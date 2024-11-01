edición general
El Departamento de Justicia elimina nuevos archivos de Epstein que mencionan acusaciones sexuales descabelladas contra Trump, incluida una violación

En una denuncia realizada por un amigo, el presidente fue acusado de obligar a una adolescente de entre 13 y 14 años a practicarle sexo oral.Otra denuncia, para la cual no se proporcionó información de contacto, alegaba que las fiestas de las "chicas del calendario" en el Mar-a-Lago de Trump incluían mediciones genitales para niñas. “Jeffrey Epstein traía a las niñas y Trump las subastaba. Medía la vulva y la vagina de las niñas introduciendo un dedo y evaluaba su estrechez”, dice la denuncia.

