edición general
10 meneos
10 clics
El tope a los alquileres en Navarra logra reducir los precios un 8,6% sin eliminar oferta

El tope a los alquileres en Navarra logra reducir los precios un 8,6% sin eliminar oferta

El gobierno foral presenta los primeros datos desde la declaración de zonas tensionadas y advierte de un incremento de los contratos de temporada

| etiquetas: navarra , tope , precios , alquiler , vivienda
9 1 0 K 59 Vivienda
1 comentarios
9 1 0 K 59 Vivienda
Cuñado #1 Cuñado
Imposible! Los liberales nos han explicado por activa y, sobre todo, por pasiva que topar los alquileres sólo reduce la oferta y no el precio de los alquileres :tinfoil:
0 K 9

menéame