·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5791
clics
El maravilloso comentario de Rufián al ser increpado en la calle: "Estáis en primero de Vito, ¿eh?"
3941
clics
Hemisferio occidental, 1941
5752
clics
El cómico y la broma
3762
clics
Recuperan imágenes de Ayuso reconociendo que no es católica tras su lío en La Almudena: “No se sabe el padre nuestro”
4029
clics
El silencio cómplice
más votadas
374
Según el testimonio encontrado en los archivos de Epstein, Donald Trump supuestamente recibió sexo oral de una menor de entre 13 y 14 años [PDF]
472
Seguir el rastro del dinero: por qué el obrero teme más a una feminista que a un fondo buitre que lo va a desahuciar
427
"Mi madre murió ahogándose y agonizó durante seis días": las víctimas de las residencias le explican a Ayuso por qué están "frustradas"
401
La ofensiva ultracatólica eterniza la eutanasia de Noelia y su muerte digna: "Es añadir sufrimiento"
540
"Marte puede esperar. La humanidad no", la respuesta de Sánchez a Elon Musk por criticar la regulación de inmigrantes
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
162
meneos
591
clics
Informe del FBI en el último lote de archivos de Epstein, afirma que "Trump ha sido comprometido por Israel."
Informe del FBI, citando una fuente humana confidencial liberada en el último lote de archivos de Epstein, afirma que "Trump ha sido comprometido por Israel." [eng]
|
etiquetas
:
epstein
,
trump
,
fbi
,
israel
,
estados unidos
77
85
2
K
420
politica
15 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
77
85
2
K
420
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
*
Abascal y Silvia Orriols también están comprometidos por Israel, más que nadie en España
Hasta aznar recibía paquetes de Epstein, de ahí todas sus políticas contra España, privatizando y demás
19
K
188
#2
NPCMeneaMePersigue
Captura de pantalla por si lo quitan
9
K
96
#3
Noeschachi
Casi que ésto era la parte mas obvia del caso
4
K
65
#8
NPCMeneaMePersigue
La trampa del algoritmo detrás del informe del FBI que compromete a Trump con Israel
Termina de filtrar el FBI un informe sobre Trump en el que se afirma que está comprometido por Israel. Yo mismo lo termino de enviar. ¿Pero cuales son los efectos en los algoritmos actuales de esta liberación de información? Actualmente el algoritmo de Twitter, de Elon Musk, que también aparece en las filtraciones de Epstein, penaliza al que critica a Israel, según la propia IA de X, conlleva penalizacion en…
» ver todo el comentario
5
K
46
#12
carraxe
*
#8
Haz como yo y cierra las redes, son una herramienta del sionismo. No permitamos que estos malnacidos gobiernen nuestras relaciones sociales bajo sus propios intereses
Me quité del BDS cuando vi que lo hacían todo a través de facbook
0
K
7
#14
NPCMeneaMePersigue
#12
a veces hay que jugar con las armas del enemigo, es lo que tiene
0
K
14
#4
azathothruna
Casi no noticia
2
K
34
#10
andando
Uf, el ataque a Irán estará al caer
2
K
24
#6
Pertinax
*
Duplicada.
meneame.net/story/documento-fbi-desclasificado-fd-1023-oficina-federal
1
K
15
#7
Pertinax
#6
Por cierto, el documento también implica a Putin, y para mal. Una (mala) traducción del pdf.
UNCLASSIFIED FD-1023FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
DOCUMENTO DE INFORME DE CHS (U)
Masha Drokova (Drokova), número de teléfono. está basada en Silicon Valley. Ella ha estado dirigiendo una empresa llamada Day One Ventures, que supuestamente es una compañía de inversión en etapas tempranas. Solía ser el contacto principal del presidente ruso Vladimir Putin en el movimiento juvenil ruso. CHS y
…
» ver todo el comentario
0
K
16
#13
Duernu
Leyendo todo esto en diagonal no entiendo nada. Alguien que lo explique para quien no tiene tiempo para ponerse a analizar y entender la magnitud de esa frase?
0
K
10
#15
fendet
A ver, que a un p*d*ofi* acose y abuse de ni*as menores no debería sorprender a nadie, pero admito que esto da asco a niveles absolutos.
0
K
9
#5
DayOfTheTentacle
Creo que lo haría igualmente... nazis...
0
K
8
#9
omegapoint
A ver si va a ser que cierto pintor frustrado metido a política tenía razón.
1
K
0
#11
diprosio
#9
No es lo mismo judío que sionista.
2
K
24
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Hasta aznar recibía paquetes de Epstein, de ahí todas sus políticas contra España, privatizando y demás
Termina de filtrar el FBI un informe sobre Trump en el que se afirma que está comprometido por Israel. Yo mismo lo termino de enviar. ¿Pero cuales son los efectos en los algoritmos actuales de esta liberación de información? Actualmente el algoritmo de Twitter, de Elon Musk, que también aparece en las filtraciones de Epstein, penaliza al que critica a Israel, según la propia IA de X, conlleva penalizacion en… » ver todo el comentario
Me quité del BDS cuando vi que lo hacían todo a través de facbook
meneame.net/story/documento-fbi-desclasificado-fd-1023-oficina-federal
UNCLASSIFIED FD-1023FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
DOCUMENTO DE INFORME DE CHS (U)
Masha Drokova (Drokova), número de teléfono. está basada en Silicon Valley. Ella ha estado dirigiendo una empresa llamada Day One Ventures, que supuestamente es una compañía de inversión en etapas tempranas. Solía ser el contacto principal del presidente ruso Vladimir Putin en el movimiento juvenil ruso. CHS y
… » ver todo el comentario