Informe del FBI en el último lote de archivos de Epstein, afirma que "Trump ha sido comprometido por Israel."

Informe del FBI, citando una fuente humana confidencial liberada en el último lote de archivos de Epstein, afirma que "Trump ha sido comprometido por Israel." [eng]

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue *
Abascal y Silvia Orriols también están comprometidos por Israel, más que nadie en España

Hasta aznar recibía paquetes de Epstein, de ahí todas sus políticas contra España, privatizando y demás
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Captura de pantalla por si lo quitan  media
Noeschachi #3 Noeschachi
Casi que ésto era la parte mas obvia del caso
NPCMeneaMePersigue #8 NPCMeneaMePersigue
La trampa del algoritmo detrás del informe del FBI que compromete a Trump con Israel

Termina de filtrar el FBI un informe sobre Trump en el que se afirma que está comprometido por Israel. Yo mismo lo termino de enviar. ¿Pero cuales son los efectos en los algoritmos actuales de esta liberación de información? Actualmente el algoritmo de Twitter, de Elon Musk, que también aparece en las filtraciones de Epstein, penaliza al que critica a Israel, según la propia IA de X, conlleva penalizacion en…   » ver todo el comentario
#12 carraxe *
#8 Haz como yo y cierra las redes, son una herramienta del sionismo. No permitamos que estos malnacidos gobiernen nuestras relaciones sociales bajo sus propios intereses
Me quité del BDS cuando vi que lo hacían todo a través de facbook
NPCMeneaMePersigue #14 NPCMeneaMePersigue
#12 a veces hay que jugar con las armas del enemigo, es lo que tiene
azathothruna #4 azathothruna
Casi no noticia
andando #10 andando
Uf, el ataque a Irán estará al caer
Pertinax #7 Pertinax
#6 Por cierto, el documento también implica a Putin, y para mal. Una (mala) traducción del pdf.

UNCLASSIFIED FD-1023FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

DOCUMENTO DE INFORME DE CHS (U)

Masha Drokova (Drokova), número de teléfono. está basada en Silicon Valley. Ella ha estado dirigiendo una empresa llamada Day One Ventures, que supuestamente es una compañía de inversión en etapas tempranas. Solía ser el contacto principal del presidente ruso Vladimir Putin en el movimiento juvenil ruso. CHS y

…   » ver todo el comentario
Duernu #13 Duernu
Leyendo todo esto en diagonal no entiendo nada. Alguien que lo explique para quien no tiene tiempo para ponerse a analizar y entender la magnitud de esa frase?
fendet #15 fendet
A ver, que a un p*d*ofi* acose y abuse de ni*as menores no debería sorprender a nadie, pero admito que esto da asco a niveles absolutos.
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Creo que lo haría igualmente... nazis...
omegapoint #9 omegapoint
A ver si va a ser que cierto pintor frustrado metido a política tenía razón.

:troll: :troll: :troll: :troll: :troll:
#11 diprosio
#9 No es lo mismo judío que sionista.
