Una interesante conversación entre un nativo americano y un uigur chino [Eng]  

Una interesante conversación entre un nativo americano y un uigur chino
Conversación en Omegle entre un nativo americano y un uigur chino.
politica
#1
cocolisto
Un pequeño gráfico:
