son especiales
1
K
20
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
