·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5139
clics
El maravilloso comentario de Rufián al ser increpado en la calle: "Estáis en primero de Vito, ¿eh?"
5615
clics
El cómico y la broma
4853
clics
Silvia Intxaurrondo explica a Miriam Nogueras lo que pone sobre la supuesta okupación en el decreto que tumbaron con PP y Vox: "Datos frente a populismo"
3850
clics
El silencio cómplice
3621
clics
Óscar Jaenada: "No me jodas, el PSOE es de centro-derecha: monárquico y con traje y corbata"
más votadas
295
El tope a los alquileres en Navarra logra reducir los precios un 8,6% sin eliminar oferta
501
Ayuso es recibida en la misa funeral de Madrid entre gritos de "asesina"
343
Rosalía aparece por sorpresa en el concierto por Palestina en Barcelona: "Es un honor estar en este escenario"
758
Los correos internos que prueban que el Gobierno de Ayuso sabía que las residencias no se medicalizaron en la pandemia
365
Adiós a perder un día festivo por caer en sábado: El Supremo obliga a las empresas a compensar a los trabajadores con un día libre extra
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
19
meneos
65
clics
Recuperan imágenes de Ayuso reconociendo que no es católica tras su lío en La Almudena: “No se sabe el padre nuestro”
Las redes han recuperado una intervención de Ayuso en 'El gato al agua' en la que reconoce no ser creyente y se muestra más flexible en temas como el aborto
|
etiquetas
:
ayuso
,
religión
,
padrenuestro
16
3
0
K
242
politica
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
16
3
0
K
242
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
kkculopis
*
No soy creyente pero hago un funeral el mismo día que el oficial. No se sabe el padre nuestro y encima los obispos le van lamiendo el ojete
1
K
23
#1
Mountains
Una fascista de postal
0
K
20
#3
HangTheRich
bueno eso siempre puede cambiar, yo si de repente me veo con un montonal de pasta, un atico y los tribunales a mi favor... tambien empezaria a creer en Dios
1
K
17
#7
Xuanin71
#3
amén hermano
0
K
7
#5
Guanarteme
Ella es más del "bendisiones, alabado sea diosito, aleluya mi pastor, el demonio nosequé".
0
K
16
#4
poxemita
Igual ha tenido un cambio de criterio.
Vestrynge era de derechas y luego de izquierdas, Jiménez Losantos fue primero de izquierdas y luego de derechas, hay mucha gente que cambia de religión, igual después de la foto en El Mundo entró Dios en ella.
0
K
11
#6
Furiano.46
Parece que es algo malo lo de no ser católica. Lo que es hipócrita es lo de la misa y tal.
Creer o no creer es respetable pero es como criticar ser rubio o moreno.
0
K
10
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Vestrynge era de derechas y luego de izquierdas, Jiménez Losantos fue primero de izquierdas y luego de derechas, hay mucha gente que cambia de religión, igual después de la foto en El Mundo entró Dios en ella.
Creer o no creer es respetable pero es como criticar ser rubio o moreno.