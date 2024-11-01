edición general
29 meneos
65 clics
La Asamblea de Madrid, obligada a admitir la reprobación de MAR e investigar los “chanchullos” de Ayuso tras el varapalo del Constitucional

La Asamblea de Madrid, obligada a admitir la reprobación de MAR e investigar los “chanchullos” de Ayuso tras el varapalo del Constitucional

“La Justicia recuerda que Enrique Ossorio no puede decidir de lo que se puede y no se puede hablar”

| etiquetas: asamblea , madrid , mar , miguel ángel rodríguez , ayuso , constitucional
24 5 0 K 260 actualidad
2 comentarios
24 5 0 K 260 actualidad
Milmariposas #1 Milmariposas
:popcorn: :popcorn:

Será por fin febrero el #MesAyuso?
1 K 23
Uge1966 #2 Uge1966
«El Constitucional dictó claramente que se había “vulnerado el derecho” de la oposición a “ejercer las funciones representativas” que se recogen en la Constitución...»

Más claro, agua.
0 K 10

menéame