Luigi Mangione evita la pena de muerte: no podrá ser condenado a ella incluso si es declarado culpable

Los fiscales federales no podrán solicitar la pena de muerte contra Luigi Mangione por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, según dictaminó una jueza este viernes, frustrando el intento de la Administración Trump de que fuera ejecutado por lo que calificaron de un “asesinato premeditado y a sangre fría que conmocionó a Estados Unidos”.
| etiquetas: luigi mangione , evita pena de muerte , condenado culpable , trump , eeuu
