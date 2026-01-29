·
El tope a los alquileres en Navarra logra reducir los precios un 8,6% sin eliminar oferta
El gobierno foral presenta los primeros datos desde la declaración de zonas tensionadas y advierte de un incremento de los contratos de temporada
navarra
tope
precios
alquiler
vivienda
Vivienda
#1
Cuñado
Imposible! Los liberales nos han explicado por activa y, sobre todo, por pasiva que topar los alquileres sólo reduce la oferta y no el precio de los alquileres
