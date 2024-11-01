·
20
meneos
38
clics
La ofensiva ultracatólica eterniza la eutanasia de Noelia y su muerte digna: "Es añadir sufrimiento"
La joven lleva un año y medio esperando su eutanasia, que ha sido paralizada por el recurso judicial presentado por su padre, representado por Abogados Cristianos.
|
etiquetas
:
eutanasia
,
noelia
,
derecho
,
abogados cristianos
13
7
0
K
160
religion
15 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
sat
*
Para eso son católicos. Ven bien el sufrimiento para alcanzar el paraíso. El sufrimiento ajeno claro está.
4
K
70
#7
themarquesito
#1
Paco Igea, el de Ciudadanos, es católico y apoya la eutanasia porque causar sufrimiento a otros no es de buen cristiano.
0
K
20
#10
sat
#7
Pues que vaya el a razonar con los del primer grupo a ver si los convence. Y de paso que les hable del aborto, de los cuidados paliativos, de la fecundación in vitro, la manipulación genética con fines terapeuticos, la esterilización y el uso de anticonceptivos artificiales. Por poner algún ejemplo.
Ojo que a mi me parece genial que se opongan a todo eso, pero que lo hagan con su dinero y el de sus clientes.
1
K
23
#11
ombresaco
#7
Católico a su manera... como los vegetarianos a su manera... son cosas que no termino de ver. Hay cientos de religiones para elegir, y no quedarte con una con la que no coincides
0
K
11
#15
tul
*
#7
paco igea miente mas que habla
0
K
11
#13
Expat_Guinea_Ecuatorial
#1
No ven el sufrimiento como un camino al paraiso, ven el suicidio (Asistido o no) como un asesinato
Ademas, no creo que la IA tarde mucho en curar a esa persona, quiza le conviniese esperar un poco pero que haga lo que le parezca
0
K
9
#3
Esteban_Rosador
El padre va a recurrir al constitucional la decisión del tribunal supremo. Para ello cuenta con abogados cristianos. Estamos en un estado seudoconfesional en el que la iglesia católica cuenta con un reciente poder económico e institucional heredado de la dictadura nacionalcatólica franquista.
1
K
31
#6
Eukherio
#3
Ha sido la hostia como se sacaron de la manga, ya que no un supuesto derecho a decidir de de los padres sobre hijos adultos y en plenas facultades mentales, que además solo aplica a la eutanasia.
1
K
20
#14
Rogue
La iglesia quiere más casos de sufrimiento extremo como la de Alexia González-Barros (Camino), película de Javier Fesser.
1
K
24
#2
cenutrios_unidos
Son hijos de puta que quieren imponer si religión a otros.
0
K
15
#8
Toponotomalasuerte
Escoria hipócrita!!! A ver si se manifiestan a si por la miseria que generan los que les dan las paguitas.
Que vayan a la cañada real a pedir vida digna y derecho a la vida. Esa puta basura hipócrita no lo va a hacer.
0
K
10
#9
diablos_maiq
Habría que denunciarlos por torturadores
0
K
10
#5
Garminger2.0
Les deseo a cada uno de esos impresentables el mismo sufrimiento que tiene Noelia encima.
0
K
7
#4
txutxo
No entiendo cómo un padre puede hacer eso a su hija. Es añadirle sufrimiento gratuito. Si le quieres de verdad, intenta que su padecimiento sea el mínimo posible. Y sobre todo, respeta su decisión, como te gustaría que respetaran las tuyas.
0
K
6
#12
gadish
#4
porque es escoria. Prefiere que sufra a perderla.
1
K
19
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
