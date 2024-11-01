edición general
19 meneos
65 clics
Recuperan imágenes de Ayuso reconociendo que no es católica tras su lío en La Almudena: “No se sabe el padre nuestro”

Recuperan imágenes de Ayuso reconociendo que no es católica tras su lío en La Almudena: “No se sabe el padre nuestro”

Las redes han recuperado una intervención de Ayuso en 'El gato al agua' en la que reconoce no ser creyente y se muestra más flexible en temas como el aborto

| etiquetas: ayuso , religión , padrenuestro
16 3 0 K 242 politica
7 comentarios
16 3 0 K 242 politica
#2 kkculopis *
No soy creyente pero hago un funeral el mismo día que el oficial. No se sabe el padre nuestro y encima los obispos le van lamiendo el ojete
1 K 23
Mountains #1 Mountains
Una fascista de postal
0 K 20
#3 HangTheRich
bueno eso siempre puede cambiar, yo si de repente me veo con un montonal de pasta, un atico y los tribunales a mi favor... tambien empezaria a creer en Dios
1 K 17
Xuanin71 #7 Xuanin71
#3 amén hermano
0 K 7
Guanarteme #5 Guanarteme
Ella es más del "bendisiones, alabado sea diosito, aleluya mi pastor, el demonio nosequé".
0 K 16
#4 poxemita
Igual ha tenido un cambio de criterio.

Vestrynge era de derechas y luego de izquierdas, Jiménez Losantos fue primero de izquierdas y luego de derechas, hay mucha gente que cambia de religión, igual después de la foto en El Mundo entró Dios en ella.
0 K 11
Furiano.46 #6 Furiano.46
Parece que es algo malo lo de no ser católica. Lo que es hipócrita es lo de la misa y tal.
Creer o no creer es respetable pero es como criticar ser rubio o moreno.
0 K 10

menéame