5741
clics
El maravilloso comentario de Rufián al ser increpado en la calle: "Estáis en primero de Vito, ¿eh?"
5726
clics
El cómico y la broma
3605
clics
Hemisferio occidental, 1941
3616
clics
Recuperan imágenes de Ayuso reconociendo que no es católica tras su lío en La Almudena: “No se sabe el padre nuestro”
4004
clics
El silencio cómplice
más votadas
424
Seguir el rastro del dinero: por qué el obrero teme más a una feminista que a un fondo buitre que lo va a desahuciar
514
"Marte puede esperar. La humanidad no", la respuesta de Sánchez a Elon Musk por criticar la regulación de inmigrantes
388
"Mi madre murió ahogándose y agonizó durante seis días": las víctimas de las residencias le explican a Ayuso por qué están "frustradas"
357
La ofensiva ultracatólica eterniza la eutanasia de Noelia y su muerte digna: "Es añadir sufrimiento"
447
El tope a los alquileres en Navarra logra reducir los precios un 8,6% sin eliminar oferta
29
meneos
65
clics
La Asamblea de Madrid, obligada a admitir la reprobación de MAR e investigar los “chanchullos” de Ayuso tras el varapalo del Constitucional
“La Justicia recuerda que Enrique Ossorio no puede decidir de lo que se puede y no se puede hablar”
|
etiquetas
:
asamblea
,
madrid
,
mar
,
miguel ángel rodríguez
,
ayuso
,
constitucional
24
5
0
K
260
actualidad
2 comentarios
#1
Milmariposas
Será por fin febrero el
#MesAyuso
?
1
K
23
#2
Uge1966
«
El Constitucional dictó claramente que se había “vulnerado el derecho” de la oposición a “ejercer las funciones representativas” que se recogen en la Constitución...
»
Más claro, agua.
0
K
10
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
